El miércoles habilitarán vía al Llano para todo tipo de vehículos

A partir del miércoles se dará paso a vehículos particulares, aunque con algunas restricciones en la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio, anunció el viceministro de Infraestructura y gerente de la misma, Manuel Felipe Gutiérrez.

“Las tres pruebas que hemos hecho con los vehículos particulares durante los últimos tres fines de semana han sido buenas”, explicó Gutiérrez.

“Van a poder circular vehículos de carga de más de 3.4 toneladas y de transporte de pasajeros de servicio público de categoría A, B y C, a partir de las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Y desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, van a poder circular los demás vehículos”, señaló Gutiérrez.

Con esta medida se espera que al día se empiecen a mover cerca de siete mil vehículos. Además, el Gobierno señaló que mantiene -por ahora- la fecha de apertura total para el mes de diciembre.

El gerente de la vía al Llano también explicó que los subsidios creados para mitigar la crisis económica en la región se extenderán por un mes más.

“Los subsidios que se venían pagando se extendieron. El tema de la gasolina lo estamos estudiando con el Ministerio de Hacienda; estamos buscando los recursos porque no es fácil, ya que son cerca de 10.000 millones de pesos y ustedes saben que la situación fiscal del país no es halagüeña en estos temas”, manifestó Gutiérrez.

Indicó que este plan piloto le va a permitir seguir contribuyendo a la reactivación económica local, regional y nacional de la economía, “manteniendo las condiciones de seguridad para los usuarios que transiten este corredor vial”, explicó.

“Se reitera a la comunidad que en caso de que se presenten fuertes lluvias en la zona o alguna señal del radar ubicado en el kilómetro 58, se procederá a cerrar el sector ya que la prioridad es salvaguardar la vida de las personas que transitan por el corredor vial”, señaló el Ministerio de Transporte en un comunicado.

Añadió que “el Plan Piloto que permitirá la circulación diaria de todo tipo de vehículos”, de acuerdo con los horarios establecidos para la circulación de la siguiente manera:

Lunes a sábado: Vehículos de carga y de transporte terrestre de pasajeros tipo B y tipo C de 6 a.m. a 4 p.m. Automóviles, motos y vehículos de pasajeros tipo A tendrán un horario de 9 a.m. a 5 p.m.

Domingo: Automóviles, motos y vehículos de pasajeros tipo A, B y C de 6 a.m. a 5 p.m.

“De esta manera, el Gobierno nacional ratifica su compromiso con la región de los Llanos Orientales para reactivar su economía, con la premisa de dar circulación al tránsito de vehículos en el kilómetro 58 con todas las condiciones de seguridad y preservando la vida de las personas”, agregó.

Es importante recordar los horarios de cierre en los puntos de Yomasa y Fundadores, los cuales permitirán tener un control más eficiente con el fin de que circulen los vehículos con más seguridad.

Al PMU asistieron el viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Manuel Felipe Gutiérrez; el subdirector para el manejo del riesgo de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres; Representante de la Contraloría, Constanza Galindo; así como representantes de la gobernación del Meta, alcaldes de Caqueza, Guayabetal y Quetame, la Policía Nacional de Carreteras, Coviandes y la Defensa Civil.

A su vez, Germán Pardo, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros, reveló que se han tenido reuniones con el Gobierno Nacional desde hace cuatro meses.

Dijo que tras los encuentros se determinó realizar un estudio particular sobre la situación del kilómetro 58, que se viene realizando desde hace tres meses.

“Ese contrato lo revisamos al detalle la semana pasada, jurídicamente los abogados dieron la no objeción y el contrato se firma el día de hoy o a más tardar mañana”, subrayó.