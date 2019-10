Con tanta impunidad a nadie le da miedo la pena que se aplique: Navas

"No me han dado ni un solo argumento sobre su utilidad”, dijo a propósito el parlamentario del proyecto de cadena perpetua para violadores de niños.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál ha sido su posición frente a la cadena perpetua para violadores de niños?

GERMÁN NAVAS: He dicho y sostengo que eso es un acto de populismo punitivo, pues si este país no tiene capacidad para tener sitios de reclusión para apresar simples raponeros, cómo la va a tener para este tipo de condenados que requieren unos pabellones particulares, mayor número de guardianes, pues no hay que olvidar que son seres que se creen injustamente perseguidos por la sociedad y por ello buscan vengarse de ella.

Me cuentan personas que trabajaron en cárceles estadounidenses que los procesados por violaciones son la población más problemática y agresiva, por lo cual hay que tener medidas de seguridad más robustas para manejarlos.

También me comentaban que los condenados a muerte tienen la esperanza de que se les conceda el perdón por parte del Gobierno, debido a lo cual intentan mantener una buena conducta, distinto a aquellos en cadena perpetua, que buscan evadirse y dañar el espacio al cual están confinados.

En Colombia, en dos oportunidades han tenido que soltarse más de 10.000 reclusos solo con la finalidad de desocupar cárceles. En este momento, el hacinamiento llega a niveles insostenibles. Lo que están haciendo con la iniciativa de cadena perpetua es simplemente política preelectoral.

ENS: ¿Por qué cree que se insiste en ese proyecto?

GN: Estoy absolutamente convencido que es populismo punitivo. No me han dado ni un solo argumento sobre su utilidad.

Y me pregunto por qué no aplican la pena contenida en el ordenamiento actual y quieren reformar la Constitución para darle el nombre de una señora política que en paz descanse.

Repito, insisten en esto por demagogia y porque quieren ponerle el nombre de una señora fallecida que hizo política con este tema, y cuya hija está a día de hoy haciendo política con el asunto.

“Pasó raspando”

ENS: ¿Cómo están las cargas para la plenaria de la Cámara?

GN: Ya lograron pasar el proyecto de ley en Comisión Primera. Eso sí, raspando. Pero muy seguramente, con el aval de un Gobierno demagogo lo sacarán adelante en plenaria.

En mi caso, actúo como profesor de Derecho Penal, como persona que tiene experiencia en estas lides y por eso creo que no se justifica. No hay ninguna prueba en países con cadena perpetua que el quantum de la pena disuada al delincuente. El delincuente le teme es a la certeza de la pena. En Colombia, un país con niveles superiores al 90% de impunidad y con un sistema penal colapsado, a nadie le da miedo la pena.

ENS: Cambiando de tema, ¿cómo ve las elecciones del 27 de este mes?

GN: Como las de siempre. En muchas regiones del país ganará el que más plata invierta.

ENS: ¿Cómo ve al Polo Democrático a nivel nacional?

GN: Es un partido respetable y respetado, que no ha crecido por cuanto este es un país más acostumbrado a las prebendas que a las ideas, y el Polo Democrático es un partido de ideas.

ENS: ¿Cree que al Congreso aún se le mide por el número de leyes que aprueba?

GN: Lamentablemente la prensa tiene gran parte de culpa, porque cree que el buen congresista es aquel que presenta leyes cada tercer día, intoxicando al país de más disposiciones. Ojalá presentaran solo un proyecto al año, pero bueno.

SNS: Usted ha sido un congresista juicioso, y muchos lo quieren ver en el Senado, ¿no ha pensado en esa alternativa?

GN: Estoy satisfecho con la Cámara. La Cámara y el Senado hacen exactamente lo mismo. Yo soy bogotano y me siento complacido de defender a mis conciudadanos en la Cámara. La Cámara, al ser regional, es más independiente que el Senado, y las grandes luchas para proteger la integridad y la división de poderes se han dado en la corporación a la que hago parte.

ENS: ¿Qué recuerda de sus épocas de la radio y la televisión?

GN: Es tal vez la época más agradable de mi vida. Fueron 25 años -más o menos- haciendo lo que me gustaba, entrando en contacto con la gente, conociendo más al ciudadano y tengo la satisfacción de poder decir que nunca, en el ejercicio de mi trabajo periodístico, se me ordenó ninguna rectificación o fui demandado. De mis programas, el más recordado es Consultorio Jurídico, que algunos me dicen que añoran.

Al retirarme de la política en pocos años, espero volver a los medios de comunicación.

ENS: ¿Cómo le gustaría retirarse del Congreso?

GN: Con el buen nombre que he tenido hasta ahora, con independencia y que la gente recuerde que estuve cumpliendo mi promesa de ser un fiscal de la administración y no un coadministrador.

ENS: ¿Sigue corriendo en el autódromo?

GN: Después de tres infartos considero algo arriesgado subirme a un auto a correr, no por el riesgo para mí, sino para con los otros competidores que se pueden ver afectados por alguna falla de mi parte.

La vida como automovilista fue uno de los momentos más lindos de mi vida y de esos años conservo la Mini Cooper con la que corría, hoy en manos de uno de mis nietos, a quien le pido que me lo cuide.