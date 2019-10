Caso Dimar Torres: Juez definirá si continúa en la justicia ordinaria

No resolvió la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el conflicto de competencias planteado por la defensa del coronel Jorge Armando Pérez y otros cuatro militares procesados por los hechos que rodearon el asesinato del desmovilizado guerrillero de las Farc, Dimar Torres.

Por lo tanto, el caso seguirá siendo competencia de la justicia ordinaria y no de la justicia penal militar como lo solicitaba Pérez. Además, la sala señaló que la decisión de la impugnación de competencia planteada será responsabilidad del superior jerárquico del Juzgado 80 Penal Municipal, para lo cual tendrá un plazo de 3 días.

Asimismo, explicó que que no existieron los presupuestos para que surgiera un conflicto entre jurisdicciones “sino por el contrario estar en presencia de una impugnación de competencia solicitada por la defensa”.

Por su parte, el procurador del caso, Víctor Hugo Hurtado Cortés, indicó que no podría presentarse dicha situación debido a que “un conflicto de competencias surge únicamente entre dos jurisdicciones... situación que aquí no surgió pues es muy claro que son las partes las que manifestaron dicha condición y las mismas no tienen funciones jurisdiccionales”.

Cabe recordar que el día del asesinato de Torres, el coronel Pérez Amezquita era el comandante del Batallón de Operaciones Terrestres n.° 11 y estaba a cargo de la seguridad del lugar donde vivían los excombatientes en Ocaña, Norte de Santander. El Coronel, quien llevaba 11 años a servicio del Ejército, fue retirado en mayo de este año de la institución tras señalamientos que lo vinculan como presunto responsable del crimen.

Adicionalmente, la revista 'Semana' reveló este domingo que de acuerdo con la investigación que adelanta la Fiscalía, el asesinato del excombatiente fue un hecho premeditado y que para cometer el delito se creó un grupo de Whatsapp para coordinar y reportar la ejecución de Torres.

Ante esta revelación, el ministro de Defensa, Guillermo Botero aseguró que "si bien respetamos el debido proceso, no es comprensible que, luego de las últimas revelaciones, siga libre uno de los señalados como presunto responsable en caso Dimar Torres. Cero tolerancia con hechos que manchen el Honor Militar".