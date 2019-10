Candidatos a Concejo y a JAL presentan sus últimas propuestas

Los aspirantes a las corporaciones están moviéndose en el último día de campaña para darse a conocer a la ciudadanía, ¿quiénes son ellos y qué proponen?

Nelson Cubides – Partido Conservador

Este Concejal y candidato a Doctor en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Aplicadas a la Educación, de la Universidad de Salamanca (España), es el número 2 al Concejo de su partido, porque planea darle continuidad a su trabajo por Bogotá desde el Cabildo Distrital, y a seguir empoderando a las mujeres desde la niñez.

“El liderazgo y empoderamiento femenino debe formarse desde la niñez y presentamos un proyecto que se llama, ‘Sí, juntos por la niñez’, porque por primera vez estamos uniendo a todas las entidades competentes y les enseñamos a las niñas habilidades para enfrentar la vida y tener éxito. Todas las entidades: desde la policía de infancia, la Unicef, las secretarías competentes etc.”, puntualizó a comienzos de este mes el candidato.

Natalia Moreno – Polo Democrático Alternativo

Esta candidata al Concejo con el número 4 de la lista del Polo Democrático Alternativo, ha consolidado una carrera que ha buscado posicionar la igualdad de género como un tema de ciudad y no un punto aislado de una agenda de gobierno. Bajo el precepto que ella será la voz que hará valer los derechos de las mujeres, para Natalia es inconcebible que en estos momentos solamente haya nueve féminas en el Concejo de Bogotá.

“Yo soy una convencida de que ninguna sociedad puede salir adelante si las mujeres están subrepresentadas y lamentablemente me encuentro con que Bogotá, que se supone que es la ciudad de las oportunidades, vive esta realidad. Esa fue mi mayor motivación para presentarme al Concejo”, le dijo a EL NUEVO SIGLO la candidata por el Polo Democrático.

Adicionalmente, Moreno señaló que la capital del país se ha convertido en una ciudad invivible para las mujeres, pero lo más apremiante, de acuerdo con ella, se fundamenta en el hecho que “las mujeres trabajamos mucho más que los hombres porque asumimos los trabajos domésticos, que son no remunerados y en promedio trabajamos 15 horas, de las cuales el 30% son no remuneradas. Necesitamos una voz en el Concejo porque desafortunadamente este tema no está en la agenda de Bogotá”, puntualizó la candidata.

Juan Felipe Grillo – Cambio Radical

Juan Felipe Grillo, actual concejal del partido Cambio Radical, en estos momentos está haciendo campaña con el número 6 de la lista al Concejo.

Este abogado de la Universidad de Los Andes, en calidad de ponente coordinador del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), incluyó la necesidad de proteger las zonas residenciales en barrios como La Colina Campestre, La Esmeralda y Pablo VI, entre otros.

Durante esta campaña, el Concejal ha destacado que quiere darle continuidad a la pelea que ha sostenido para recuperar y transformar los parques, “y seguiremos trabajando por la movilidad alternativa, para reglamentar y fortalecer el uso de aplicaciones móviles para el transporte como: Uber, Cabify, Grin, Lime y el sistema de bicicletas públicas”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el candidato al Concejo.

Sixto Acuña Acevedo – Partido Conservador

Hace poco más de dos décadas, le recordó Sixto Acuña Acevedo a EL NUEVO SIGLO, “tumbamos la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, UPAC, y logramos salvar nuestras viviendas. Ahora queremos promover la modificación del impuesto predial que nos están cobrando de una manera excesiva”, puntualizó el candidato número 8 al Concejo de Bogotá por el Partido Conservador.

Adicionalmente, Acuña Acevedo agregó que la ciudad necesita líderes nuevos con pensamientos nuevos y con ideas claras. Definido a sí mismo como defensor de la sociedad civil por más de 22 años, este ingeniero industrial y abogado nunca ha sido concejal pero siempre ha trabajado desde el activismo. No obstante, recuerda que se presentó hace 20 años al Concejo de Bogotá, y que en aquel entonces obtuvo 8.363 votos.

María Fernanda Rojas – Alianza Verde

María Fernanda Rojas es una de las caras más visibles del partido Alianza Verde en el Concejo, y hoy está haciendo campaña con el número 2 de la lista para seguir trabajando por la capital del país. Con una agenda que presentó proyectos de acuerdo para la ciudad (varios de ellos de materia ambiental como el de la prohibición del asbesto, que hoy ya es un acuerdo), lo que Mafe Rojas promete hoy que seguirá haciendo, es un trabajo serio, de altura y de peso que realmente signifiquen un cambio para Bogotá.

“Yo soy una concejal que hizo una oposición seria y argumentada al alcalde Enrique Peñalosa, con datos que develaron la realidad por ejemplo de la tala indiscriminada, o de la construcción en los humedales de Bogotá. Revelé cifras, diagnósticos y muchos elementos técnicos que mostraron una realidad distinta. Eso es importante para que haya un equilibrio en la democracia, y así lo es porque, si la única información que existe es la oficial, pues estaremos condenados a creer una sola versión de la realidad”, le dijo la cabildante a este diario.

Samir Abisambra – Partido Liberal

Este candidato al Concejo con el número 4 de la lista del Partido Liberal colombiano, tomó la decisión de presentar su nombre al Concejo, “porque quiero aportar todos mis conocimientos a construir una ciudad más igualitaria y con mayores oportunidades para los jóvenes de Bogotá. Quiero llevar más jóvenes a la educación superior; quiero que tengan la oportunidad de formarse para que aporten sus habilidades y capacidades a nuestra ciudad, y quiero presentar un proyecto en donde convirtamos la Secretaria de Ambiente en una verdadera autoridad ambiental”, dijo el candidato.

Carlos Quintana - Alianza Verde

Carlos Quintana tiene 37 años, es abogado especialista en derecho económico y derecho urbano, y es candidato a magister en Transporte e Infraestructura. Dentro de sus principales propuestas, Quintero plantea mejorar la calidad del aire en Bogotá, restringiendo el ingreso de grandes camiones a la ciudad y ubicando centros logísticos de acopio de mercancía en las entradas de la ciudad, para que desde allí se distribuya al resto de la ciudad y en horarios diferentes a los de alta congestión. “Planeo, de llegar al Concejo de Bogotá, un primer proyecto de acuerdo para que todo carro que contrate el distrito sea eléctrico”, puntualizó.

Amaury Carrillo – Partido Conservador

Amaury Carrillo es un veterinario que se está presentando a Edil por la localidad de la Candelaria con el número 82. Su labor se enfocará en la protección de los animales, del medio ambiente, y las causas sociales de su localidad. “El problema más apremiante que tiene La Candelaria es la falta de pertenencia de sus habitantes. Al no haber pertenencia no se cuidan las cosas y tenemos que lograr generar identidad”, puntualizó el candidato.