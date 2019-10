Canciller se defiende ante nombramientos diplómaticos

Se defendió, el canciller, Carlos Holmes Trujillo, en medio de un debate de control político citado por el senador por los ‘verdes’, Antonio Sanguino, para que rindiera explicaciones sobre los nombramientos que se han realizado en el servicio diplomático del país desde que Iván Duque asumió la presidencia.

Holmes aseguró que “si hay un canciller que tenga real interés en la carrera diplomática, no solo por la experiencia sino por el cocimiento teórico y práctico y porque así lo dispone el presidente de la República”, es él y que no esta realizando los nombramientos en cuestión con la intención de convertirse en candidato para el 2022.

Complementando sus argumentos, el Canciller explicó que los requisitos para ocupar cargos diplómaticos en embajadas, consulados y en la estructura administrativa del Ministerio de Exteriores pueden ser distintos. “Unos son requisitos para funcionarios de carrera, otros para funcionarios en provisionalidad, y eso no se puede confundir porque confundirlo de manera deliberada induce a confusiones”, aseveró.

En ese sentido, argumentó que, de acuerdo con el decreto ley 274 del 2000, hay cargos de libre nombramiento y remoción, de carrera diplomática, de carrera administrativa y de provisionalidad y expresó que si bien es cierto que para llegar al rango de embajador, se requieren por lo menos 25 años de experiencia, aclaró que el cargo es de libre nombramiento.

“Tengo que reconocer que eso es lo ideal, no hay ninguna duda, pero resulta que ese requisito no existe. Para cargos de provisionalidad, el requisito de tener formación en relaciones internacionales no existe. Lo que existe es la certificación de experiencia o certificación del título profesional durante determinado número de años”, señaló Holmes.

A su turno, Sanguino le manifestó al Canciller su propósito de sentarse en una mesa de trabajo, con presencia de las academias de diplomacia, de las facultades de relaciones internacionales, para formular una reforma al Decreto 274 del año 2000, a lo que Trujillo le mostró su disposición para adelantar los diálogos.

“Cuente conmigo, senador. Venimos trabajando en la reforma de ese decreto desde que se inició esta administración y estoy dispuesto a sentarme con usted porque esto es fundamental”, respondió Holmes a Sanguino.