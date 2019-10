Bogotá: 342 muertos en accidentes de tránsito este año

En lo que va corrido de este 2019, 342 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en Bogotá. Esto implica, en otras palabras, que en la capital del país ocurre un siniestro vial cada 5,6 minutos. No obstante, un análisis de la Administración distrital señaló que esta, como la movilidad, es una problemática que está en las manos de toda la ciudadanía, corregir.

Y es que no se trata de un dato menor: por cada dos homicidios que ocurren en la ciudad, ocurre una muerte a causa de accidentes de tránsito. Por ello y para incidir en la reducción de esta equivalencia de muertes, con el apoyo del científico de datos, Boris Yesid Ramírez y la Secretaría Distrital de Movilidad, el Distrito analizó la información de 6.605 incidentes viales que fueron registrados durante un periodo de 40 días.

¿Cuáles fueron algunos de los resultados más impactantes de este análisis, socializado en las últimas horas? En 2.032 de los casos, equivalente al 30,8%, se asignó una ambulancia para asistir en el lugar del siniestro, es decir 51 veces por día, cada 18 minutos.

Este análisis se hizo a partir de los tweets que publica el Centro de Gestión del Tráfico de la Secretaría Distrital de Movilidad, por medio de la cuenta @BogotáTránsito. El objetivo de la cuenta es informar a los ciudadanos en tiempo casi real los números de siniestros viales que ocurren a lo largo del día y que influyen directamente en los tiempos de desplazamiento de los capitalinos.

¿Qué tipo de vehículo se accidenta más?

En los 40 días analizados, los tipos de vehículos que presentaron mayor accidentabilidad fueron los particulares, con 4.554 eventos, equivalente al 69% y en segundo lugar estuvieron las motocicletas, con 2.203 casos, equivalente al 33% de los accidentes viales.

La tabulación de estos datos refleja que, en promedio, 14 peatones, 15 ciclistas y 55 motociclistas están involucrados en incidentes viales en la ciudad de Bogotá a diario. Sin embargo, la cifra exacta no fue posible establecerla, ya que no todos los incidentes que ocurren en la ciudad son registrados por las autoridades.

¿Qué tipos de vehículos se accidentan más entre sí?

El 26% de los incidentes registrados en el periodo analizado por la Secretaría Distrital de Movilidad, fueron entre vehículos particulares, con el 16% entre vehículos particulares, y motocicletas y el 14% entre vehículos particulares y vehículos de servicio público.

¿Cada cuánto ocurre un siniestro vial en Bogotá?

Cada 5,6 minutos ocurre un accidente que involucra vías y peatones. Los tipos de vehículo que se accidentan más seguido son los particulares (cada 7,8 minutos), seguidos por las motos y los taxis (cada 16 y 31 minutos respectivamente). Por otra parte, un peatón está involucrado en un incidente vial cada 64 minutos y un ciclista cada 58 minutos.

¿En qué casos el siniestro termina necesitando una ambulancia?

En el 81% de las veces que un peatón está involucrado en un siniestro vial es necesario asignar una ambulancia. Así mismo, el 64% de las veces que el accidente involucra a un ciclista, debe asignarse una ambulancia.

Por su parte, el 58% de las veces que se accidenta un motociclista, se pide una ambulancia. Eso quiere decir que 32 motociclistas requieren asistencia médica después de un accidente vial a diario.

¿En qué horarios ocurren más siniestros viales de lunes a viernes?

Cada tipo de vehículo presenta horarios críticos diferentes. Se resalta que para los biciusuarios la hora con más accidentes es entre las 6:00 a.m. y las 7:00 a.m. donde ocurre el 11,2% de sus casos. El 20% acontece entre las 6:00 a.m. y 8:00 a.m.

El 24% de las motos se estrellan entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m. y el 17% entre la 5:00 a.m. y las 7:00 a.m. Para los peatones el horario más difícil es desde las 5:00 p.m. a las 8:00 p.m. donde se presenta el 30% de los casos.