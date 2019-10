Avanza proyecto que facilitará explotación comercial de la guadua

EL NUEVO SIGLO: ¿En qué consiste el proyecto que está impulsando?

ALEJANDRO CORRALES: Los guaduales tienen dos problemas específicos. El primero, las restricciones que tienen para sacar los permisos que son muy complicados y porque no es claro cómo se puede comercializar como producto agropecuario y agroforestal.

Por eso quisimos darle claridad en este proyecto desde el punto de vista legislativo con dos categorías de guaduales: uno, que tenga fines de protección a los cauces; y un segundo que tenga fines de carácter productor. Y definir que para los primeros las entidades encargadas deben ser las corporaciones autónomas regionales, y para el segundo el Ministerio de Agricultura a través del ICA. Todo eso enmarcando a la guadua en la sostenibilidad ambiental.

ENS: ¿Cuál es la importancia de la guadua en el país?

AC: Es muy importante en el desarrollo económico, social y cultural del país. Además, en el paisaje cultural cafetero el desarrollo de la región se ha dado gracias a la guadua. Quiero decir que este producto en el tema medioambiental es muy importante, pues protege las cuencas, protege de la erosión y otras cosas, por eso queremos conservarla.

ENS: ¿Por qué siendo tan importante la guadua no está reglamentada?

AC: Hoy la normatividad que tenemos la sitúa como una especie forestal no maderable. No es claro que pueda ser un producto comercializable. Hay muchas restricciones y la denuncia en toda Colombia es que se convirtió en un problema tener un guadual. Entonces, si una persona tiene una finca con guadua y nadie le quiere comprar porque sabe que las entidades se le van a ir en contra, terminan los intermediarios y los corruptos consiguiendo las licencias que no consigue fácilmente el agricultor, terminan los intermediarios ganando en la comercialización.

El productor y el dueño de la finca creen que es un delito tener guadua hoy. Pero el intermediario que tiene los permisos sí la puede comercializar. Esta denuncia la hizo Simón Vélez, el arquitecto que trabaja con este material. Él dice: “Yo nunca he podido comprarle guadua a un productor. Siempre he tenido que comprársela a los intermediarios”. Por eso queremos volver este tema muy claro y transparente para que no se siga generando esto. Además, para que la gente no tenga temor de tener guadua en su finca. Queremos que se motive la gente a sembrar guadua.

ENS: ¿Cuáles son las consideraciones que debe tener una persona para sembrar guadua?

AC: Hemos aprobado en los dos debates esta iniciativa por unanimidad, ahora pasará a Cámara. Si este proyecto ya estuviera aprobado, como está, lo que debe saber la gente es que los guaduales tipo 1 que están en zonas de protección y cerca a los cauces de agua, solo pueden ser intervenidos para protegerlos, no pueden ser intervenidos de manera comercial, y deben ser intervenidos por las corporaciones autónomas. El guadual número 2 es el que tiene fines comerciales que están por fuera de las áreas de protección. Este debe tener un registro ante el ICA y con el Ministerio de Ambiente puede comercializar dándole el manejo como producto agroforestal.

ENS: ¿Cuál es el valor internacional de la guadua?

AC: No hay una forma de calcular en cuánto impactará la economía nacional. Lo que es claro es que este producto mueve cerca de 2,9 millones de dólares en el mundo anualmente. Y que pese a la importancia que ha tenido en nuestro país, Colombia no está entre los grandes exportadores. Somos el país número 59 en comercialización de esos productos.

Lo más importante es que el proyecto tiene una serie de incentivos. Por ejemplo, a la importación de maquinaria para procesar y transformar estos elementos. Además otros incentivos para que el Gobierno forme y cree programas para capacitar a los cultivadores y transformadores del producto.

Todo esto hará que finalmente mejore la comercialización del producto terminado. Eso crearía mucho movimiento económico alrededor de la guadua. Además, es que con un marco normativo claro de proyectos arquitectónicos que se hagan en la zona de paisaje cultural cafetero pueden ser construidos en gran parte con guadua, lo que impulsaría mucho más la economía de esta región y del país entero.

Habrá que esperar a que se apruebe el proyecto de ley porque el impacto es inmenso. Países como China, India, México, Francia y Estados Unidos mueven parte de sus economías con este producto. Nosotros podemos empezar a participar allí.