Anulada inscripción de más de un millón de cédulas para regionales

El Consejo Nacional Electoral informó aún esta semana están resolviendo algunos recursos extemporáneos que presentaron los ciudadanos

Más de 1 millón de ciudadanos no podrán votar este domingo en los comicios de autoridades locales en los puestos que cambiaron respecto a las elecciones del año pasado por motivo de la anulación de inscripciones que hizo el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la probabilidad de trashumancia. No obstante, el organismo informó que aún esta semana atiende los recursos que se han presentado y si son acogidos alcanza a hacer la corrección ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Así lo explicó ayer el presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Hernán Penagos, quien aclaró que el deseo del organismo es que todos los colombianos participen en estas elecciones, pero no pueden permitir que algunos sigan acudiendo a la trashumancia para votar en un lugar distinto al que se tiene la residencia, una conducta tipificada en el Código Penal.

“Frente al tema de la trashumancia se dejaron sin efecto cerca de 1.087.000 ciudadanos que tras cruces de bases de datos, bases de datos del Sisbén, del DPS, de las víctimas y más de 50 mil visitas de campo que se hicieron, pues se tomaron decisiones de esta naturaleza”, explicó Penagos.

Añadió el magistrado del CNE que “respecto de los ciudadanos que presentaron recursos estas decisiones se tomaron hace ya casi un mes. Muchos de ellos presentaron recursos, 60 mil o 70 mil. Se resolvieron favorablemente algo así como el 2% o el 3% de estos recursos que se presentaron”.

No obstante, dijo Penagos, muchos recursos no se presentaron a tiempo ante el Consejo Nacional Electoral, “están llegando hoy recursos de muchos ciudadanos. Muy a pesar de eso esta semana aquellos que no presentaron recursos, que se les venció el plazo para presentarlos, la orden que se dio es que de todas maneras se tramitaran como una solicitud de revocatoria directa. Lo que busca el Consejo Nacional Electoral es que la gente participe, lo que sí no queremos es que termine todavía hablándose de trashumancia histórica y de miles de ciudadanos que están utilizando esta figura para ir en detrimento de la democracia”.

El ciudadano tuvo un plazo de cinco días después de la desfijación de un aviso en la Registraduría para presentar un recurso en el que demostrara que no es trashumante electoral.

Empero Penagos agregó que “se ha venido resolviendo durante esta semana (…) algunos ciudadanos no han acudido a la figura del recurso sino a la figura de la tutela y se están atendiendo a tiempo ¿Qué se ha hecho?, una vez llegan estas solicitudes, y una vez se deciden, se envían al señor Registrador, quien diariamente está modificando el censo electoral, de tal manera que esos listados puedan votar si es que se les revoca la decisión”.

Muchos ciudadanos en distintas regiones del país han manifestado su preocupación, porque dicen que sin justificación alguna fue anulada la inscripción de su cédula por parte del CNE y por ello creen que no podrán sufragar este domingo. También hay casos que argumentan que no presentaron la reclamación a tiempo porque no conocían cómo era el procedimiento.

Advertencia

El pasado lunes la Misión de Observación Electoral (MOE) lanzó una alerta relacionada con los problemas que se ocasionarán si las revocatorias de inscripción de cédulas no se resuelven antes del domingo.

Según la entidad hay “preocupación por la incertidumbre que existente sobre la ubicación de ciudadanos dentro de la División Política Electoral. Luego del proceso de inscripción de cédulas de 3.686.221 ciudadanos, la anulación de 1.065.741 (29%) de estas inscripciones y la interposición de un enorme número de recursos para revocar esas anulaciones, a menos de una semana de las elecciones el Consejo Nacional Electoral sigue realizando modificaciones al censo electoral”.

La MOE afirmó que no es la primera vez que esto sucede, pues para las elecciones locales de 2015 muchos de los recursos de inscripción fueron respondidos en 2016, incluso hasta noviembre de ese año, “más de un año después de las elecciones, como consta en la información solicitada por la MOE y entregada por el presidente del CNE el 12 de marzo del presente año”.

Además, el organismo advirtió sobre la exclusión irregular de cédulas “de personas que ni siquiera efectuaron la inscripción para este proceso electoral, y que además han votado en los últimos procesos electorales en el puesto de votación del cual fueron excluidos”.

Medidas

La Registraduría dio a conocer medidas que se implementarán en los puestos de votación que resultaron afectados con ocasión de los actos administrativos emitidos por el CNE en materia de trashumancia electoral y las respectivas decisiones sobre los recursos interpuestos en esta materia.

El registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha, señaló que “estas medidas adicionales se toman para garantizar el derecho al voto de los más de 1 millón de colombianos a nivel nacional que se encuentran en procesos por trashumancia electoral. Entre las medidas se encuentran la instalación de mesas adicionales en los puestos de votación para que los colombianos con afectaciones por trashumancia puedan ejercer su derecho. En todo el país la Registraduría habilitará 611 mesas de votación adicionales para este proceso, para un total de 107.916”.

En los puestos de votación donde no se instalarán mesas adicionales, se habilitará para votar en la última mesa (mesa de cola) del puesto de votación. El ciudadano al momento de realizar la consulta en Infovotantes, le indicará el puesto de votación en el que podrá votar señalándole que el número de mesa de votación donde le corresponde votar es la mesa cero (0), siendo esta la mesa de cola.