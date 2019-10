Alcaldía lanzó nueva estrategia contra la mendicidad infantil en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá lanzó la estrategia Monedas De Cambio, para reforzar la lucha contra la mendicidad infantil, que se ha incrementado en la ciudad, durante este 2019.

Dicha estrategia, liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social, contempla varias líneas de acción: refuerzo de operativos en 19 puntos críticos, remisión a servicios sociales de niños en riesgo de mendicidad, un equipo especializado móvil en calle y sensibilización ciudadana.

La estrategia, en su componente de divulgación y sensibilización a la comunidad, reforzará la información sobre la oferta de servicios sociales del Distrito, que en estos momentos se encuentran disponibles para niños en riesgo o condición de mendicidad como jardines, colegios, centro ‘Amar’ y el nuevo centro ‘Abrazar’.

Por su parte, el llamado a la ciudadanía es a entender que la limosna no resuelve el problema de mendicidad y que por el contrario, los servicios gratuitos que ofrece el Distrito Capital sí los pueden ayudar a salir de esa condición. Adicionalmente, la idea es dejar lo más claro posible que en el caso de la primera infancia, encontrar educación, juego, protección y alimentación lejos de las calles, debe ser una prioridad.

“El Distrito solo no puede. Necesitamos del apoyo de la ciudadanía para que no les den limosna y usen nuestras monedas de cambio. Esta es una campaña pedagógica a través de la cual vamos a remitir a las personas a nuestros servicios. En almacenes y centros comerciales encontraran una moneda simbólica que pueden entregar a la calle, en donde están especificadas nuestras ayudas. Una moneda que se da de limosna no les cambia la vida a los niños. Estas monedas los remitirá a los servicios de la Alcaldía”, puntualizó anoche la secretaria de Integración Social, Gladys Sanmiguel.

Con Monedas De Cambio, la Alcaldía invita a la ciudadanía a decir: No a la mendicidad infantil y hace un llamado a la sociedad civil a unirse a las acciones de prevención y atención para evitar exponer a niñas y niños a los riesgos de la calle.

Así se combate

Por una parte está la estrategia Contra la mendicidad infantil, la cual se reforzó en julio con la identificación de 19 puntos críticos en la ciudad, de los cuales se priorizaron seis por alta presencia de niñas y niños en las calles.

En una segunda medida está el aumento de la presencia de la denominada Estrategia Territorial, conformada por los ‘Ángeles de la Niñez’, en seis equipos territoriales, quienes abordan a las familias ofreciendo los servicios sociales para que los niños no estén en las calles.

En una tercera medida está el nuevo Centro Abrazar, que desde el 1 de agosto opera en el segundo piso de la plaza de mercado Doce de Octubre en la localidad de Barrios Unidos, con una capacidad de 70 cupos, para la atención TRANSITORIA de niñas y niños en riesgo de mendicidad. Allí los menores reciben apoyo alimentario, seguimiento a su estado nutricional y realizan actividades artísticas, recreativas y pedagógicas, bajo el cuidado calificado de 21 profesionales. A la fecha, se han beneficiado 389 niños.

En una cuarta medida y frente al abordaje en calle, en los seis puntos de mayor presencia de mendicidad se ha registrado un total de atenciones a 874 núcleos familiares con 1.071 niñas y niños de primera infancia, y se han referenciado a 144 menores para su atención social en el Centro ‘Abrazar’.

Adicionalmente se realizaron cuatro caracterizaciones, y en ellas se identificaron 102 núcleos familiares con 172 niñas y niños, encontrados en las localidades de Fontibón, Chapinero, Usaquén y Suba, en donde se concentran más menores de edad en condición de mendicidad infantil.

Punto aparte se llevaron a cabo cuatro jornadas de intervención social realizadas en estas mismas localidades, abordando a 495 personas e identificando 135 núcleos familiares con 237 niñas y niños. Por último, se llevó a cabo un proceso de sensibilización en 23 estaciones y cinco portales de Transmilenio. Como resultado de esta jornada, se identificaron y abordaron 249 familias con 359 niños.