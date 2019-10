6 perdedores de gobernaciones y 22 de alcaldías con premio de consolación

Aunque los demás aún tienen tiempo para decidir si aceptan la curul a la que tienen derecho en concejos y asambleas, parece que serán más los que accedan en los municipios y distritos que en los departamentos

Por ley, los segundos en votación a gobernaciones y alcaldías pueden ocupar una curul en los respectivos concejos y asambleas para hacerle desde allí control político a los triunfadores en los comicios del domingo.

Algunos ya dieron a conocer su decisión, pero otros todavía lo están pensando.

Cabe anotar que todo esto aún no tiene efecto jurídico, pues el Consejo Nacional Electoral (CNE) será quien otorgue las respectivas credenciales.

Según dijo Hernán Penagos, presidente del CNE, “es importante aclarar que quienes quedaron en segundo lugar tienen derecho a acceder a los concejos y a las asambleas si fueron candidatos. Este derecho lo tienen independientemente de si su postulación fue hecha por un partido político o por un grupo significativo de ciudadanos”.

De hecho, la resolución 2276 de 2019 del CNE aclara que “dentro de las 24 horas siguientes a la declaratoria de elección de los cargos de gobernador, alcalde distrital y/o municipal y previo a la de las asambleas departamentales y concejos distritales y/o municipales respectivamente, los candidatos que ocuparon el segundo puesto en votación, deberán manifestar por escrito, por una sola vez y sin posibilidad de retracto, su decisión de aceptar o no una curul en las asambleas departamentales y concejos distritales y/o municipales”.

El documento indica que si vencido el plazo “el candidato que siga en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en los cargos de gobernador de departamento, alcalde distrital o alcalde municipal” no manifiesta “aceptación de la curul en la corporación pública en el término establecido en el presente artículo, se entenderá que no se acepta la respectiva curul. En caso de que el voto en blanco o promotores de este obtengan la segunda votación en las elecciones de cargos uninominales, la misma no será tenida en cuenta para los efectos del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018 y de lo estipulado en el presente acto administrativo”.

Aceptaron

El primero en aceptar la curul en el Concejo fue el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien sostuvo que desde allí liderará la construcción de un nuevo partido político, del cual saldría una candidatura presidencial que recaería, eventualmente, en su hermano mayor, Juan Manuel Galán.

“Es un honor para mí aceptar la curul del Concejo de Bogotá. Por ese millón de votantes, por amor y respeto a la ciudad, y como un primer paso para consolidar el proyecto independiente de Bogotá para la Gente”, dijo.

En Cundinamarca, el segundo en votación para la Alcaldía de Girardot, Salomón Said Arias, también aceptó la curul que la ley le otorga al Consejo, mientras que Wilson Antonio Flórez Vanegas, segundo en votación para la Gobernación también aceptó su curul en la Asamblea departamental.

En el Valle, Roberto Ortiz dijo que irá al Concejo de Cali: “Será un orgullo seguir trabajando por Cali, ahora desde el Concejo municipal. Mi curul representará a los 200.000 caleños que respaldaron nuestro proyecto de ciudad. Apoyaremos las buenas iniciativas, pero también nos vamos a oponer a todo lo que sea inconveniente para la ciudad”. Griselda Restrepo, segunda votación a la Gobernación, aceptó ir a la Asamblea. “Hemos decidido aceptar esa curul en la Asamblea. Consulté con equipos por todo el departamento y quiero expresar que los vallecaucanos quieren en la Asamblea del Valle del Cauca una representación de esa mirada distinta del territorio, para seguir trabajando por un Valle incluyente y que efectivamente se le cumpla al Valle del Cauca despolitizando el Gobierno”, indicó.

En Antioquia, el segundo lugar a la votación de la Alcaldía de Medellín, Alfredo Ramos, aceptó la curul: “Claro que seré concejal de Medellín”, dijo en sus redes sociales. El segundo en el departamento, Andrés Guerra, aún no ha definido su situación, pues dijo que esa decisión depende únicamente del partido. En ese departamento los perdedores en las distintas alcaldías aún no han expresado su decisión de pertenecer a los cabildos municipales.

En Caldas, Camilo Gaviria Gutiérrez, aspirante a la Gobernación y segundo en votación, aceptó la curul de la Asamblea a través de una carta. Sin embargo, el candidato perdedor en la elección de la Alcaldía de Manizales, Jorge Hernán Mesa Botero, no accedió la silla en el Concejo. Según dijo, su sueño era ser Alcalde de Manizales y al no lograr su objetivo consideró cumplido su ciclo político.

En otros municipios del departamento como Aguadas, Anserma, Chinchiná, Filadelfia, La Dorada, La Merced, Marquetalia, Marulanda, Pácora, Pensilvania, Risaralda, Salamina, San José y Victoria los segundos en la votación aceptaron su curul.

En Santa Marta, Juan Carlos Palacio, quien perdió la elección de alcalde con Virna Jhonson, informó que “hemos concluido que volveremos al Concejo distrital, así como nos permite la ley”; pero Luis Miguel Cotes, quien quedó de segundo en la elección de gobernador, tras Carlos Caicedo, no ha pronunciado palabra sobre si acepta su puesto en la Asamblea.

En la capital de Norte de Santander, Cúcuta, Jorge Acevedo, quien perdió la Alcaldía con Jair Tomás Yáñez, se decidió por el Concejo. Juan Carlos García Herreros segundo a la Gobernación no ha expresado si va por el cargo.

En Cartagena el segundo en la elección para alcalde William García sostuvo que está evaluando si acepta el cargo que la ley le concede. Por otro lado, el segundo en el departamento Hernando Padauí aceptó pertenecer a la duma, pues su objetivo es seguir trabajando por el departamento.

En Riohacha el candidato Blas Quintero también evalúa si acepta el cargo en el Concejo de la ciudad, mientras que el excandidato a la Gobernación, Delay Manuel Magdaniel, anunció que aceptará su curul en la Asamblea de La Guajira.

En Atlántico, Nicolás Petro decidió asistir a la Asamblea como diputado para hacerle control político a la gobernadora electa Elsa Noguera. En la capital del departamento, Barranquilla, el segundo en votación todavía lo está pensando.

El caso inverso sucede en Santander, donde Jaime Andrés Beltrán, segundo en la carrera para alcalde de Bucaramanga, aceptó su silla en el Concejo. Mientras que Leonidas Gómez, que participó para llegar a la cabeza del departamento se mantiene en silencio.

Por último, en el departamento de Nariño tanto quien compitió por la Gobernación, Damir Bravo, como quien participó para ser alcalde de Pasto, Nicolás Martín Toro, estarán en sus respectivas corporaciones.