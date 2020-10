Las 10 claves del plan de reactivación económica para Bogotá

para el año 2021 se pagará el mismo valor del impuesto predial que se canceló este año . “Eso es clave para la ciudad. Habría sido mejor que se congelara por más tiempo, pero esto es muy bueno porque no habrá incremento del mismo y el año entrante los propietarios de inmuebles pagarán el mismo valor al que pagaron este año. Quedó congelado”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal de Colombia Justa y Libres, Emel Rojas.

“Esta decisión implica que no se le incrementarán los impuestos a clubes y parques recreativos, sitios donde se genera empleo a diario porque contratas familias y personal, y no existían estudios previos para realizar este incremento que proponía la ponencia que se aprobó por mayoría”, le dijo a este diario el concejal del Centro Democrático, Jorge Colmenares.

No habrá aumento del impuesto predial para los clubes sociales y deportivos : f rente a estos espacios de la ciudad, los cuales generan más de 20.000 empleos, en el Concejo se impuso la propuesta del concejal Jorge Colmenares, de no gravar con impuestos estos espacios.

En el Plan de Reactivación Económica quedó establecido que no solo los colegios y jardines de la secretaría de Integración Social, sino aquellos de la secretaría de Educación y del Instituto de Bienestar Familiar, tendrán un alivio en el pago de sus impuestos.

Cuatro sectores económicos pagarán más ICA:

Una de las propuestas que más debate y crítica despertaron, fue la de aumentar el impuesto de Industria y Comercio a los negocios que realizan intermediación comercial y a los que hacen sus transacciones exclusivamente por Internet. Esta propuesta quedó aprobada tanto para plataformas digitales, como para otros tres sectores que se han visto favorecidos en medio de la pandemia.

Antecedente:

Plan Marshall y cupo de endeudamiento comenzarán a debatirse en octubre

Con amplia discusión, esta propuesta quedó aprobada, y si bien tuvo amplió debate y detractores, la mayoría de los concejales coincidió con la medida. “El discurso en el que se enmarcó el proyecto de acuerdo de Plan de reactivación económica era un proyecto de alivios, y si bien contempla algunos alivios, este proyecto también busca algunos recursos económicos. El proyecto no solo contempla descuentos: también busca recursos y hay que tener eso claro”, añadió el concejal Rojas.

Respecto a los sectores a los que se les incrementó el ICA, en las

telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas, el aumento de las tarifas del ICA solo será del 10% hasta el 2024, excluyendo de este pago al sector de las telecomunicaciones satelitales y bajando la tarifa actual que pagan los contratistas de consultoría.