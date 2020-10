Fiscalía desmiente supuesta inspección a instalaciones de la FLIP

En la mañana de este lunes, se conoció que la Fiscalía citó a la periodista Diana Marcela Díaz Soto a audiencia de imputación de cargos para el próximo 18 de noviembre. El ente investigador le imputará el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva.

La comunicadora, quien trabajó en RTVCl Sistema de Medios Públicos, fue una de las personas que denunció que el entonces gerente de la RTVC, Juan Pablo Bieri, estaba censurando el programa los Puros Criollos y quería sacar del programa a Santiago Rivas.

Al respecto, las reacciones no se hicieron esperar. Una de ellas fue la de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), quien aseguró que “imputar cargos a una fuente que se atrevió a denunciar irregularidades es actuar contrario a estándares internacionales sobre protección de denunciantes” y recordó que el Estado tiene la obligación de proteger a los “funcionarios y ciudadanos que denuncien de buena fe actos de corrupción”.

Debido a la polémica que generó la noticia, la Fiscalía emitió, hace unos minutos, un comunicado para aclarar la información que ha circulado sobre el caso de Diana Marcela Díaz Soto.

El ente investigador recordó la denuncia interpuesta por Juan Pablo Bieri, en contra de la señora Diana Marcela Díaz Soto, “por su supuesta responsabilidad en el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva”.

De igual forma, frente a la incomodidad que generó la información que circuló en las distintas redes sociales sobre la realización de una inspección judicial en las instalaciones de la Flip con el fin de obtener información relacionada con las visitas de la comunicadora implicada, la Fiscalía señaló que esta no se llevó a cabo porque no tuvieron necesidad de hacerlo. “No se hizo porque no hubo necesidad, ya que en la respuesta de la entidad a la fiscal que adelanta el caso se dijo que no tenían registros ni videos. Por tanto, la supuesta diligencia a las instalaciones de la FLIP, de la que hablan en redes sociales, es falsa”, señala.

Finalmente, en la misiva, la Fiscalía respondió a todos los señalamiento que recibió por el caso, asegurando que “es respetuosa de la libertad de prensa y ha sido contundente en sus investigaciones contra este delito” y rechazando “cualquier intento de presión o censura de información”.

De esta forma, pidió prudencia a todas las organizaciones que vigilan la libertad de prensa para que “no se permiten malas interpretaciones con las investigaciones que cursan en la entidad, pues los principios de imparcialidad y objetividad rigen los procesos penales”