Tema del cupo no es si toca endeudarse sino por cuánto: concejales

Con el proyecto de reactivación económica despachado en la Comisión de Hacienda y listo para que sea votado en la plenaria del Concejo de Bogotá, ayer comenzó la discusión del proyecto de acuerdo sobre el cupo de endeudamiento, primero con la presentación de la ponencia positiva unificada de las concejales María Fernanda Rojas (Alianza Verde) y Marisol Gómez (Bogotá para la gente); y posteriormente, con la presentación de la cabildante Sara Castellanos (Partido Liberal). Al cierre de esta edición, el debate seguía.

En una primera medida, la concejala María Fernanda Rojas analizó el estado actual del cupo de endeudamiento solicitado en 2017 y de su ajuste no comprometido, para explicar el porqué de la necesidad de la aprobación de este valor de endeudamiento por $10,79 billones.

A este respecto, de acuerdo con la concejala Rojas, la Administración ha precisado que la aprobación de este cupo es necesaria porque el monto vigente aprobado, por valor de $6,9 billones constantes de 2017 ha venido siendo comprometido, mientras que el saldo restante no es suficiente para llevar a buen puerto el Plan Distrital de Desarrollo (PDD), pues el saldo, con corte a agosto de este año, es de $3,39 billones.

No obstante, considerando que varios concejales como Carlos Fernando Galán, Nelson Cubides y Susana Muhamad (todos voceros de sus partidos) fueron claros en afirmar que la necesidad del cupo no está siendo cuestionada por nadie, lo que sí se debe analizar a fondo es su monto.

Esta fue, tal vez, la diferencia más clara entre ambas ponencias, puesto que la presentación conjunta propone la aprobación de todo el cupo al mismo tiempo, la de Sara Castellanos propone reducir el monto del mismo a $8,2 billones.

“Si vamos a endeudar a Bogotá hagámoslo de manera responsable. No podemos aprobar un monto tan alto y en un momento de tanta incertidumbre. Yo propongo reducir el valor total del cupo. Eliminar 23 proyectos del cupo que son gastos de funcionamiento y recurrentes y proyectos que inician obras solo hasta el 2024”, dijo en su ponencia la concejala Sara Castellanos, quien precisó en su disertación que este cupo está a 2,4 puntos de tener una deuda insostenible.

La explicación del monto total

Ahora, para responder esta pregunta, la concejala Marisol Gómez le explicó a EL NUEVO SIGLO que “no aprobar todo el cupo ahora es desfinanciar el Plan de Desarrollo en un 10%. Adicionalmente, para la ciudad tener los recursos a la mano en una situación como la que atraviesa, le dará la facilidad de ir pidiendo el crédito para ir ejecutando las obras urgentes”, le dijo a este Diario la concejala, quien añadió que el presupuesto que hay para el Corredor Verde por la Carrera Séptima, fue la garantía que en su momento puso Enrique Peñalosa para darle una solución de movilidad a este corredor vial.

Por su parte, frente a esta discrepancia de sí aprobar todo el cupo de una vez o solicitarlo por partes, la concejala María Fernanda Rojas explicó durante su exposición que, si bien, el componente de inversión a corto plazo es muy importante a raíz de la crisis, esta misma no tiene por qué abarcar la totalidad del proyecto, “y ahí es en donde tenemos, tal vez, la gran diferencia con nuestra colega, Sara Castellanos”.

De hecho, Rojas explicó que cubrir otras metas a mediano y largo plazo también es importante para cubrir lo acordado en el PDD; en cuanto a las obras de infraestructura, la concejala precisó que el ciclo de estas implica más aspectos que solo la iniciación de la misma, por lo que tampoco es deseable que la etapa inicial del proyecto empiece en los últimos años del Gobierno.

“Este es un buen año para que esas entidades que tienen a cargo ese tipo de metas puedan arrancar desde ahora, con la seguridad de que tienen la plata para el proyecto. Como el cupo es una autorización para pedir el crédito, no tiene ninguna implicación financiera. No se va a pedir el crédito ya y no va a haber una plata en un banco rentándole intereses al sistema financiero. No tendríamos esos problemas, pero sí tendríamos la seguridad de que está la plata para el proyecto”, dijo Rojas, quien a este respectó añadió que el cupo de Gustavo Petro se aprobó a final de su segundo año y eso retrasó los diseños y la prefactibilidad de las obras.