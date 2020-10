Cápsula del tiempo para recopilar experiencias de pandemia

Con el fin de destacar la memoria histórica, social y de salud de los ciudadanos, así como sus experiencias durante la pandemia, la Secretaría Distrital de Salud y el Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud, lanzaron la iniciativa Cápsula del tiempo, compartiendo historias en tiempos de pandemia: Bogotá, más allá del Covid-19, en la cual se podrán depositar los trabajos y obras artísticas elaboradas por los ciudadanos durante la cuarentena y en general, sobre la emergencia sanitaria en Bogotá.

La cápsula del tiempo es un espacio virtual en el que se podrán recopilar, conservar y conocer las múltiples expresiones artísticas de la ciudadanía y del talento humano en salud. La recepción de los trabajos se realizará a partir del 15 de octubre y se mantendrá abierta durante un mes.

Una vez se cierre la cápsula, se realizará la clasificación de las obras recibidas y la caracterización para su exposición, que se realizará en agosto de 2021, durante la celebración de los 483 años de Bogotá.

Los participantes podrán subir sus trabajos a través de un micrositio ubicado en la página web de la entidad “http://cdeis.saludcapital.gov.co/”, que permite la inscripción, captura y envío de archivos.

El objetivo de la Secretaría de Salud es destacar que el arte ha sido un medio de expresión de emociones y vivencias en el marco de la pandemia, así como un mecanismo para mantener la salud física y mental de todos los ciudadanos que durante lo corrido de este año tuvieron que quedarse en casa de manera estricta para evitar el contagio por Covid-19.

Es importante tener en cuenta que se puede participar a título individual o colectivo, la obra debe ser totalmente inédita y original, no debe tener contenido inapropiado o que pueda incitar a la violencia, el odio, el racismo o la xenofobia, no se permitirá nudismo y no tendrá premiación distinta a su exhibición pública.

Es importante recordar que las obras que sean depositadas y guardadas durante cerca de un año, serán expuestas en 2021, durante el cumpleaños número 483 de Bogotá. Adicionalmente, la iniciativa está dirigida al personal de salud del Distrito, colectivos de arte y ciudadanía en general, sin límite de edad, quienes podrán participar con escritos, música, video, fotografía y artes plásticas.