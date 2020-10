Abren incidente de desacato contra Duque por fallo sobre tropas de EU

Por presunto desconocimiento al fallo que ordenó suspender el permiso de operación de las tropas estadounidenses, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca abrió un incidente de desacato en contra del presidente Iván Duque.

Esta medida del alto tribunal se tomó después de que accionantes tramitaran el incidente de desacato ante una posible omisión del Gobierno al no consultarle al Senado sobre la autorización de la misión estadounidense en territorio nacional.

En ese sentido, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio tres días al presidente Duque para que se pronuncie sobre el supuesto incumplimiento a la tutela que fue fallada en su contra.

Cabe recordar que el pasado mes de julio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aprobó la suspensión de las maniobras del Ejército de Estados Unidos en el país, al aprobar una tutela interpuesta por parlamentarios de la oposición en la que se señalaban los uniformados habían llegado al país sin consultar previamente al Congreso.

Por lo tanto, el Ejecutivo suspendió el permiso de actividad tras el fallo. Sin embargo, a finales de agosto, específicamente el ministro Carlos Holmes Trujillo, informó que recibió el aval de esta corporación recibió un documento en el que 69 senadores, la mayoría de la Cámara, daba el visto bueno a estas operaciones.

No obstante, al respecto el entonces presidente del Congreso, Lidio García, respondió que dicha carta no era una autorización explícita, pues el asunto aún no había sido debatido.

“No se encuentra ajustado a la verdad que el Congreso hubiese ‘autorizado’ la presencia de tropas norteamericanas en el territorio colombiano”, señaló García y agregó que dicha misiva solo tenía un carácter informativo y que en ningún momento implicaba una autorización.

En respuesta, el ministro Trujillo negó haber dicho que el Senado autorizó la presencia de las tropas estadounidenses en el país y reiteró el argumento de que la misión no necesita el visto bueno de los congresistas ya que no se enmarcaba en el tránsito de tropas extranjeras sino cooperación entre Colombia y Estados Unidos.