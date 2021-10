Urge a la población colombiana aprovechar la vacunación

El gerente para Covid-19 del departamento de Cundinamarca, Diego Alejandro García Londoño, hizo un llamado de atención a toda la población departamental y en particular al más de un millón de habitantes que no han recibido la vacuna, para que no bajen la guardia, no relajen las medidas y se inoculen contra el virus.

“Hacerse vacunar es voluntario. No estamos obligando a nadie. Pero sabemos que en muchos municipios las personas evitan la vacuna porque sienten que la pandemia es cosa del pasado y que ya pasó lo grave. No es momento de relajarse. No olvidemos que todo esto empezó con una sola persona infectada y en Cundinamarca tenemos todavía un millón que no se han hecho vacunar”, advirtió el Jefe de Gabinete departamental, Diego Alejandro García Londoño.

En el departamento la inmunidad colectiva se logra cuando el 70% de su población mayor de 12 años esté vacunada, al menos con la primera dosis, lo que ya permite un grado de inmunidad.

No obstante, aún hacen falta un millón de personas en el departamento para que comiencen su esquema de vacunación, y de acuerdo con el gerente pata el covid-19, buena parte de los contagios se han dado en círculos sociales.

Al finalizar la semana pasada en Cundinamarca se habían aplicado un total de 1’283.936 primeras dosis; 756.420 ya tienen el cuadro de vacunación completo; otros 266.962 se aplicaron dosis únicas y cerca de 4.000 dosis se han aplicado a manera de refuerzo.

Al respecto, García señaló que “tenemos un 64% de cobertura y nos están llegando vacunas suficientes para cubrir la necesidad ciudadana, así que el llamado es para que invitemos a esos conocidos que sabemos que no se han vacunado. Ellos tienen en este momento la llave para volver a nuestra vida de antes o para garantizar que continúe la pandemia”, sentenció el funcionario.

Añadió que “si queremos volver a la vida de antes, hacer mercado sin tapabocas, saludar de beso o no fruncirnos cada vez que alguien estornuda, tenemos que alcanzar la inmunidad colectiva”.

El Jefe de Gabinete agregó que el viernes se despacharon 107.000 dosis de Astrazeneca, Moderna y Pfizer al departamento, y les recomendó a las IPS de Cundinamarca a continuar vacunando con miras a cumplir las metas y alcanzar prontamente la inmunidad colectiva.