Reabre el sendero Quebrada La Vieja

En medio de una ciudad densa, caótica, embotellada y acelerada, hay un sendero en el corazón de los cerros orientales que encierra lo mejor de la naturaleza de la urbe.

Se trata de Quebrada La Vieja, un recorrido de aproximadamente 5,7 kilómetros de largo. Su único acceso permitido es por la avenida Circunvalar con calle 71 y está categorizado en la zonificación ambiental actual, como un área de Rehabilitación Ecológica y Conservación (Corporación Autónoma Regional, 2016).

Este sendero, que forma parte de la cuenca media del río Bogotá y de la Reserva Forestal protectora Bosque Oriental, la cual hace parte de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad, estuvo cerrado primero a razón de la cuarentena y posteriormente por mantenimiento forestal; a partir de este sábado 16 de octubre reabrirá sus puertas al público para que los ciudadanos disfruten la naturaleza de los cerros de Bogotá.

El sendero, ubicado en Chapinero, estará en funcionamiento de martes a viernes de 5:45 a.m. hasta las 11:00 a.m. y los sábados, domingos y festivos en un horario de 5:45 a.m. a 12.00 p.m.

El recorrido turístico

El recorrido por este sendero está altamente condicionado por las características físicas y atléticas de los visitantes. A lo largo del trayecto se pueden hacer prácticas de senderismo, contemplación de la naturaleza o caminatas.

De hecho, los visitantes podrán disfrutar de los tramos denominados Claro de Luna, La Virgen y Alto de La Cruz. El primero de ellos tiene una longitud de 1.661 metros y se finaliza en aproximadamente una hora. El segundo tiene una extensión de 1.331 metros y quienes lo recorran gastarán un promedio de una hora y media para completar el circuito.

Alto de la Cruz posee una extensión de 1.686 metros que se completan en dos horas y, por último, el Páramo tiene una extensión de 1.035 metros y los visitantes deberán invertir casi tres horas para completarlo (dos horas y 20 minutos).

Biodiversidad en el sendero

La reserva forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá (a la cual pertenece la Quebrada La Vieja) es una cadena de montañas localizada en el costado oriental del casco urbano bogotano, con una extensión aproximada de 13.142,11 hectáreas, de acuerdo con la cartografía de la Resolución 463 de 2005, y se eleva desde los 2.650 hasta los 3.600 metros. Incluye área rural de las localidades Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén, y colinda con los municipios de Chía, Sopó, La Calera, Choachí, Ubaque y Chipaque.

Flora del sendero para avistamiento

Con relación a su flora, correspondiente a la del ecosistema alto andino y de acuerdo con la Corporación Autónoma Regional (CAR), se encuentra vegetación de tipo primario, correspondiente a los denominados “bosque de laderas pesadas encenillal con chuwaca” y “bosque de laderas medias encenillal”, cuyas especies principales son: cedro (Cederla montana), raque (Vallea stipularis), tibar (Escallonia paniculata), encenillo (Weinmannia tomentosa) y chuwaca (Prunus buxifolia).

Entre las especies vegetales predominantes en el ecosistema alto andino de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental, se encuentran el amarillo, higuerillo, cucharo, garrocho, clavito, tuno esmeraldo, encenillo, cordoncillo, arrayán, cucubo, raque, canelo, uva camarona, mortiño, gran piaunde, uvo, limoncillo, helecho arborescente, tinto y cargadero.

Adicionalmente, en el ecosistema altoandino se tiene registro de 289 especies de 135 géneros y 51 familias, entre las cuales predominan las orquídeas, bromelias, asteráceas, rubiáceas, rosáceas y melastomáceas.

Entre las especies introducidas e invasoras que se pueden encontrar dentro y alrededor del sendero están el retamo liso y espinoso, una especie invasora altamente agresiva; el pino radiata y el pino pátula, que alteran la estructura y propiedades químicas y físicas del suelo.

Además están el eucalipto, la acacia y el ciprés, que también alteran la estructura y propiedades químicas y físicas del suelo (consumo abundante de agua).

La fauna del sendero

Asimismo, entre la fauna presente en la reserva forestal, se encuentran anfibios y reptiles. De hecho, hay un registro de por lo menos ocho especies de anfibios y seis de reptiles, de las cuales cuatro especies se encuentran en la categoría de menor preocupación (LC), dos en la categoría de vulnerable (VU), y una en peligro crítico.

Las aves

Con relación a las aves hay un registro de 30 familias, 92 géneros y 119 especies de aves en este sendero. Entre las especies se destacan la tángara escarlata, el gorrión afelpado, el gorrión montesco cabeciblanco, el cucarachero rufo, el conirrostro encapuchado, el inca buchirrosado, la cometa coliverde, el carpintero, el picaflor de antifaz, el alizafiro grande y el buhíto andino. Se evidencia que las familias con mayor representatividad de especies son Thraupidae (14 especies), Trochilidae (14 especies), Emberizidae (seis especies), y las menos representativas (al menos con una especie) tales como Accipitridae, Ardeidae, Caprimulgidae, Cathartidae, Cotingidae, Cracidae, Mimidae, Picidae, Rhinocryptidae, Scolopacidae y Turdidae.

La variabilidad de las familias está altamente relacionada con su hábitat; se evidencia que los colibríes (Trochilidae) presentan mayor riqueza de especies en la franja de los bosques andinos y que sin duda alguna es un grupo que está altamente especializado en la polinización de las plantas.

Mamíferos

Se reportan para los Cerros Orientales de Bogotá 63 especies de mamíferos, pertenecientes a ocho órdenes y 18 familias. El 78% (49 especies) son pequeños mamíferos; 28 especies de murciélagos y 21 especies de mamíferos no voladores; el 22% (14 especies) son medianos mamíferos. Se han reportado 14 especies (22%) siendo Rhipidomys fulviventer (Cricetidae: Rodentia) el primer registro para la reserva. El orden más diverso son los murciélagos (Chiroptera) con 28 especies, seguido por el orden Rodentia con 21, Carnivora con seis y Artiodactyla con tres; el resto de órdenes: Didelphimorphia (chuchas, zorras), Paucituberculata (ratón marsupial), Soricomorpha (musarañas) y Lagomorpha (conejos), están representados por una sola especie.

Se han registrado 20 especies de mamíferos para la reserva forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá, de los cuales cinco fueron por encuesta u observación directa: Didelphis marsupialis (chucha), Nasuella olivaceae (cusumbo), Mustela frenata (comadreja), Sciururs granatensis (ardilla) y Sylvilagus brasiliensis (conejo). En marzo del 2014 se registró también la presencia del tigrillo lanudo (Leopardo tigrinus) por atropellamiento en el área de la Floresta. Esta especie se considera el felino más pequeño del país y no se tenía reporte de su presencia en la reserva. También se ha reportado zorro perro (Cerdocyon thous), conejo (Silvilagus floridianus) y guartinaja (Cuniculus taczanowskii).

Para hacer el recorrido

Para asistir a este sendero es necesario realizar una inscripción previa a través de la App “Visitas EAAB” o en la pestaña de “Visitas” de la página del acueducto. Al ingresar al aplicativo, los usuarios podrán seleccionar el recorrido a realizar (La Vieja-Alto de la Cruz, La Vieja-La Virgen).

Posteriormente podrán seleccionar el día y hora del recorrido y, a si el proceso es exitoso, los visitantes recibirán un código QR en el correo electrónico. Este debe presentarlo al ingreso. También es recomendable tomar un pantallazo o guardar bien el correo en su dispositivo móvil.

Con relación a las medidas de bioseguridad, al sendero no podrán asistir personas con síntomas de gripe, fiebre o dificultad para respirar. Los visitantes deberán usar tapabocas, mantener el distanciamiento social de dos metros en las filas de ingreso y en el recorrido dentro del sendero. Así mismo, evitar el contacto físico con otros asistentes, usar gel antibacterial, ropa cómoda, calzado para senderismo y bloqueador solar.