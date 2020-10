Casos activos de covid en el país han crecido 61,3% en 12 días

En los primeros 12 días de este mes, 89.404 personas más resultaron positivas al covid-19 y otras 1.987 fallecieron a causa del mismo en el país, evidenciando no sólo que la pandemia sigue su curso sino que es posible que en algunas regiones se esté dando la llamada segunda ola de contagios.

Superando los 920 mil casos acumulados registrados desde que se inició la pandemia, lo que lo ubica a Colombia en el quinto lugar en el listado de las naciones más afectadas, en lo corrido de octubre se puede ver un ascenso en la curva epidemiológica en cuanto a nuevos positivos, mientras que decae en la variable de fallecidos.

Sin embargo, los números que está registrando a este martes el país son superiores si se comparan con el mismo periodo de referencia (los 12 primeros días) en septiembre, cuando se entró a la llamada ‘nueva realidad’, es decir la movilización plena y el retorno a varias actividades con el cumplimiento de las medidas de autocuidado y protocolos de bioseguridad.

Si tomamos esos 12 primeros días de septiembre, el acumulado de nuevos positivos fue de 80.001 casos, a razón diaria de 6.739, mientras que en ese mismo lapso de referencia pero en octubre ya son 89.404 contagiados, un promedio de 7.450 diarios. En cuanto a los decesos por la virulenta enfermedad, los registros muestran un notorio descenso ya que el mes anterior fueron 2.612 (217 en promedio diarios) y ahora se han presentado 1.987 (promedio de 165).

El regreso a las actividades diarias parece que ha hecho perder interés sobre la evolución del covid en el país pese a que el panorama, a siete meses de la pandemia, se mantiene preocupante. Si bien las alertas no están en naranja como meses atrás y la ocupación de las UCI está a menos de la mitad, ello no quiere decir que el virus no mantenga su capacidad y velocidad de transmisión.

Tras registrarse 60 días con registros a la baja en la mayoría del país, tal y como lo confirmó el ministerio de Salud al señalar que se estaba en una meseta epidemiológica, en lo corrido de este mes se ha evidenciado un repunte de positivos en varias regiones, lo que sería un indicativo de que en éstas ya se estaría dando la segunda ola del covid.

Ello está ocurriendo en Antioquia donde el 1o. de octubre marcó su registro más bajo (997) y desde entonces ha ido aumentando, superando la barrera de los 2 mil diarios desde el viernes y acumulando en estos primeros días 19.619 contagiados y 305 fallecidos. Inclusive, lleva una semana ubicándose en esta variable por encima de Bogotá, que al contrario ha registrado una notoria reducción en la misma, al punto informar 1.025 casos nuevos este domingo, cifra que no registraba desde junio.

En cuanto a los decesos por el covid, Antioquia ha acumulado este mes otros 305, mientras que Bogotá registró 341, muy inferior a los presentados en septiembre.

Otras zonas del país que ha mostrado un repunte de casos son Huila, acumulando estos primeros doce días del mes 3.989 casos (y 99 decesos); Santander, con 4.214 positivos más (145); Cundinamarca, 3.385 (81), Meta, 2.695 (49); Arauca 485 (17), Vichada, 179 (2) y Vaupés 147 (1).

El caso del Valle del Cauca parece atípico ya que por sus cifras no habría llegado nunca a la meseta epidemiológica y se ha mantenido con altos nuevos positivos. En lo corrido del mes reportó otros 7.490 y 187 fallecimientos por el coronavirus.

En el otro extremo está Amazonas, de las primeras regiones del país fuertemente golpeadas por la pandemia en abril y mayo, que solo presentó 10 contagios más y ninguno fallecidos.

Este es el panorama a este 13 de octubre del país sobre casos acumulados en octubre: Atlántico 1.484 (19); Bolívar 1.898 (31), Boyacá 2.424 (52); Caldas, 2.053 (37); Caquetá, 1.381 (36); Casanare, 808 (13); Cauca, 1.451 (38); César, 2.645 (98); Chocó, 69 (3); Córdoba, 1.014 (38); Guainía, 152 (4); Guaviare, 314 (3); La Guajira, 822 (44); Magdalena 733 (28); Nariño, 1.343 (35); Norte de Santander, 2.150 (72); Putumayo, 247 (10); Quindío ,1.738 (34); Risaralda, 2.281 (46); Sucre, 673 (15) y Tolima, 2.179 (84).

Como reseñamos anteriormente estas cifras acumuladas son más altas que las que registraron esas regiones en los primeros 12 días de septiembre, cuando se permitió el desconfinamiento.

Si bien nadie puede predecir el comportamiento del virus y más en nuestro país donde ha mostrado diferencias por las condiciones propias de cada región, si se puede ver desde ya que los nuevos positivos tienden más a subir que a bajar.

¿Es el comienzo de la llamada segunda ola del covid? ¿Es fruto de las aglomeraciones que por varias circunstancias se dieron a finales de septiembre (marchas)? ¿Es relajamiento en las medidas de autocuidado?

Una o todas pueden ser las causas y lo único cierto es que la matemática de la pandemia nos muestra que a diario son centenares de personas las que se contagian.