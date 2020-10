Campanazo político a Alcaldía por votación a moción de observación

La moción de observación que se debatió ayer en el Concejo de Bogotá contra el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán por el parqueo en vías, es un nuevo precedente en el ejercicio de control político en el Cabildo Distrital, pese a que se votó negativamente.

Con 17 votos a favor, 27 en contra y un concejal que no sufragó, buena parte del debate que se llevó a cabo en la plenaria del Concejo, con relación al accionar del secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán frente al piloto del parqueo en vía, hasta cierto punto fue una victoria para el control político, pues el Cabildo demostró estar encima de la transparencia de los procesos que adelante esta Administración distrital.

“Efectivamente al final los votos no alcanzaron, pero efectivamente un 35% de la Corporación decidió observar las decisiones del secretario a propósito del piloto del Parqueo en vías de Bogotá. Yo creo que ese es un mensaje potente pese a que no se hubieran alcanzado los votos, pero hay que tener en cuenta que hubo una concejal que había firmado y no pudo votar por temas de bancada, y un concejal del Centro Democrático que terminó no votando, entonces uno podría pensar que fueron 18 los votos y eso es casi el 40% de los 45 concejales que conforman el Concejo de Bogotá”, le dijo ayer a EL NUEVO SIGLO el concejal Andrés Forero, quien añadió que incluso concejales que votaron en contra manifestaron inquietudes con relación a este proceso, “y eso está muy bien”.

Por su parte el Secretario de Movilidad, quien en horas de la mañana retiró la denuncia penal que había interpuesto contra el concejal Andrés Forero, explicó cómo se desarrolló el contrato para el piloto del parqueo en vías y aunque se disculpó por la denuncia que interpuso, sí dejó de manifiesto que el tema se sintió como un ataque personal, mas no como el control político que el Concejo y sus miembros están obligados a hacer.

“Me equivoqué con la denuncia, pero no porque la tuviera que retirar; yo no tuve que retirarla. Cometí un error con la cabeza caliente y estar acá, frente a todas las presiones de la ciudadanía para entregar resultados. Es frustrante Andrés que usted me acuse de corrupción. El discurso fue gradualmente creciendo: paso de observaciones, irregularidades a celebración indebida de contratos y de entregar a dedo una contratación. Las acusaciones no fueron a la terminal; fueron contra mí porque diciendo que yo dirigí un contrato, y convenio interadministrativo y eso claramente no es cierto. No tuve la obligación de retirar la denuncia”. Dijo el Secretario, quien reiteró que sí es un ataque personal lo que tiene el concejal contra el funcionario.

¿El mecanismo correcto?

Punto aparte, mucho del debate de ayer se centró en torno a dos cosas: por una parte, si una moción de observación era el mecanismo que debería haberse empleado -la queja contra el Secretario era por corrupción-, el mecanismo que debería haber votado el Concejo de Bogotá debería haber sido entonces una moción de censura. Y por la otra, exactamente qué se estaba votando.

“La acusación que se le está haciendo al Secretario de Movilidad no es de malos manejos administrativos sino de corrupción y la respuesta del Concejo en caso de corrupción no debería ser una moción de observación sino una moción de censura porque lo que se está denunciando es muy grave. No obstante, no hay elementos suficientes para demostrar que se iba a favorecer a la empresa mexicana”, dijo en su intervención el concejal Manuel Sarmiento.

En cuanto a los elementos y las pruebas, por ejemplo la concejala de la Alianza Verde, María Fernanda Rojas y quien votó negativamente la moción, dijo que hay varias acciones de la Secretaría que se deben revisar con mucho cuidado, y que cuando haya indicios de corrupción, estos serán denunciados por ella.

El también concejal de la Alianza Verde, Martín Rivera, reconoció que sí hubo un mal manejo administrativo, por lo que el Secretario tuvo una presión administrativa que lo llevó a tomar unas decisiones apresura, razón por la cual dicho contrato ha tenido todos los problemas que ha tenido.

“Si esta fuera una moción de censura votaría que no pero sí creo que la Alcaldesa debe hablar con él. Con este voto a favor me gustaría llamar la atención a la Administración. Yo comparto la lucha contra la corrupción y hubo fallas frente a la misma consulta. Por eso tomé la decisión de apoyar esta moción de observación. Es la decisión coherente y estoy defendiendo los mejores intereses para Bogotá”, finalizó diciendo el concejal Rivera, quien dijo que el Concejo tendrá la lupa sobre temas como la pintura de los SITP, el Corredor Verde por la Carrera Séptima y el Plan de Ordenamiento Territorial sobre el cual, refirió el concejal, ya hay voces de preocupación.

Otro de los concejales que votó favorablemente proveniente de un partido de Gobierno, fue el concejal del Polo, Carlos Carrillo, quien ayer se vio más distanciado que nunca con su bancada (la cual votó negativamente la moción), pues el vocero de su bancada Manuel Sarmiento, hizo la salvedad de que no hablaba en nombre de él.

“Yo creo que la ciudad estaría mejor si usted, presidente Carlos Fernando Galán, fuera el alcalde, porque el Polo estaría en abierta oposición a sus políticas, pero a lo que nos ha llevado el neoliberalismo cuidador de la alcaldesa, es a que el único y verdadero partido de izquierda en este país se haya desdibujado. Si usted hubiera sido el alcalde, sus políticas habrían sido muy parecidas a las de la señora alcaldesa. Hasta su Secretario de movilidad podría haber sido Estupiñán”, comenzó refiriendo en su intervención el concejal Carrillo.

Adicionalmente, el Cabildante cuestionó duramente que frente a una “modesta” moción de observación, que de acuerdo con él es el equivalente a un regaño, “la señora Alcaldesa desplegará todo su músculo para que ni siquiera eso se pueda hacer. Eso solo demuestra lo arrodillado que está este Concejo. Y su denuncia contra el concejal Forero secretario fue una absoluta equivocación”, añadió Carrillo.

Otros voceros de sus respectivos partidos como Emel Rojas (Colombia Justa y Libres), Nelson Cubides (Partido Conservador) y varios concejales del Partido Liberal a grandes rasgos se refirieron a lo mismo: si bien siempre se le hará acompañamiento riguroso y juicioso a los posibles hechos de corrupción, en este caso, el término no aplica.

Por último, ayer el presidente del Concejo, Carlos Fernando Galán, dejó claro que lo que se votó ayer fue si el Concejo quedó satisfecho con las respuestas que dio el Secretario en debate de control político de la semana pasada. “Eso es lo que se vota hoy, no si se determinó sí algo fue ilegal o se tomaron decisiones ilegales. No nos corresponde”, dijo el presidente del Concejo.

RECUADRO

¿Cómo votaron cada uno de los concejales?

Samir Abisambra NO

Álvaro Acevedo NO

Marco Fidel Acosta No

Humberto Amín SÍ

Carolina Arbeláez SÍ

Álvaro Argote NO

Arias Rubio NO

Juan Baena SÍ

Lucia Bastidas SÍ

Ana Teresa Bernal SÍ

Diego Cancino NO

Carlos Carrillo SÍ

Sara Castellanos NO

Jorge Colmenares SÍ

Nelson Cubides NO

Diana Marcela Diago SÍ

Gloria Elsy Díaz NO

Julian Espinosa NO

Andrés Forero SÍ

Carlos Fernando Galán SÍ

Marisol Gómez SÍ

German Augusto García NO

Rolando González NO

Luz Marina Gordillo NO

Armando Gutiérrez NO

Diego Laserna NO

Luis Carlos Leal NO

Pedro Julián López SÍ

Susana Muhamad SÍ

María Clara Name NO

Celio Nievez NO

Andrés Onzaga NO

Andrea Padilla NO

Fabián Puentes NO

Ati Quigua NO

Martín Rivera SÍ

Julián Ramírez NO

Emel Rojas NO

María Fernanda Rojas NO

HeIdy Sánchez Barreto SÍ

Manuel Sarmiento NO

Rubén Darío Torrado NO

María Victoria Vargas NO

Yefer Vega NO

Óscar Jaime Ramírez Vahos (no contestó)