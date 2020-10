Economía: si Bogotá no repunta el país no lo hará

Por culpa de la pandemia, no solo en el país han quedado al descubierto las deficiencias en el sector de la salud. También ha florecido el impacto que la ciudad aporta al PIB total.

No en vano, la región central, Bogotá y Cundinamarca, abarcan casi el 30% de lo que aglutina el total del Producto Interno Bruto (PIB). Mientras la capital aporta el 25,6%, el departamento de Cundinamarca lo hace con el 6%. De hecho el PIB per cápita de las dos regiones es uno de los más altos del país. En Bogotá el ingreso de cada uno los ciudadanos están en $30.226.000 al año, mientras en Cundinamarca el ingreso es de $20.828.000. El PIB per cápita de Colombia es de $18.680.000. O sea que lo que produce la región central es clave para todo el país.

De allí la preocupación que hoy muestra la economía. Mientras la tasa de desempleo nacional para agosto del 2020 se ubicó, de acuerdo con el informe sobre el mercado laboral presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en 16,8%, 6 puntos porcentuales más que en agosto del año pasado, cuando este índice llegó al 10,8%, en el mismo periodo en Bogotá la desocupación llegó al 20,5%.

En comparación con agosto del año pasado, la población ocupada en el país se redujo en 2,4 millones de personas. En total, el mes pasado 3.965.000 personas estaban sin trabajo en Colombia.

La desocupación

El director de la entidad, Juan Daniel Oviedo, explicó que, “en Bogotá, que llevaba un par de meses teniendo un volumen de población desempleada que superaba el millón de personas en esa condición, ahora tenemos que para agosto de este año se contaron 908.000 personas en situación de desocupación”.

Con razón esta situación tiene preocupada a la alcaldesa Claudia López, y es uno de los argumentos para haber presentado el Plan Marshall y el cupo de endeudamiento por $10,79 billones. Para ella, estos recursos se utilizarán para atender el gasto fiscal, recuperar al comercio y frenar la desaparición de puestos de trabajo por cuenta de la crisis del coronavirus.

Precisamente en el documento de soporte del cupo de endeudamiento da cuenta de que la crisis económica para Bogotá es compleja, aunque deja ver oportunidades para el ejercicio del próximo año.

Según el informe, teniendo una plena ejecución del Plan de Desarrollo Distrital, la capital de la República podría experimentar un crecimiento en el rango del 5 % y 6,5 % para el 2021.

Dice la Alcaldía que ese resultado se daría gracias a una mayor inversión y recuperación del consumo de los hogares y “agentes económicos que facilite la iniciativa privada y contribuya a la reducción del desempleo”.

De ser así, el crecimiento de Bogotá se mantendría cerca a la previsión que desde el Ministerio de Hacienda tienen para el resultado Nacional, que de cara a cierre del próximo año rozaría el 6,6%.

Recuperación

Sin duda la recuperación para Bogotá tendría un comportamiento positivo pues las previsiones del informe exponen que la caída de la economía de la capital para 2020, estaría en el rango del -4,2% y -8%, teniendo como dato medio un -5,5 %, que es la misma previsión del Ministerio de Hacienda para Colombia).

Entre las explicaciones que entrega la administración distrital para esa caída está la pérdida de puestos de trabajo, que llegarían a los 550.000 a cierre de 2020.

“De esta manera, se registraría un aumento en la tasa de desempleo en Bogotá que pasaría del 10,9%, en 2019, a niveles que en promedio se ubicarían entre el 18 % y 22% para el año 2020”, dice el informe de la Alcaldía.

La recuperación de esos puestos de trabajo será lenta. La proyección del informe expone que, en los próximos cuatro años y con la ejecución plena de los $53 billones del Plan de Desarrollo, la capital colombiana recuperaría el 90,9% de esos empleos.

Lo anterior será posible también porque las inversiones públicas previstas en el cupo de endeudamiento y en el Plan de Desarrollo tendrían un efecto contracíclico “al impulsar una recuperación más rápida del ritmo de crecimiento y el empleo, con una recuperación verde, sostenible e innovadora”.

Siempre y cuando esos factores funcionen, más la confianza en la “cultura tributaria de ciudadanos y empresas”, así como el impacto positivo de la resiliencia y modernización del aparato productivo, la administración propone que la financiación para la recuperación social y económica se dé mediante el uso de la capacidad de endeudamiento de Bogotá.

Proyectos

De otro lado, la organización ProBogotá hizo un diagnóstico de las alternativas que tiene la administración de Claudia López para acelerar la recuperación. Para ello la entidad trazó una hoja de ruta de 146 proyectos que ascienden a $78 billones con fuentes públicas y privadas.

Dada la importancia de la discusión, ProBogotá revisó lo que propone la Alcaldía para subir el cupo de endeudamiento a $10,8 billones, el más alto de la historia, y por el que ya se radicaron las ponencias en el Concejo.

Según estimaciones de la Secretaría Distrital de Hacienda, se espera que los ingresos corrientes de la ciudad tengan una caída de $4,4 billones entre 2020 y 2024. Solo en el 2020, bajo un escenario de contracción anual del PIB distrital (-4,2%), los ingresos caerían $900.000 millones respecto a lo que se proyecta en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Asimismo, y según el DANE, la mayor contribución negativa para la caída de la producción industrial en julio fue por Bogotá, que explica 2,4 puntos de los 8,5 puntos porcentuales de reducción en la industria. En Bogotá, la caída fue de 15,2%.

De acuerdo con el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, la cifra de recuperación para Bogotá no será tan buena como la que pueda presentar el resto del país.

Esto debido a que la capital del país tiene una composición sectorial que está un poco más enfocada en el tema de servicios y en ese sentido, es distinta a la composición nacional, sobre todo en lo que tiene que ver con el sector inmobiliario, financiero, de comercio y transporte.

Aportes

Para la entidad de investigación, las cifras de recuperación económica para Bogotá “muy seguramente van a ser un poquito peores en términos de crecimiento al agregado nacional, por su composición productiva. Sí le puedo decir, con toda certeza, que la cifra para Bogotá va a ser un poco peor”.

Otro ejemplo de ello es que las actividades inmobiliarias pesan mucho más de lo que lo hacen en sus actividades a nivel nacional. En el total nacional, las actividades inmobiliarias soportan el 8,5%, en Bogotá esa cifra es del 13,5%, es decir que pesa cinco veces más que en el agregado nacional.

Las actividades financieras y de seguros también se han visto afectadas con la coyuntura del Covid-19, y si bien, a nivel nacional pesan el 4,4%, en Bogotá representan el 8,4%, es decir que están cuatro puntos por encima del nivel nacional. Y un tercer sector que está muy afectado por la cuarentena es el sector de comercio y transporte, lo que incluye el turismo.

“Este es un sector que a nivel nacional es muy grande, tiene un peso de 17,7% del PIB y en Bogotá pesa el 20,1%, una quinta parte de la actividad económica de Bogotá proviene del sector del comercio. Entonces, esos tres sectores, como son actividades especialmente afectadas, implicarían que las cifras de crecimiento para Bogotá serán ligeramente peores”, precisó el Presidente de Fedesarrollo.

El matrimonio

Si las últimas previsiones emitidas ayer por el Fondo Monetario Internacional le dan a Colombia una caída del crecimiento de -8,2%, este resultado podría ser mucho peor para Bogotá, como ya lo prevé alguna cifra provisional y que caería 8,8%. De alguna manera en estas cifras se ve la incidencia de la economía bogotana en el país.

Desde luego la capital genera empleo y muchas oportunidades para todos los colombianos, pero al mismo tiempo se debe valorar que si a la gran urbe le va mal, también le irá mal al país. De allí el interés de muchos inversionistas de invertir en la ciudad en muchos sectores que pueden ser claves como el de la economía naranja y el de tecnología.