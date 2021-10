Hogares colombianos gastaron $594 billones en consumo este año

Pese a la pandemia, al alto desempleo y al impacto de la emergencia sanitaria en las familias colombianas, entre enero y septiembre los hogares han gastado este año $594 billones en compras, con un incremento de 8% frente al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo al último reporte de consumo de la firma Raddar, que preside Camilo Herrera, solo en septiembre los hogares gastaron $65,5 billones, con un crecimiento en pesos corrientes de 9,97% frente al mismo mes del 2019 y en términos reales de 5,23%.

Según el informe, esta última cifra ya está afectada por los datos negativos del 2020, y con una inflación de 4,51%, tasa que supera el aumento del salario mínimo, causando un decrecimiento anual de la capacidad de compra del salario de -1,01%, lo que afecta a la población de bajos ingresos, que también fue impactada por el aumento del precio de los alimentos desde abril de este año. Al respecto el informe señala que el salario mínimo anual no decrecía desde septiembre de 2016.

Sin embargo, el dato alcanzado del gasto de los hogares de septiembre en términos reales aun no alcanza a igualar los niveles de enero 2020; pese a esto, las dinámicas de gasto están impulsadas en gran medida por un crecimiento importante de las tarjetas de crédito y la colocación crediticia en general.

Trimestre

Reporta la firma de análisis que durante el tercer trimestre del año los hogares colombianos acumularon gastos por el orden de los $209 billones, cifra que es superior en un 10% respecto al año anterior. En términos reales, el crecimiento trimestral fue de 6,3% y es mucho más positivo al registrado en el 2020, tanto así que el crecimiento trimestral del 2021es similar al registrado en el 2019.

Asimismo, la colocación crediticia en los hogares por parte del sector financiero en tarjetas de crédito, consumo e hipotecarios creció en septiembre de 2021 un 66,9% frente al mismo mes del año pasado; el valor de las transacciones con tarjetas de crédito creció 52,5% en junio frente al mismo mes del año pasado.

Dentro de la dinámica de gasto de los hogares, la tarjeta de crédito sigue mostrando una tendencia mucho más positiva a la registrada el año anterior, demostrando así que parte del gasto que hacen los hogares mes a mes se viene apalancando en las tarjetas de crédito, lo que podría generar mayores costos en el servicio de deuda de los hogares.

Sostiene Raddar que “dentro de nuestra canasta de gasto, que incluye bienes y servicios, ya podemos apreciar que la gran mayoría de ciudades se aproximan a alcanzar los niveles de gasto que cada una de las ciudades registraron antes de los aislamientos. En cuanto al gasto per cápita, este indicador también refleja una recuperación, no obstante, la presión demográfica y la población venezolana en algunas ciudades podría estar generando un menor gasto per cápita con respecto a 2019”.

Preferencias

Señala en su reporte, que el bolsillo de las personas está cambiando: en efecto, la dinámica de precios de los alimentos ha ocasionado una mayor asignación de recursos para esta canasta y las comidas por fuera del hogar toman un rumbo positivo debido a una mayor apertura de espacios de entretenimiento y la celebración de fechas especiales.

De otro lado, las ventas a domicilio lograron un crecimiento importante durante el 2020. Sin embargo, en la medida en que se han retomado actividades realizadas fuera del hogar y aumenta el aforo en establecimientos comerciales, han perdido participación en los canales de compra.

En relación con el comportamiento de los restaurantes, se evidencia un crecimiento en la asistencia del 14% con respecto al trimestre anterior. Si bien dista de las cifras previas a la pandemia, demuestra que hay una mayor disposición a consumir alimentos fuera del hogar. Aquí cabe resaltar que desde junio de 2021 las principales ciudades del país han ido ampliando significativamente el aforo en restaurantes como estrategia para impulsar la recuperación en este sector y teniendo en cuenta los avances en vacunación.

Por otra parte, el estudio indica que la percepción de inseguridad tiene un crecimiento importante durante el tercer trimestre de 2021, que corresponde sobre todo al aumento en los casos de hurto en varias ciudades del país durante este trimestre.