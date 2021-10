Arrancó el cabildo abierto del POT de Bogotá

A las nueve de la mañana comenzó el llamado a lista de los concejales asistentes al Cabildo Abierto sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, para que la ciudadanía exprese sus aportes, opiniones y preocupaciones frente a esta hoja de ruta del ordenamiento de la ciudad para los próximos doce años.

Antes de que comenzarán las intervenciones de la ciudadanía (fueron más de 3.000 los inscritos), en su llamado a lista varios concejales se refirieron a la falta de participación que tuvo este documento, mientras que otros abordaron uno de los temas álgidos del Plan desde que se radicó: la ALO Norte.

Al respecto la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguro “nos complace mucho que más de 3 mil ciudadanos se registraron para participar, eso quiere decir que a la gente le interesa el POT, que quiere expresa su opinión, que quiere compartir sus intereses, su visión y que esto se sume al amplio proceso de participación ciudadana que hemos hecho desde hace un año y medio”, sostuvo la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López.

Del mismo modo la mandataria dijo “Que viva Bogotá. Que viva la ciudadanía. Que viva la participación ciudadana. Estoy segura que escuchándonos y concertando vamos a llegar al mejor POT posible para Bogotá”.

Por su parte la concejal María Fernanda Rojas aseguró que “Para el Concejo de Bogotá es muy importante este ejercicio del día de hoy, en dónde escucharemos las propuestas, los puntos de vista y las inquietudes ciudadanas sobre el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial, qué es la discusión más compleja, exigente y de mayor componente técnico que tiene la ciudad. Este cabildo se debe hacer antes de la radicación de las ponencias, de manera que lo que ustedes aquí planteen, deberá ser recogido en estos documentos”. Rojas también añadió que en una semana la Administración deberá responder a todas las inquietudes que se hagan hoy.

La ALO Norte

En el marco del llamado a lista, varios concejales se expresaron en contra de la ALO Norte.

“No a la ALO si a la vida”, saludó el concejal de la Alianza Verde, Diego Cancino. No obstante, otros cabildantes se manifestaron a favor de su construcción como Andrés Forero (Centro Democrático), quien citó un estudio que sacó ProBogotá y del que hizo parte la hoy secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo.

“Quisiera que me respondiera una pregunta: ¿usted escribió para ProBogotá un documento en el año 2017, en dónde se concluía los siguiente: Bogotá necesita la ALO para sacar el tráfico pesado de la ciudad. Es una vía indispensable. No dejemos que sigan pasando los años sin que se pueda terminar el proyecto. Usted escribió eso señora secretaría Siendo miembro de esa fundación? Porque ahora, tras 5 años en ProBogotá, usted cambió sus intereses y cambió su política. Usted, que reconocía la importancia de la ALO y ahora por cuestiones políticas está condenado a Bogotá a la inmovilidad”, precisó en el llamado a lista el concejal Forero.

Poca participación

Otros varios cabildantes como Susana Muhamad (Colombia Humana-UP-MAIS), Carlos Carrillo, llamaron la atención sobre la poca participación y concertación que tuvo este documento con la ciudadanía, e incluso uno de ellos advirtió que no votaría favorablemente este Plan si la Administración no le da respuestas claras a varias inquietudes que el documento plantea.

“Bogotá no se merece esta improvisación. La ciudadanía no se merece un POT construido a partir de formulas de Excel. Por el contrario, esta ciudad se merece que su participación por los próximos 12 años consulte a fondo la realidad social de los territorios a partir de la lógica de los derechos de la ciudadanía. Este POT no tiene concertación. ¿En donde está la vivienda digna para los más pobres de la ciudad? ¿Por qué cambian la norma urbana alrededor de corredores que no se van a construir en 14 años? Si esto no tiene respuestas claras, nosotros no podremos aprobar este POT”, expresó la concejal Muhamad.