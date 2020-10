Concejales cuestionan contratos realizados por el director del IPES

Algunos concejales se cuestionaron ayer que el director del Instituto Distrital para la Economía Social (IPES) Libardo Asprilla, ha beneficiado con contratos a algunos donantes de su campaña.

Es importante recordar que el director Asprilla fue candidato al Concejo de Bogotá por el Partido Alianza Verde; una vez se quemó, la alcaldesa López lo nombró como director de la entidad que ahora preside.

Al parecer, desde el IPES, el director Asprilla ha otorgado contratos a varios de sus beneficiarios durante la campaña, como por ejemplo Carolina Ardila Piñeros, Christian Felipe Arévalo, Agustín Lara Beltrán (quien al parecer es familiar de Libardo Asprilla) y Luisimar Asprilla, hija de Libardo Asprilla, quién fue contratada en la Secretaría de Gobierno al parecer con la certificación de experiencia de su propio padre.

“¿Qué dice el Partido Alianza Verde en el Concejo de Bogotá a este respectó?” Se cuestionó ayer la concejala de los verdes, Lucía Bastidas, quien le dijo a EL NUEVO SIGLO que esta es la segunda denuncia de un candidato que paga con contratos a sus benefactores de campaña.

Adicionalmente, si bien, la cabildante aclaró que ello no tiene implicaciones legales, es un tema ético que pone en tela de juicio qué tanto privilegia esta Administración Distrital, como lo ha siempre sostenido, el talento y no la palanca.

Al parecer, desde el IPES, el director Asprilla ha otorgado contratos a varios de sus beneficiarios durante la campaña, como por ejemplo Carolina Ardila Piñeros, Christian Felipe Arévalo, Agustín Lara Beltrán (quien al parecer es familiar de Libardo Asprilla) y Luisimar Asprilla.

“El primero fue el Alcalde encargado de Tunjuelito, quien también le ha pagado con contratos a quienes financiaron su campaña. Lo que vemos en Bogotá Firme es que son contratos reales y es una vergüenza que estén pagando favores de campaña política a quienes financiaron la campaña de un candidato del partido Alianza Verde. Eso no está bien éticamente así no tenga ningún impedimento legal. Entonces, ¿cuál es el talento no palanca que se está aplicando en las diferentes entidades del Distrito, y más cuando son candidatos del Partido Verde?”, le dijo ayer a este Medio la concejala Bastidas, frente a lo cual coincidió el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, quien dijo que “lo de los contratistas es feo”.

Aclaraciones

Ahora bien, frente al hecho de que Asprilla hubiera sido candidato al Concejo, este Diario se preguntó, ¿por qué en su caso no se aplica la figura jurídica que hizo que el ahora exdirector de la Filarmónica de Bogotá, David García, tuviera que renunciar?

Pues bien, a este respecto el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, le aclaró ayer a EL NUEVO SIGLO que en este caso no se aplica dicha medida, “puesto que él se postuló por el partido de gobierno, y por lo tanto no tiene restricción”.

Esta regla está contemplada en el artículo 27 del Estatuto de la Oposición, el cual estipula que, “no podrán ser designados en cargos de autoridad política, civil o administrativa en el Gobierno, ni dentro de los 12 meses siguientes a su retiro de la organización política, mientras se mantenga la declaración de independencia”.

De hecho, el concejal Forero ya le había explicado a este Diario que esta regla no se aplica a todas las personas que participaron de las elecciones y se quemaron, pues “han nombrado a muchos excandidatos al Concejo y a ediles del Partido Alianza Verde, del Polo Democrático e incluso del Partido MIRA, porque estos son partidos que hacen parte de la coalición y allí no hay ningún inconveniente”.