Restrepo, el ministro que suavizó a las calificadoras

"LO MÁS importante es que el crecimiento beneficie el bolsillo del ciudadano”. Con esta frase que resume el amplio panorama de la tarea que hoy realiza el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, está más que justificada. No en vano el viento de cola que impulsaba a la economía colombiana, frenada por la aparición de la pandemia de la covid-19, retomó la suficiente fuerza para salir del remolino

Con el segundo envión para sacar adelante la reforma tributaria o ley de inversión social, Restrepo supo que, rodeándose de consensos con las principales fuerzas políticas y económicas del país, haría bajar las presiones de las presiones de las firmas calificadores que se atrevieron a meter la economía colombiana en el mismo saco de las que entraron en quiebra, bajándole la nota y quitándole el grado de inversión Como buen académico que es, el ministro Restrepo, con paciencia les enseño a las calificadoras que hay que mirar más allá de lo que muestra el bosque, es decir, que la economía del país tiene la suficiente fortaleza para resistir los golpes y reactivarse como ahora lo esta haciendo No en vano, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales prevén un alto crecimiento del Producto Interno Bruto para este año, incluso mejor que antes de la pandemia. Ahora la meta es incrementar el empleo como bien lo explica el ministro a EL NUEVO SIGLO

Perspectivas

El NUEVO SIGLO ¿Cómo analiza que las perspectivas de Colombia han mejorado con respecto a las que tienen las calificadoras?

JOSÉ MANUEL RESTREPO: Tal vez lo primero es que Colombia ha venido haciendo la tarea en función de lo que incluso las mismas calificadoras habían expresado tiempo atrás. ¿Cuáles eran los propósitos? primer propósito, avanzar en la reactivación económica con más aceleración, y creo que Colombia lo ha venido haciendo. En el marco del compromiso por Colombia, el primer semestre de este año el país creció no solo con respecto a 2020, sino con respecto a 2019 y no se trato de un rebrote, sino que hay un crecimiento más allá de eso. En segundo lugar, las cifras del tercer trimestre empiezan a mostrar que Colombia, debe persistir en los niveles que está teniendo el PIB en estos meses, va a crecer muy por encima del 6%.

ENS: Con ese crecimiento, ¿Qué otros factores tienen un comportamiento positivo?



JMR: En efecto, es un crecimiento con generación de empleo. Hemos logrado recuperar más del 82% del empleo que perdíamos en abril del año 2020. También estamos viendo que los indicadores líderes de demanda de energía, de movilidad, de confianza a los consumidores, de confianza comercial, de confianza industrial están mostrando cifras nunca antes vistas en la historia del país. En confianza del consumidor, vimos un crecimiento nuevo, lo que significa que la gente está sintiendo que hay una reactivación económica.

ENS: ¿Qué otros elementos mostraron a las calificadoras?

JMR: Las calificadoras, particularmente Moody's, está viendo que se están dando los resultados y los analistas nacionales e internacionales hablan de crecimiento de 8% y algunos, incluso, hasta del 9%. Teníamos otro compromiso, la sostenibilidad fiscal, dimos el paso con la Ley de inversión que buscaba sostenibilidad social y sostenibilidad fiscal, logramos consensos, aprovechamos la institucionalidad de nuestro país para lograr esa construcción colectiva, tomamos decisiones macroeconómicas prudentes en este proyecto de ley y enviamos un mensaje de estabilidad de la deuda pública a mediano plazo de nuestro país. Un paso que nos habían pedido.

También nos pidieron diversificar la canasta exportadora. Colombia está teniendo los resultados de exportaciones más altos en la historia reciente, por lo menos en los últimos ocho años y las exportaciones no mineras están creciendo como nunca antes. Los valores son increíbles, impresionantes, luego significa que se esta haciendo un proceso de identificación de la canasta exportadora que, una vez se recupere el turismo, vamos a mejorar la exportación de bienes y servicios es decir estamos en una buena senda.

El llamado

ENS: ¿Sirvió un poco el llamado de atención a las calificadoras que hizo el presidente Iván Duque, en su visita a Washington?

JMR: Yo no señalaría así ni cuáles fueron los determinantes. Creo que el presidente Duque ha sido muy claro, como lo ha expuesto a los analistas nacionales e internacionales, en que debe haber un entendimiento y es que estamos saliendo de una pandemia y yo creo que ese es un mensaje para el mundo. Ese es un mensaje para todo el mundo en el sentido de que no se nos puede olvidar el contexto de donde partimos. Es que hemos vivido el peor choque en la historia económica reciente de la humanidad y de Colombia. Tuvimos una caída cercana al 7%, la pobreza extrema aumentó del 9% al 15%, la pobreza monetaria pasó del 35% al 42%; perdimos en inequidad, fueron ocho años perdidos en la lucha contra la pobreza y la inequidad y el desempleo en nuestro país. Generamos en abril de 2020 cerca de 5,9 millones de pérdidas de empleos, y hemos recuperado 4,8 millones, pero fue una pérdida bruta. Ckaramente el mensaje del presidente ha sido a todo el mundo que no podemos olvidar el momento en que vivimos.

ENS: ¿Lo que no entendía porque las calificadoras no median al país con esas cifras que venían trayendo en 2019 antes de la pandemia?

JMR: Yo lo que creo es que hay que ampliar los referentes. El referente ya no puede ser un indicador básico que, de pronto, se tenía de tiempo atrás en un momento de prepandemia. El indicador ahora es un indicador también en referencia a los pares, es decir, los países parecidos a Colombia; hay que ver también cómo se han comportado los pares y cuál es la realidad de los pares después del impacto de esta pandemia. Yo creo que se debe hacer mucho énfasis en eso, cómo se ve Colombia con los otros ocho países que están en la misma categoría y, según dicen, es uno de los que más se destaca dentro de ese grupo, a pesar del impacto de la pandemia. Entonces, me parece que la referencia cruzada a países que han vivido la situación de la pandemia, le aporta muchísimo al análisis de calificación del riesgo.

Indicadores

ENS: De todos modos, el país está mostrando indicadores positivos, incluso el Banco Mundial prevé un crecimiento por encima del 7%. ¿Cómo aprecia esa proyección?

JMR: La mayoría de los analistas nacionales e internacionales ven a Colombia creciendo por encima del 7%, ya hay varios que lo ven por encima del 8% y algunos que lo ven por encima del 9%. Las cifras del nivel del Producto

Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre, con el índice de seguimiento de la actividad económica del DANE, indica que, de persistir este nivel, con seguridad Colombia estaría por encima del 7%.

ENS: ¿Ese crecimiento le daría alas al país, pero también habría que tener los pies en la tierra?

JMR: Yo creo que eso significaría que estamos retornando rápidamente a los niveles de prepandemia, que estamos teniendo un crecimiento mayor y que estamos recuperándonos muy rápidamente. Lo importante es, y ese es el énfasis que hacemos en el Ministerio de Hacienda en este momento, que este crecimiento venga atado a la generación de empleo, con políticas proactivas como el incentivo al empleo, como el subsidio a la nómina, como el crecimiento basado en sectores que generen alto nivel de empleo, como infraestructura, vivienda, entre otros sectores. Entonces, para mí lo más importante es que el crecimiento beneficie el bolsillo del ciudadano del ciudadano de a pie. Yo creo que eso es lo más importante en este momento con esta reactivación económica.

Retornar a los niveles de prepandemia es muy importante, pero retornar a esos niveles bajos de prepandemia en pobreza, en empleo e inequidad es quizá lo más importante.

Los intereses

ENS: ¿Cuál es su percepción sobre el aumento de la inflación y el incremento de las tasas de interés?

JMR: Es importante entender que Colombia tiene una de las tasas más bajas de intervención monetaria en este momento, o sea que Colombia mantiene la política monetaria muy expansionista y eso está bien. Eso es lo que ha

permitido también acelerar este proceso de reactivación, así como ha mantenido la política fiscal generosa con gasto y con inversión para motivar la generación de empleo. Pero es importante también reconocer el impacto que pueden tener las decisiones que hay que tomar, evitando que una política monetaria pueda conducir a unos aumentos en los precios y, con ello, a una menor capacidad de compra por parte de los ciudadanos, porque no hay peor impuesto que el aumento de la inflación



ENS: ¿Pero las tasas siguen siendo bajas?

JMR: Si bien hay unos factores de oferta que generan el aumento de los precios derivados de las dificultades que están teniendo las cadenas de abastecimiento a nivel internacional, ya en los meses anteriores se vio que había

un impacto, llamémoslo así, de esa inflación de alimentos en la inflación básica en nuestro país y que se necesitaba actuar. Eso fue lo que llevó a la Junta Directiva del Banco de la República a actuar, siempre con la prudencia de que, de todas maneras, la tasa de interés sigue siendo una tasa más baja, una de las más bajas comparativamente con países de la región como Brasil, por ejemplo, como México, lo que significa que Colombia sigue teniendo una política monetaria muy expansionista y llevarle el pulso a ver cómo se recupera la brecha de producto entre el crecimiento potencial y el crecimiento que se ha venido dando, de tal manera que seamos muy

prudentes en la política monetaria de nuestro país.

Coberturas

ENS: Respecto a la situación de la tasa de cambio, ya vimos que el gobierno tomó medidas con las coberturas cambiarias, ¿este programa va a continuar?

JMR: Nosotros estamos permanentemente en la gestión del riesgo de nuestro endeudamiento internacional, buscando entender la tasa más apropiada y la forma de endeudamiento más apropiada en relación con la tasa de interés para el país. Hemos visto que debíamos dar un paso adelante en transitar del endeudamiento en

dólares a endeudamiento en tasa fija en pesos, porque creíamos que de esa manera ayudábamos en esta gestión del riesgo y lo estamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo con todo el cuidado y el rigor del caso. Eso para

nosotros es muy importante; de todas maneras, la tasa de cambio ha venido ajustándose adecuadamente,

primero en el avance que vimos en la ley de inversión social que creo envía un mensaje de tranquilidad y, segundo, la propia decisión de las tasas de interés que también envía un mensaje de tranquilidad desde la política monetaria para el comportamiento de la tasa de cambio.

ENS: Hay otro elemento positivo que es el comportamiento de los precios del petróleo. ¿Cómo aprecia esa situación?

JMR: Es muy importante también la manera como se han venido comportando los commodities, particularmente el petróleo y también otros, en términos de precios. Esto lo único que demuestra es que hay un proceso de reactivación en el mundo entero, es una buena noticia porque también va a impactar positivamente las exportaciones de nuestro país y hay que acompañar ese aumento de precios con aumento en producción.

Necesidad de financiamiento

ENS: Acerca de las necesidades de financiamiento que tenía el país hasta hace poco tiempo, ¿eso ha cambiado o se van a conseguir otros recursos?

JMR: Estamos viendo un buen comportamiento de la realidad fiscal, de la situación fiscal en este 2021; seguramente puede haber una sorpresa positiva en términos del resultado fiscal que se había previsto para este

año. Esto no es nada distinto al resultado también de un proceso de reactivación más acelerado, de un mejor comportamiento en los precios de los commodities. Pero es una muy buena noticia en el sentido en que seguimos

haciendo el esfuerzo que nos propusimos para reactivar la economía en inversión y gasto público, pero simultáneamente estamos teniendo un mejor comportamiento en el déficit fiscal y también un mejor comportamiento en el nivel de deuda pública respecto del 2020.

ENS: Con el respaldo del FMI, del BM, del BID, ¿se van a utilizar más recursos de estos organismos multilaterales?

JMR: Con el FMI tenemos la línea de crédito flexible abierta, eso en principio debería seguir, vamos a ir preparando con el Banco de la República la posibilidad de renovar esa línea o de ver cuál es el camino que debemos atender porque somos prudentes. Esa línea es un instrumento muy importante para nuestro país en el manejo prudente de las economías. Nosotros seguimos teniendo en marcha las necesidades de recursos de endeudamiento que se previeron para el año 2022 y seguimos en ese mismo propósito. Hemos hecho un esfuerzo muy importante de mejoramiento en el manejo del endeudamiento para el año 2022, reduciendo, en la medida de las posibilidades, amortizaciones que se tenían para ese año y así mantener un porcentaje adecuado de amortizaciones respecto al total de la deuda para el año 2022. Por ello se ha hecho un perfilamiento, llamémoslo así, de deuda pública que seguirá en esa misma tarea. Creo que ha sido una tarea muy importante de crédito público hasta este momento y siempre con la prudencia de mantener los compromisos que tenemos en déficit fiscal y los que ya establece, de nuevo, la regla fiscal que se restableció para este año 2021.