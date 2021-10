Mindefensa conmemora militares y policías veteranos

Desde la plaza cívica Luis Carlos Galán de Bucaramanga el gobierno Nacional junto con el ministerio de Defensa encabezan el acto conmemorativo de los héroes veteranos de la Fuerza Pública que sirvieron a la patria.

El coronel Wilson Javier Prada manifestó su completo agradecimiento a estos hombres que desde las diferentes instituciones, Policía, Ejército, Fuerza Aerea, velaron por la seguridad del territorio colombiano y sus habitantes.

"Veterano no hay palabras, no hay abrazos, no hay reconocimientos que sean suficientes, para toda la lucha que dieron por nuestra bandera, permitiendo la libertad, todo lo que podemos decir es ¡gracias!".

En el evento conmemorativo se anunció la firma del convenio con Caja Honor para la cooperación del subsidio concurrente para que miembros activos y veteranos puedan comprar vivienda de manera más fácil. Cabe resaltar que este beneficio se suma a subsidios del gobierno como Mi Casa Ya.

El ministro de Defensa, Diego Molano, manifestó su profundo agradecimiento a los héroes de la patria. "El agradecimiento a cada veterano de la Fuerza Pública lo expresamos con la implementación de la Ley Veterano, con la que, a través del Comité Intersectorial, hemos definido beneficios en salud, educación y vivienda".

Uno de los miembros destacados de la FAC fue Jorge Gillermo Moreno, de 88 años, quien es el veterano más antiguo en el escalofón de suboficiales en el grado de Sargento Mayor. Moreno es veterano de la Guerra de Corea.