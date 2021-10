Mañana se llevara a cabo en la capital del país el Cabildo Abierto del POT

Como antesala al estudio y análisis del Proyecto de Acuerdo número 413 de 2021, “por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT)”, mañana se llevará a cabo el cabildo abierto, requisito de socialización previsto en el artículo 2 de la Ley 507 de 1999 en el Palacio de los Deportes.

La actividad se transmitirá en vivo y en directo a través del canal de YouTube del Concejo de Bogotá con la asistencia de concejales y de la Administración Distrital, quienes estarán prestos a escuchar los diferentes puntos de vista y atender las dudas de los ciudadanos.

A lo largo de la transmisión y en el auditorio habrá traductores de lenguaje de señas, como lo ha informado el concejo a través de su cuenta de Twitter: “En el Cabildo Abierto del próximo 12 de octubre todos los ciudadanos podrán participar. Un equipo de intérpretes en lenguaje de señas estarán dispuestos para las personas con discapacidad auditiva. La sesión Plenaria tendrá transmisión en vivo”.

Desde comienzos de la semana pasada, las sesiones del concejo se hicieron por fuera de sus instalaciones, para que la ciudadanía pudiera socializar sus dudas e inquietudes con relación a esta hoja de ruta sobre el ordenamiento del territorio para los próximos 12 años.

Lo que se ha avanzado y lo que se viene

Ahora bien, a partir del pasado 9 de septiembre el Concejo Distrital comenzó una cuenta regresiva de 90 días para realizar el debate y eventual aprobación o desaprobación del mismo. Pasado exactamente un mes desde que se radicó en el cabildo, el concejo presentó la terna de tres ponentes, escuchó las explicaciones de la Administración Distrital con relación a su contenido, avanzó en la recepción de quejas por parte de la ciudadanía en un ejercicio de socialización, escuchó a gremios y al sector académico y, por último, dejó agendado el cabildo abierto.

Después de que se realice el cabildo, comenzará la presentación de las tres ponencias, a cargo de los concejales Germán Augusto García (partido Liberal), Pedro Julián López Sierra (Cambio Radical) y Nelson Cubides (partido Conservador). Por último, se llevarán a cabo los debates en comisión y en plenaria.

De ser aprobado este POT será sancionado por parte de la alcaldesa Claudia López. Cabe destacar que en la Comisión del Plan hay tres concejales de oposición (Yefer Vega, Susana Muhamad y Jorge Colmenares), seis de gobierno y seis independientes.

Importancia del POT

Tras 17 años de regirse por un Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 190, sancionado por el exalcalde Luis Eduardo Garzón en el 2004), Bogotá tiene la necesidad de actualizar esta hoja de ruta a las nuevas realidades, características y necesidades de la capital.

Esta propuesta tomó la decisión de convertir la estructura ecológica principal como eje ordenador del territorio, constituyéndose como el sello característico de este documento pues, como bien hizo en referirlo en más de una ocasión la alcaldesa de Bogotá, este POT establece todas las normas necesarias para enfrentar el cambio climático.

Sacar adelante un Plan de Ordenamiento Territorial no es un trabajo de poca monta y los últimos dos alcaldes previos a la actual Administración Distrital de Claudia López buscaron impulsar una visión de ciudad, pero ninguno de los dos logró materializarlo. El exalcalde Gustavo Petro trató de expedir por decreto (364 del 2013) la modificación al Plan de Ordenamiento de Bogotá, conocida como Mepot, después de que el Concejo de Bogotá se lo negara. Y el POT de Enrique Peñalosa se hundió en la Comisión del Plan.

En caso de que la historia se repitiera con este tercer intento por sacar adelante un Plan de este tipo para Bogotá y no sea aprobado en el Concejo, la Alcaldía Mayor podría expedir este documento por decreto.

No obstante, la alcaldía espera que ese no sea el caso y de hecho el pasado 25 de agosto la alcaldesa Claudia López refirió que este plan sería concertado y no impuesto. “El POT de Bogotá será un acuerdo de ciudad, no un decreto de Gobierno”, precisó ese día.