Quince ciudades disminuyeron competitividad por la pandemia

Debido al fuerte impacto económico de la pandemia de covid-19, 15 de las 32 ciudades evaluadas mediante el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC), disminuyeron su puntaje en el 2020.

Esta medición, realizada por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario destaca las profundas brechas territoriales. En esta oportunidad, la diferencia en puntaje, entre la ciudad con el mejor y el peor desempeño, aumentó en ocho de los 13 pilares evaluados. Se destaca la ampliación en la brecha de pilares como sostenibilidad ambiental, adopción de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y sofisticación y diversificación.

De otro lado, al evaluar los puntajes promedio de los pilares que conforman el ICC, el desempeño competitivo disminuyó en siete pilares: instituciones, infraestructura y equipamiento, adopción TIC, salud, educación básica y media, mercado laboral y sistema financiero.

Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, señaló que “para que la agenda de recuperación económica sea un éxito y, sobre todo, para que logremos equilibrios más sostenibles de bienestar para la gente, además del diagnóstico y la evaluación de indicadores que brinda el ICC, resulta necesario que la sociedad civil, la academia, el sector privado y los gobiernos locales actuemos conjuntamente”.

Por su parte, Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, señaló que “el ICC es una herramienta con la que el sector privado, la academia, la sociedad civil y, dentro de ella los jóvenes, quienes han venido demostrando su interés creciente en participar de las decisiones públicas, pueden ejercer sus roles de forma informada, oportuna y pertinente. El ICC es un instrumento que contribuye al diseño e implementación de políticas en las regiones”.

Esfuerzo

En esta oportunidad, el CPC y la Universidad del Rosario reconocieron el esfuerzo de algunas ciudades que, a pesar de los extraordinarios retos que ha impuesto la pandemia, lograron avances en términos competitivos. Por eso, en esta edición hicieron un reconocimiento a las urbes que se destacaron por su desempeño integral o gestión en políticas claves para sortear la coyuntura: Ibagué y Sincelejo, con el mayor avance en el ranking general; Tunja, con la política más efectiva en transformación digital; Bogotá, la más efectiva en gestión fiscal, y Cartagena, con la política de reactivación económica más efectiva por su buen desempeño en materia de mercado laboral.

En esta ocasión se introdujeron ajustes y cambios. Las mayores modificaciones se generaron en el pilar de entorno para los negocios, pues a partir del ICC 2021 se tomará independencia del informe Doing Business del Banco Mundial, información que no se actualiza desde 2017. De igual forma, se incluyeron los nuevos datos demográficos municipales que presentó el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.

Posiciones

De acuerdo con el informe, en las primeras cinco posiciones del ICC 2021 se mantienen Bogotá, el Área Metropolitana de Medellín (Medellín AM), Tunja, el Área Metropolitana de Cali (Cali AM) y el Área Metropolitana de Bucaramanga (Bucaramanga AM).

Asimismo, Bogotá mantiene su liderazgo con una calificación de 7,79 sobre 10, aunque presenta una reducción marginal de 0,4 puntos respecto a 2020. Medellín AM mantiene el segundo lugar de la clasificación con un puntaje de 7,11, la ciudad muestra un incremento de casi un punto en la calificación general.

A su vez Tunja, en tercer lugar, presentó un notable avance en varios pilares, lo que le permitió mantener el tercer lugar con una calificación de 6,49. Finalmente, en el cuarto y quinto lugar se encuentran Cali AM y Bucaramanga AM, con puntuaciones de 6,49 y 6,41, respectivamente.

Comparando los resultados del ICC 2020 y el ICC 2021, las ciudades que incrementaron posiciones son: Ibagué (+2), Sincelejo (+2), Yopal (+1), Puerto Carreño (+1), Inírida (+1) y Arauca (+1). Al contrario, Cartagena, Pasto, Valledupar y Mocoa pierden una posición. Al mismo tiempo, San Andrés y Mitú pierden dos posiciones.