El Jardín Botánico ha sembrado más de 78.000 árboles en 22 meses

EL NUEVO SIGLO entrevistó a la directora del Jardín Botánico, Martha Liliana Perdomo, quien hizo un inventario de cuántos árboles hay en Bogotá en estos momentos, cuántos deberían estar sembrados al finalizar el cuatrienio, y explicó cuál es la misión del Jardín en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial.

EL NUEVO SIGLO: En estos momentos la ciudad tiene un censo de 1.340.000 árboles. ¿Hay algún porcentaje de árboles que esté por fuera de ese indicador?

MARTHA LILIANA PERDOMO: El censo del arbolado urbano, que está registrado en el Sistema de Información, contempla los árboles de espacio público de uso público, es decir, los que están en las plazoletas, en los parques, en los separadores viales, en las alamedas y en los andenes. Entonces, ¿qué pasa? Que esa cifra no contempla ni los espacios institucionales, como por ejemplo el campus de la Universidad Nacional, ni tampoco los clubes, como por ejemplo El Country. Esos no están censados. Y esa cifra responde a los árboles dentro del perímetro urbano.

ENS: ¿Cuál es la proyección de siembra que tiene el Jardín Botánico?

MLP: La meta del Plan Distrital de Desarrollo son 802 mil árboles, de los que el Jardín Botánico debe aportar 80 mil en el espacio urbano y 225 mil en el espacio rural. De estos últimos, 14 mil deben sembrarse en la reserva Thomas Van der Hammen y los otros 211 mil en el resto de la estructura ecológica principal en zonas rurales.

Ahora, nuestra meta no es solo plantar más árboles de los que se tenía previsto con la anterior Administración, sino que enfatizamos mucho en el mantenimiento del arbolado y tenemos la meta de mantener 400 mil árboles anualmente. Por eso fortalecimos las estrategias de manejo integrado de plagas y enfermedades, para garantizar que estén sanos y no tengamos que, efectivamente, efectuar procesos de tala por gestión del riesgo.

ENS: ¿Cuántos árboles se han sembrado en estos 22 meses de Administración?

MLP: A la fecha todo el Distrito ha sembrado 81.130 árboles, pero solo el Jardín Botánico ha plantado 78.326 árboles, casi el 100% de todo. De esos, 18.802 son árboles urbanos y 59.524 se han colocado en área rural. Recuerda que las otras entidades encargadas de la siembra son el Acueducto y la Secretaría de Ambiente. El IDU solo planta en el marco de obras y van por compensación.

ENS: El Plan de Desarrollo tiene la meta de sembrar 802 mil árboles en el cuatrienio. ¿Qué tan realizable ve esa meta cuando estamos a la mitad de la Administración?

MLP: Yo creo que sí. Nosotros tenemos que tener en cuenta que vivimos una situación atípica. Iniciamos la Administración en enero de 2020 y a mediados de marzo se vino el aislamiento. Eso obligó a que muchas actividades que tendríamos que haber adelantado en el año anterior, no se pudieran hacer por efecto de las cuarentenas, tanto las generales como las parcializadas por localidades.

Eso afectó la meta, pero creemos que la podemos lograr. Al menos la que nos corresponde a nosotros porque, si tú te fijas, de los 305 mil que nos corresponden a nosotros, llevamos 78 mil. Llevamos casi la tercera parte de nuestra meta, el 24%. Nosotros vamos bien y la meta del Jardín Botánico se logra. Es más: la intención es la de sembrar más árboles de los que nos corresponde.

Las talas

ENS: ¿Cuántos árboles se han talado?

MLP: Primero te aclaro algo: nosotros talamos solo por gestión integral de riesgo, es decir que no talamos ni por temas estéticos ni por obras civiles, como antes, cuando vimos involucrado al Jardín con el Parque Japón. Con esa salvedad, en 2020 y 2021 se han talado 2.950 árboles. Pero también hay que tener en cuenta que entre el 2019 y el 2020 reducimos las talas en un 206%, pasando de 6.034 árboles en el 2019, a un total de 1.970 en el 2020. Y también hemos incrementado el mantenimiento del arbolado urbano en un 533%, lo que quiere decir que en 2019 fueron atendidos 20.223 árboles y 128.072 en el 2020.

ENS: La troncal de la 68 ha sido un dolor de cabeza por la tala. A raíz de eso, la alcaldesa “ajustó” el promedio de árboles sembrados por árboles talados. ¿Qué lectura le da el Jardín a esta y a otras obras que obligan a la tala?

MLP: En el caso de la avenida 68, los permisos de aprovechamiento forestal para efectos del desarrollo de las obras, estaban aprobados desde la Administración anterior. Esta Alcaldía entró a revisar esas autorizaciones, que ya había dado la Secretaría de Ambiente, y aplicó varios criterios para tratar de disminuir el impacto que la construcción de la obra física tendría sobre las coberturas vegetales. Primero revisamos el proyecto para tratar de incorporar la mayor cantidad de individuos vegetales, procurando no tocarlos. Si efectivamente no se podían incorporar, miramos la posibilidad de realizar lo que se llama bloqueo y traslado. Y, por último, si las dos posibilidades previas no se podían ejecutar, se pensó en la compensación de sembrar cinco árboles por cada árbol talado.

A nosotros nos parece que esta es una medida importante porque permite hacer una relación entre tala y plantación mucho más favorable para la sostenibilidad ambiental del territorio, que la que se venía haciendo. Lo ideal sería no talarlos pero esto garantiza que se disminuya el impacto ambiental.

Plan de Ordenamiento Territorial

ENS: ¿Qué establece el Plan de Ordenamiento Territorial con relación al arbolado y al rol del Jardín Botánico?

MLP: Este POT se ha denominado "Bogotá reverdece", porque busca mejorar las condiciones de resiliencia de la ciudad, de fortalecimiento de sus coberturas vegetales y de gestión integral del recurso hídrico por los fenómenos que se puedan presentar por cambio climático. En ese plan hay varios aspectos en los cuales el Jardín Botánico juega un papel muy importante.

El primero de ellos es que este POT propone unos índices mínimos de coberturas vegetales en diferentes áreas del espacio público y vamos a tener la oportunidad de redensificar la arborización en esas áreas. Eso es muy revolucionario en este POT y es una oportunidad de oro porque responde a la pregunta de: ¿En dónde se va a plantar en Bogotá?

Un segundo aspecto está relacionado con la agricultura urbana. El POT habilita la posibilidad de realizar la práctica de la agricultura con técnicas agroecológicas en el espacio público de la ciudad. El plan vigente no lo permite, pese a que hay 284 huertas en dicho espacio. En este POT se van a poder habilitar áreas de espacio público, articulado a esos índices mínimos de cobertura. Habrá tierra para practicar el ejercicio agrícola. Hoy eso no está formalizado.

Y, en tercer lugar, este Plan plantea la consolidación de cerca de 140 hectáreas de bosques urbanos e identifica otros 20. En ellos el Jardín Botánico jugará un papel importante en términos de la densificación de las áreas que se destinarán para los mismos, con los diseños florísticos, el trazado y el manejo de ese material vegetal. En esos tres aspectos nosotros, como responsables de la gestión integral de las coberturas vegetales, aportaremos en la visión de ciudad a largo plazo.

Proporciones

ENS: ¿Cómo está la ciudad en la proporción de zonas verdes por habitante?

MLP: Lo primero que hay que aclarar es que la Organización Mundial de la Salud no tiene un indicador para árboles por habitantes, pero sí un indicador de zonas verdes per cápita (que debe ser de 9 m2 por habitante en países en vía de desarrollo).

En el caso de Bogotá, el Conpes de Espacio Público que se escribió en el 2019 habla de que la ciudad debe alcanzar una meta de 15 m2 de zona verde efectiva por persona. Esto implica un trabajo muy fuerte en cuanto al ordenamiento del territorio para alcanzar esa meta. En estos momentos es de 11,4 m2 por habitante, aunque se encuentra en revisión porque incluye la proyección de las copas de los árboles, lo que es cuestionable porque no constituye espacio público verde.

ENS: ¿Qué localidades van mal en hectáreas de zonas verdes por habitante?

MLP: En Bogotá es imperativo hacer una mirada diferencial porque tenemos localidades con mayor área verde per cápita que otras. Si nosotros nos ubicamos en la zona noroccidental como Suba, o nororiental como Usaquén, esas son localidades que tienen mucha más área verde que otras más al sur. La distribución de las cargas y beneficios ambientales de la ciudad es inequitativa en Bogotá.

Nosotros, por lo mismo, hemos priorizado las localidades de Kennedy, Engativá, Fontibón y Puente Aranda, que son las localidades con menos espacio público verde per cápita y las que más deben ser priorizadas para arborización. Bosa y Ciudad Bolívar también.