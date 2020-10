Bogotá: ponencia pide recortar $2,5 billones a cupo de endeudamiento

El proyecto de acuerdo mediante el cual la administración distrital solicitó un cupo de endeudamiento para Bogotá por $10,79 billones, el más alto en su historia, comenzará su debate la semana entrante, con la exposición de las ponencias de Sara Castellanos (Partido Liberal), así como la ponencia conjunta de Marisol Gómez (Bogotá para la gente) y de María Fernanda Rojas (Alianza Verde).

Si bien, ambas ponencias positivas con modificaciones coinciden en algunos elementos, como por ejemplo eliminar la propuesta del Instituto Distrital de Turismo (IDT) de crear un monumento de la paz, su principal diferencia es que una de ellas no modificó el montó del cupo (la conjunta) y la otra ponencia solicitó que se reduzca en $2,5 billones, para que sea aprobado por $8,23 billones.

“Estamos en una crisis económica; estamos viviendo un tiempo complejo, y es precisamente por esa misma razón que no nos podemos endeudar de una manera irresponsable. Debemos buscar que cada proyecto de este cupo contribuya a la reactivación económica y a la generación de empleos”, le dijo a EL NUEVO SIGLO, la concejala Sara Castellanos, quien estudió cada uno de los proyectos del cupo y de acuerdo; con ella, 23 de los mismos no aportan a la reactivación económica, ya que no corresponden a gastos de funcionamiento o porque son proyectos que aún están en etapa de conceptualización y no arrancarán hasta el 2023.

Adicionalmente e invocando la Ley 358 de 1997 que determina en qué debe invertirse un cupo de endeudamiento, la ponencia de la concejala Castellanos propondrá retirar 23 proyectos, entre los cuales se encuentran gastos recurrentes o de funcionamiento; como por ejemplo, un proyecto de la Secretaría de Integración Social para comprar equipos electrónicos y otro de la Secretaría Distrital de la Mujer que es para contratación de personal.

Corredor verde

Y por otro lado, la ponencia de Castellanos también sugerirá eliminar los proyectos que inician en el 2023; si bien, son necesarios, todavía no hay una certeza en la capacidad financiera para asumir la deuda, por ende, estos proyectos se pueden presentar en el 2022. Este cupo tiene la cualidad que está colmado de ideas, pero hoy Bogotá no puede improvisar aprobando ideas, sino que debe aprobar proyectos serios que respondan a las necesidades de los capitalinos.

“El 20% del cupo se destinaría al corredor verde de la carrera Séptima. Esto iba a ser una troncal que ya tenía estudios y diseños, y ahora no tiene nada. La administración está pidiendo $2,2 billones por la idea. Y es una buena idea pero no está materializada. No tiene estudios ni diseños, no sabemos cuánto costará, y ya nos están pidiendo $2,2 billones. Nuestra propuesta es dar el recurso para los estudios y cuando ya tengan eso claro, ahí si podríamos endeudar a la ciudad en ese corredor. Yo lo apoyo, pero lo apoyo cuando sepamos que se va a hacer. Así se reduce el monto y podemos asegurar a los bogotanos que $8,2 billones se invertirán de la mejor manera para reactivar la economía”.

A este respecto coincidió el concejal del Centro Democrático, Humberto Amín, quien refirió que muchas obras y proyectos contemplados en el cupo, poco tienen que ver con la reactivación económica y también precisó que los proyectos con los que la Administración está justificando el endeudamiento, iniciarán solo hasta el 2023, “pero la economía se necesita reactivar ya”.

“Este cupo está solicitando dinero para el proyecto del corredor de la carrera Séptima, del que hoy no conocemos absolutamente nada, ya que el IDU y Transmilenio no han mostrado los estudios y diseños que nos prometieron desde que discutimos el Plan de Desarrollo. Honestamente, es entendible que una de las ponencias radicadas contemple la eliminación de estos rubros, que no se justifican en momentos tan delicados de nuestra economía”, le dijo a este diario el concejal Amín, quien añadió que él votará por esta ponencia.

Otro argumento

En la contraparte del argumento, la concejala María Fernanda Rojas sostuvo que la ciudad necesita una buena señal de tener fortaleza para la reactivación económica, y los proyectos contemplados en el cupo plantean unas alternativas para esa reactivación económica.

“Yo entiendo que lo que reduce la ponencia de la concejala Castellanos es el corredor verde, pero este es un proceso que la administración ya inició, es un proyecto que ya está en marcha y no veo razón para no incluirlo. Este proyecto está en el Plan de Desarrollo y recuerda que este es un instrumento para financiar proyectos del PDD, ese es su objetivo”, dijo la concejala de los verdes, quien añadió que su ponencia también propone quitar algunos gastos recurrentes y de funcionamiento, además de reevaluar proyectos como el del Monumento del IDT.

“Yo creo que la diferencia grande entre las dos ponencias está en el corredor verde por la Séptima. En lo otro, yo veo que coincidimos y ahí estará la discusión. Se supone que el 13 y 14 de octubre se presentarán las ponencias de Plan Marshall y el 15 y 16 será el debate de cupo”, finalizó diciendo a este medio la concejala Rojas.

El concejal liberal, Samir Abisambra, quien le dijo a este diario que “deben ser aprobados los $10,8 billones de una vez”, lo que lleva a pensar que votaría la ponencia conjunta de Marisol Gómez y María Fernanda Rojas, dijo que aprobar todo el monto ahora impedirá que se genere incertidumbre en el sector económico.

A este respecto, para Sara Castellanos lo que genera incertidumbre es aprobar un cheque en blanco sin saber qué van a hacer. Añadió, además, que la mayoría de las alcaldías piden varios cupos de endeudamiento, pero que la Administración López quiere que se aprueben temas frente a los cuáles ni siquiera ellos tienen claro qué van a hacer.

“La administración Peñalosa pidió unos tres cupos cuando ya tenían estudios y diseños. Iban al Concejo y pedían. Es un proceso que requiere debate y esta administración se quiere ahorrar ese proceso de presentar al Concejo pero lo prudente y lo responsable es hacer los estudios y diseños, más si consideramos la crisis en la que estamos”, finalizó diciendo la cabildante, quien señaló que fácilmente el año entrante pueden solicitar los recursos del Corredor para que sean aprobados.