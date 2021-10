Otorgan modificación de licencia ambiental para El Dorado

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, después de una evaluación técnica integral del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la Aeronáutica Civil, decidió autorizar las medidas de manejo ambiental para los impactos derivados de las actividades objeto de la solicitud de modificación de la licencia ambiental y bajo el desarrollo progresivo de tres (3) fases, tendientes al cumplimiento previo de la normativa ambiental vigente en materia de ruido y calidad de aire.

La ANLA precisó que actualmente el aeropuerto El Dorado opera las 24 horas del día desde el 2015; la modificación de la licencia ambiental solicitada por la Aeronáutica Civil comprende básicamente tres aspectos: el cambio en la operación aérea de las pistas norte y sur en el horario de las 5:00 a.m. a 6:00 a.m. y de las 10:00 p.m. a las 12:00 a.m.; la ampliación del horario de operación del sitio de prueba de motores pasando a 24 horas; y la actualización del Plan de Manejo Ambiental a las condiciones actuales de operación del aeropuerto El Dorado.

De esta forma, para ejecutar lo solicitado en la modificación de la licencia, la Aeronáutica Civil deberá desarrollar un plan de acción de tres fases, donde cada una de estas contempla una serie de acciones en conjunto, tales como tales como cuotas de ruido y los niveles establecidos en la norma para calidad del aire, y de manera progresiva lograr la implementación de la modificación. Es decir, que hasta que se implemente la tercera y última fase, la Aeronáutica Civil podrá implementar lo otorgado en la modificación de la licencia ambiental.

La decisión emitida por la ANLA se fundamentó en argumentos técnicos que fueron resultado de la evaluación integral del Estudio de Impacto Ambiental contrastada con información propia, especialmente sobre los componentes de ruido planteados en la norma y en el uso del suelo definido en el ordenamiento del territorio, razón por la cual esto se convierte en una variable fundamental, para permitir el desarrollo de diferentes actividades generadoras de ruido, como lo es el aeropuerto.

Adicionalmente, se tuvieron en cuenta la normatividad ambiental sobre calidad de aire y biodiversidad, así como los aportes presentados por la ciudadanía durante el proceso de la Audiencia Pública Ambiental, el plan piloto del Aeropuerto Internacional El Dorado y lo solicitado por la Secretaría Distrital de Planeación- (SDP), en el sentido de valorar lo propuesto por ellos frente al ordenamiento territorial.

Para conocer la Resolución 1728 del 04 de octubre de 2021, que otorga la modificación de la licencia ambiental del aeropuerto El Dorado, consulte el adjunto.