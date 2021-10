“Telemedellín era para la defensa de Quintero”: Hernán Muñoz

Hernán Muñoz habló sobre su despido del noticiero de Telemedellín esta semana y cómo se manejaba información que favoreciera la gestión del alcalde Daniel Quintero, que fue una de las razones de su salida como director al no acceder a las presiones del nuevo gerente.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista explicó las razones de su desvinculación del medio de comunicación y señaló a Deninson Mendoza como el responsable de que el sistema informativo solo usara temas que hablaran bien del mandatario de la capital antioqueña.

"En el comité de empalme, el nuevo gerente me confrontó y me dijo que desde ese momento el noticiero "ya no sería para la gente sino para defender al alcalde. La reunión estuvo tensa, porque además se atrevió a decir que él decidiría sobre los informes especiales, tarea propia de mis funciones como director. Al final, se incomodó porque le sugerí que debíamos seguir hablando en el lenguaje de la ciudad y no en el de Daniel Quintero".

Le puede interesar: Santander se sacude con fuerte temblor de 5.1 grados

Agregó el exdirector de Telemedellín que cambiaron los temas que informaban durante su gestión, como las denuncias ciudadanas y a cambio debía ser la agenda del burgomaestre: “Recibí presiones verbales disfrazadas de peticiones o sugerencias que, entre otras cosas, tenían la intención manipular información a favor de la Alcaldía. Si bien ellos deciden, tengo la certeza que informar desde lo público es un compromiso con la verdad, ante todo”.

"En el mismo comité se mostró en desacuerdo porque publicábamos denuncias ciudadanas como hurtos, un flagelo que afecta y le duele a la gente, y que a la administración municipal evidentemente le incomoda", dijo Muñoz.

Finalizó diciendo el periodista que "me negué a hacer lo que éticamente no debe hacerse; me mantuve coherente; dormí tranquilo y lo entregué todo. Ojo, mucho ojo con nuestro canal. Ya no queda nada de lo que fue alguna vez".

La defensa del gerente

Deninson Mendoza explicó que llegó al cargo por invitación de Daniel Quintero: "Además de ser quien ordena mi cargo, la Alcaldía con sus secretarías es nuestro más importante cliente, con la Alcaldía hay una relación directa”

Sobre las declaraciones de Hernán Muñoz en su contra, el gerente afirmó que “es descabellado uno decir eso, él simplemente entendió eso, ni siquiera debía haber estado en el comité directivo, a mí me sorprendió verlo, yo le dije a Johana ¿por qué está él si no es directivo del canal?, es el director del sistema informativo y le pregunté un par de cosas, el talante de nosotros no es ese”.