Emilio Tapia pide traslado a batallón militar por seguridad

El abogado de Emilio Tapia, empresario investigado por su participación en la obtención del contrato del consorcio Centros Poblados con el Ministerio de las TIC para las conexiones de internet en zonas rurales de Colombia, pidió esta semana que fuera trasladado de un centro carcelario a un batallón militar.

Lo dicho por el abogado Alejandro Sánchez es por temas de seguridad para su cliente, quien está a la espera de ser llevado a prisión después de obtener el alta en un centro de salud por complicaciones relacionadas a estrés.

“Una de las peticiones principales, por principios de seguridad, es que retome en un centro de reclusión que está en Malambo, en un batallón militar allí”, explicó Sánchez.

Sin embargo, el abogado del Ministerio de las TIC, Iván Cancino, afirmó que un juez no está en facultad de tomar esa decisión y por lo tanto no la considera posible: “Malambo no entra en el panorama de este caso”.

Sumado a eso, la Fiscalía y la Procuraduría agregaron que el estado de salud actual de Emilio Tapia, le permite ser recluido en un centro carcelario sin problema alguno, ya que de lo contrario "no sería competente".

"En este momento ya se le dio de alta y esta a la espeta para el traslado a un centro de reclusión, la Fiscalía considera que no es competente decidir o adelantar la correspondiente diligencia", dijo la fiscal Andrea Muñoz.