Aspirantes escogerán cómo seleccionar candidato presidencial conservador

Los siete aspirantes a la Presidencia de la República en los próximos comicios que hasta el momento tiene el Partido Conservador escogerán por consenso el mecanismo de selección del candidato. Así quedó definido en la reunión que sostuvo ayer el Directorio Nacional de la colectividad con los precandidatos, oportunidad que se aprovechó también para que expusieran las principales propuestas que tienen por hacerle al país.

A la reunión asistieron, algunos de manera presencial y otros virtual, los exministros de Hacienda Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas; el general (r) Gustavo Rincón; el exministro de Desarrollo Económico Jorge Ospina Sardi; así como los senadores de la costa norte David Barguil y Efraín Cepeda; y el exgobernador del Valle del Cauca, Ubeimar Delgado.

El presidente del Directorio Nacional Conservador, Omar Yepes Alzate, ratificó que la colectividad participará con su candidato en la consulta de derecha que se realizará en marzo próximo, de forma paralela a las parlamentarias, de la cual saldrá el candidato único de este sector político a la jefatura de Estado en los comicios de mayo próximo.

Explicó Yepes que querían "reunir el Directorio Nacional Conservador con todos los aspirantes a la candidatura del Partido para darle la oportunidad a ellos de exponer cómo están visualizando el país, cuál ha sido su trayectoria política y adicionalmente qué piensan, cuáles son los problemas fundamentales que se deben atacar para tratar de recomponer la sociedad colombiana y darle la oportunidad a quienes están en este momento requiriendo de la atención del Estado para superar dificultades".

Los estatutos del Partido Conservador contemplan cuatro mecanismos para la escogencia de su candidato presidencial: la Convención Nacional, la consulta, la encuesta o el consenso.

Al respecto, el dirigente político detalló que "le hemos solicitado a los distintos aspirantes a la candidatura que empiecen entre ellos un proceso de conversaciones para ver si llegamos a una fórmula que nos permita ir perfectamente unificados a enfrentar lo que se prevé, que es una consulta con otros partidos políticos para llegar a un solo candidato de lo que se llama el centro o la centroderecha del país".

El Presidente del Directorio Nacional Conservador dijo que esperan en unos 15 días tener definido cuál será el mecanismo que se adoptará para la escogencia del candidato presidencial, pues "el tiempo apremia y ellos deben salir por el país a exponer sus puntos de vista enfrentados a los otros aspirantes de diferentes partidos".

Entre los precandidatos en el Partido Conservador, el exministro Juan Carlos Echeverry también está recogiendo firmas desde mediados de julio pasado, que es la otra forma que contempla la normatividad para poder inscribirse a un cargo de elección uninominal sin necesidad de contar con el aval de un partido con personería jurídica.

Le puede interesar: Qué tanto cambiaría en 2022 histórico de elecciones nacionales

Sobre el particular, Yepes explicó que Echeverry "cuando fue a empezar el proceso de recolección de firmas, me llamó y me dijo: ‘Yo voy a hacer una recolección de firmas para darme a conocer un poco más porque, la verdad, yo he estado un poco ausente del país un tiempo y no tengo la misma visibilidad que tienen otros candidatos. Pero aspiro al aval del Partido Conservador’".

Agregó Yepes que si Echeverry “llegare a inscribir las firmas ante el Consejo Electoral, lo que buscaría sería no el aval sino el coaval del Partido, y el Partido eso lo tendrá que considerar".

Diálogos con otras fuerzas

En la consulta interpartidista de la derecha para escoger un candidato único presidencial en marzo próximo se espera que participen el Partido Conservador, el Centro Democrático y Colombia Justa Libres. También podría estar Cambio Radical, en caso de que se den las condiciones para tener un aspirante.

Yepes dijo que en las últimas semanas se ha reunido con el expresidente Álvaro Uribe; con Dilian Francisca Toro, presidenta de La U; "y estamos próximos a buscar unas reuniones con el expresidente Gaviria (Partido Liberal) y con los grupos religiosos que acompañaron al gobernante actual, y con Germán Vargas. Con todos los que hacen parte de lo que se puede llamar la centroderecha del país”, explicó.