No vale la pena atender: Iván Ospina sobre procesos en Contraloría

Ospina desestimó las indagaciones y las calificó como una "persecución" que, según él, "no vale la pena atender". Sin embargo, la Contraloría General de la República abrió seis procesos de responsabilidad fiscal por irregularidades en contratos de la Alcaldía de Cali, que ascienden a un total de $52.072 millones.

Ante estas acusaciones, el alcalde citó a una rueda de prensa urgente para ofrecer su perspectiva sobre los hallazgos de responsabilidad fiscal. En su declaración, Ospina minimizó las investigaciones y las calificó como una "persecución" que no merece su atención. Menciono a través de un chat que, “No me interesa el tema, la persecución no vale la pena atender”.

Carlos Zuluaga Pardo, quien se encuentra como contralor en funciones, detalló que las indagaciones surgieron a raíz de denuncias que habían sido objeto de indagaciones preliminares. Estos procesos de responsabilidad fiscal abarcan una amplia gama de proyectos y contratos que involucran diferentes áreas de la administración pública de Cali.

El contrato que atrajo más atención y que demostró los mayores sobrecostos está relacionado con las obras de adecuación de la malla vial de la ciudad. Este proyecto, con un valor de $34.000 millones, fue objeto de críticas por no cumplir con las condiciones técnicas establecidas y por los sobrecostos evidenciados durante el proceso.

Además de las obras de malla vial, otros contratos bajo investigación incluyen la reposición de redes de alcantarillado y acueducto, el mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos, la adecuación del Estadio Olímpico Pascual Guerrero y la construcción del Centro de Promoción del Bienestar Animal. Todos estos contratos están siendo analizados minuciosamente por la Contraloría.

Las reacciones ante estas acusaciones son variadas. La concejal Ana Erazo, del Polo Democrático, señaló la gravedad de la situación y solicitó que la Fiscalía intervenga para investigar más a fondo. Esta no es la primera vez que Cali enfrenta problemas relacionados con la gestión de recursos públicos, y los ciudadanos están ansiosos por ver cómo se desarrollará esta nueva investigación y si se tomarán medidas para abordar las presuntas irregularidades.