Víctimas de secuestro afirman en la JEP no ver reparación de Farc

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, las víctimas de secuestro de las extintas guerrillas de la Farc afirmaron que no ven disposición de los exmiembros del grupo armado para la reparación, verdad y justicia hacia ellos, por las secuelas que sufrieron de este flagelo.

En la audiencia que se llevó a cabo sobre el reconocimiento de responsabilidad en el secuestro, toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad que hizo el Secretariado, hablaron algunas de las personas que fueron retenidas durante algunos años.

Entre las víctimas habló el exgobernador del Meta Alan Jara, pidiendo las razones por las que fue secuestrado en 2001 en el municipio de Puerto Rico: “Mi solicitud inicial fue averiguar quiénes participaron en mi secuestro, si fue planeado, si hubo terceros civiles intervinientes como políticos y funcionarios que participaron”.

Luego siguió el general retirado Luis Mendieta, que fue uno de los policías retenidos por las Farc en la recordad 'Toma del Mitú', del 1 de noviembre de 1998 y le solicitó a los exmiembros de las Farc a que aporten toda la información para esclarecer lo sucedido de aquel día.

“Yo los llamaría para que den información y contribuyan al esclarecimiento de la verdad porque pienso que no han dado los pasos necesarios para ello”, dijo el general.

Le puede interesar: Distrito pone lupa a aumento de homicidios los fines de semana

También se tuvo las declaraciones de otros exintegrantes de la Fuerza Pública como Juan Miguel Rodríguez, secuestrado en San Adolfo, Huila y retirado tras su liberación: “Para muchos policías y soldados regulares del Ejército no hay nada. Soy reciclador de oficio porque es en lo único en que me he podido desempeñar, no me dan trabajo en nada más”.

José Omar Benítez, víctima de secuestro extorsivo en Chaparral, Tolima, afirmó que “las Farc recibieron beneficios, pero se quejan que los acuerdos no se cumplen. Así como ellos expresan sus inconformidades yo tengo derecho de expresar mi sentir en que no avanzan en resultados concretos. Los procesos son más largos y sin respuestas de fondo”.

Por último, Héctor Horacio Mahecha Perdomo pidió que "la JEP y todas las entidades gubernamentales estuvieran conectadas. Es(…) que si la misma guerrilla está confesando este delito cómo es que la Unidad de Víctimas no acepta que somos víctimas del conflicto”.