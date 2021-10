Venezuela anuncia reapertura comercial de su frontera con Colombia

El gobierno de Venezuela anunció este lunes la "apertura comercial" de la amplia frontera terrestre con Colombia, cerrada desde 2019 en medio de una disputa política y diplomática con el vecino país.

"A partir del día de mañana estaremos dando apertura comercial entre nuestros países", dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez en un mensaje en la televisión estatal.

Horas antes los contenedores que bloqueaban desde hace dos años la circulación por el principal puente fronterizo entre Venezuela y Colombia en medio de un conflicto político y diplomático fueron removidos por las autoridades venezolanas.

"A partir del día de mañana estaremos dando apertura comercial entre nuestros países", dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez en un mensaje en la televisión estatal, unas horas después de que fuesen removidos contenedores que bloqueaban la circulación por el principal puente binacional, constató la AFP.

"Lo prometido es deuda, pueblo de Táchira", dijo Freddy Bernal, "protector" del estado, como se llama a las autoridades paralelas creadas por Maduro para regir en estados gobernados por la oposición. Bernal aspira a la gobernación en las próximas elecciones regionales, en noviembre.

Militares venezolanos comenzaron a trabajar el domingo de noche, quitando vallas metálicas que obstaculizaban el paso hacia el puente Simón Bolívar.

El gobierno ordenó el bloqueo de los pasos binacionales a principios de febrero de 2019, en el pulso por el ingreso de alimentos e insumos médicos gestionados por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países encabezados por Estados Unidos y Colombia.

Los obstáculos y una fuerte presencia militar impidieron el ingreso de los cargamentos desde Cúcuta el 23 de febrero, lo que generó fuertes disturbios en el lado venezolano.

Maduro, que rompió relaciones diplomáticas con Colombia por su reconocimiento a Guaidó, ordenó entonces el cierre de la frontera aduciendo que las donaciones eran un pretexto para una "invasión" de Estados Unidos.

El cierre se prolongó debido a la pandemia de covid-19, aunque muchos siguieron cruzando por trochas -pasos informales- en esta porosa frontera de 2.200 km.

Y pese a que Colombia decidió en junio abrir de forma unilateral sus fronteras fluviales y terrestres con Venezuela, el paso aún no es fluido por restricciones de las autoridades venezolanas.

"Ya es hora de que nosotros tengamos la libertad de poder pasar, ir y venir tranquilamente sin que haya ningún inconveniente, como hermanos que siempre hemos sido", dijo a la AFP Rafael Gómez, dueño de un estacionamiento de camiones en San Antonio, que aseguró el cierre fronterizo afectó la economía de la zona. "¡Estamos quebrados!".

"Sería un regalo para colombianos y venezolanos", expresó Jesús Prada, trabajador de una lavandería.

Reacción del presidente Duque

Frente a la apertura con los pasos fronterizos con Venezuela, el presidente Iván Duque aseguró que la reapertura se hará de manera gradual para garantizar la seguridad y bioseguridad de los colombianos.

“Voy a ser muy claro: esto no va a ser con chambonada y eso no va a ser de manera súbita. Ya le he dado una instrucción a la Dian, a Migración Colombia y a la fuerza pública de tener todo dispuesto para empezar ese proceso gradual que empiece lo más pronto posible”, dijo el jefe de Estado.

Duque dijo que la reapertura se hará para permitir el acceso a bienes y servicios, sin tener que acudir a las trochas.

“Claramente esa presión que ha venido haciendo la resistencia democrática y el gobierno interino la valoramos y claramente la presión que se ha hecho a través del cerco diplomático para mejorar las condiciones de vida de tantos hermanos y hermanas venezolanas”, puntualizó Duque.