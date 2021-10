Usuarios reportan caída mundial de Facebook, WhatsApp e Instagram

Este lunes en la mañana las redes sociales de Facebook, WhatsApp e Instagram registran una caída mundial, según reportaron usuarios de estas redes sociales.

"No se puede acceder al sitio", es el mensaje que aparece al internar a Facebook e Instagram, mientras que WhatsApp, simplemente, no funciona.

No obstante este hecho no solo ha afectado a Colombia, sino a países como México, España y Estados Unidos, según sus medios de comunicación.



DownDetector, que registra el funcionamiento de estas plataformas, ya informó sobre la caída de Facebook Messenger, Facebook, Instagram y WhatsApp a las 10:45 a.m.. Los servidores de las plataformas de Facebook Inc. están caídos a nivel global.

El sitio Downdetector mostraba cortes en áreas densamente pobladas como Washington y París.

"Disculpe, algo funciona mal. Estamos trabajando en ello y lo solucionaremos tan pronto podamos", dice un mensaje que reciben los usuarios que buscan acceder a Facebook.

"Sabemos que mucha gente tiene problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos", dijo el portavoz de Facebook en Twitter.

La interrupción se produce un día después de que una mujer apareció en la televisión estadounidense para revelar su identidad tras filtrar documentos a las autoridades alegando que Facebook sabía que sus productos estaban alimentando el odio y dañando la salud mental de los niños.

Frances Hagen, una experta en datos de 37 años, trabajó para empresas como Google y Pinterest pero dijo que Facebook era "sustancialmente peor" de que lo que había visto antes.

La mayor red social del mundo quedó envuelta en una tormenta a causa de Haugen y congresistas y el diario The Wall Street Journal detallaron cómo Facebook sabía que sus productos, incluido Instagram, estaban dañando a las niñas, especialmente en lo que respecta a la imagen corporal.

De momento Facebook no respondió a los pedidos de comentarios sobre el corte.