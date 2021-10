“Distrito está pasivo en defensa de vecinos de los portales”  

Una vez más, en el transcurso del fin de semana los vecinos del portal de Usme tuvieron una noche de violencia, bloqueos y temor, y fuertes disturbios en Bosa y en el Portal Américas, conllevó a que los vecinos de los portales se vieran afectados en sus desplazamientos y tranquilidad.

Si bien es cierto que a mediados del mes de julio el Concejo de Bogotá le puso la lupa a la situación que viven miles de ciudadanos que, aunque ajenos a las marchas se han visto directamente afectados por las mismas, al parecer la situación ni mejora ni aminora. Así lo indicaron a EL NUEVO SIGLO cuatro de los cinco concejales que conforman la comisión accidental, “Vandalismo en los alrededores de los portales de Transmilenio: Américas, Usme y Suba”.

De acuerdo con la cabildante y líder de este proyecto durante los últimos dos meses y medio, Lucía Bastidas (Partido Alianza Verde), sigue siendo inadmisible que la administración finja que no pasa nada en los barrios cercanos a los portales de Las Américas, Suba y Usme.

“Abandonar por completo desde la institucionalidad a los vecinos y fingir que todo está perfecto es inadmisible. Se hacen los locos con los derechos de los residentes. ¿Cuándo decidirá la alcaldesa retomar el control de esas zonas en la ciudad? Abandonaron a los vecinos”, indicó ayer temprano la concejal Bastidas, quien unas horas antes hizo un llamado a la alcaldesa Claudia López para que ejerza autoridad y atienda las demandas ciudadanas de los vecinos.

“Alcaldesa: ejerza autoridad para recuperar las zonas cercanas al Portal de las Américas. Los vecinos están y se sienten abandonados. Secretario Aníbal Fernández de Soto, Luis Ernesto Gómez y Claudia López: ¿Qué harían si fuera cerca de sus casas esta guachafita todos los días?”, puntualizó.

Este medio le preguntó entonces cuál ha sido la respuesta por parte de la administración a las denuncias hechas tanto desde la comisión como desde otras instancias, y la respuesta clara y concisa es que aún no se han ejecutado acciones concretas a este respecto.

“Después de la creación de la comisión la alcaldesa fue al portal de Suba y de las Américas. Se reunió con unos vecinos y quedaron en que se volverían a reunir pero no hay resultados contundentes. Lo que vimos la noche del domingo es una vergüenza para los vecinos del portal. Desde temprano advertí que se habían tomaron el parque El Mundo quienes después salen a quemar buses en Chicala y a robar extintores. Los predios se están desvalorizando, la gente se esta yendo y es cada vez más tierra de nadie”, sostuvo la concejal Bastidas.

Indicó que seguirán presionando “pero el gobierno no ha querido escuchar. La alcaldía está pasiva, la Personería está pasiva frente a defender los derechos de las mayorías de los ciudadanos, de los vecinos. Hay niños y adultos mayores que no han podido descansar, la gente tiene que trabajar y no hay ley. Consumieron droga toda la tarde y nadie hizo nada. Yo espero presentar el informe en unos quince días pero la verdad es que me siento arando en el desierto”, finalizó diciendo la cabildante a este Medio.

Falta de inteligencia

Por su parte, el concejal que también hace parte de esta comisión, Andrés Forero (Centro Democrático), sostuvo que ha habido cierta permisividad por parte de la alcaldesa López con los miembros de la primera línea, pues la ciudadanía no ha visto que la Alcaldía Mayor este adelantando un ejercicio de prevención de ese tipo de circunstancias, y continuamente ha tenido que ser el Esmad quien disperse los disturbios con afectación de la situación.

“La alcaldesa celebró que pudo llegar a su casa después de haber estado un par de días por fuera de la ciudad, lo que es válido y todos celebramos cuando llegamos a casa, pero no le quedó nada bien que, mientras muchos ciudadanos no estaban pudiendo llegar a sus casas o estar tranquilos en sus hogares en pleno domingo, pues creo que el mensaje fue desafortunado, por decir lo menos”, advirtió Forero.

Asimismo, y explicando que la comisión hizo visitas en terreno, ha hablado con la comunidad y trató de servir de puente con la Administración Distrital, acciones concretas no se han ejecutado por parte del Palacio Liévano. “Nos costó mucho trabajo que se reuniera con los vecinos. Se reunió con ellos pero muy tardíamente y no les ha resuelto el problema”.

“No hay interés por parte de la Alcaldía, tal vez por razones puramente políticas, de atacar de raíz esta situación y hacer un ejercicio de inteligencia y determinar realmente quienes son las personas que noche a noche, porque esta situación ya se volvió paisaje en Las Américas, Suba y Usme y debería haber, desde la secretaría de Seguridad, ejercicios de inteligencia que identificaran y judicializaran a estas personas. Eso no ha sucedido, la administración ha asumido una posición pasiva y por eso reiteramos el pedido que hemos venido haciendo desde la comisión, para que se tomen cartas reales en el asunto”, finalizó diciendo el concejal Forero.

En este presupuesto coincidió la concejal también de la comisión, Carolina Arbeláez (Cambio Radical), quien comenzó por indicar que esta comisión se creo con el fin de escuchar a la ciudadanía y a los vecinos de los portales en donde la primera línea más actúa. No obstante precisó que, pese a que esta comisión le ha hecho seguimiento a la situación, “no hay resultados por parte de la Administración”:

“Seguimos viendo esta problemática sin acción alguna por parte de la secretaría de Seguridad, pero lo que sí hemos visto ha sido la permisividad por parte de la alcaldesa a miembros de la primera línea. Aquí hay una carencia clara de inteligencia. Lo que deberíamos ver y que no hemos visto, es un trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía y la misma Alcaldía para que, a través de labores de inteligencia, se pueda hacer una identificación y posterior judicialización. Es que esta gente está actuando como terroristas urbanos. Sabemos cómo operan y no han sido capaces de usar esa inteligencia para poder desarticularlos”, finalizó diciendo a este Medio la concejal Arbeláez.

Tierra de nadie

El otro concejal que hace parte de esta comisión, Rubén Torrado (partido de La U), y quien comenzó por advertir que es lamentable y triste que los vecinos sigan viviendo entre los desmanes, los bloqueos, los “peajes” y las intimidaciones de vándalos que, de acuerdo con él, “ya son unos terroristas”

“Ya es hora de que retomen esta tierra de nadie. Es que los portales de Las Américas, Usme y Suba se convirtieron en eso: en tierra de nadie. Los vándalos son los dueños, los que mandan y los que ordenan. En estos lugares no existe la autoridad y si se acerca un policía es que hay hostigamiento. Y los llamados de atención que hemos hecho no han surtido efecto”, le dijo a este medio de comunicación el concejal Torrado, quien explicó que, como comisión accidental, “no es mucho más lo que podemos hacer, distinto a llamar la atención con hechos y denuncias concretas a todos los organismos del sector a que actúen. Nosotros no tenemos funciones ni administrativas ni de control, pero en el ejercicio de control político sí podemos y hemos denunciado.

Por su parte, el comandante de la policía Metropolitana indicó el lunes en la mañana que efectivamente en horas de la tarde se presentó una reunión de personas en el parque El Mundo. Durante varias horas estuvieron hablando y de un momento a otro llegaron personas con escudos, cascos y caretas dispuestos a realizar actos vandálicos. Salieron al sector de Chicalá y bloquearon la vía. Se enviaron gestores de diálogo y ante la negativa de retirarse se hizo necesaria la intervención por parte de la policía. Afortunadamente la buena labor de los gestores convencieron a estas personas “, indicó por su parte Eliecer Camacho Jiménez.