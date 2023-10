Economía espera 'salvar los muebles' en el último trimestre del año

EL ALTO índice de inflación y el bajo crecimiento al cierre de este año (1,2% según encuesta de Fedesarrollo y 0,9% según el Banco de la República, prevén que, para este último trimestre, se presente un menor consumo con un mayor efecto en la economía.

Sin embargo, este escenario que podría provocar una estanflación o caída de la demanda, se puede evitar si cada uno de los sectores y el propio gobierno aceleran con campañas de promoción y empleo.

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, dijo a este medio que, para evitar un escenario negativo, la responsabilidad no solo le compete al comercio, sino a todas las actividades productivas y al Gobierno que debe aplicar medidas de choque.

“El Gobierno tiene forma de intervenir la economía y trazar un plan de reactivación”, dijo el dirigente gremial, quien recordó que las ventas vienen decreciendo desde comienzos de este año y están en terreno negativo desde marzo, según las cifras del DANE.

Cabal planteó estimular el consumo mediante la reducción de las tasas de interés del crédito de consumo y las tarjetas de crédito. “Es clave bajar la tasa de usura legal, modificando la fórmula de cálculo por parte de la Superintendencia Financiera”, sugirió el presidente de Fenalco.

Eliminar frenos

También abogó por eliminar cortapisas, como los aranceles a sectores que han encarecido sus productos, como los textiles y confecciones con un 40%, pues al decir de Cabal esto estimularía el consumo de este segmento del comercio que hoy está deprimido, sobre todo para el final del año.

Además, mencionó que con la caída de las importaciones (19% entre enero y julio), el Gobierno debería propiciar una baja generalizada de los aranceles en bienes y productos importados que no se produzcan en el país y de esta manera estimular el consumo para la temporada.

El empleo

Por otra parte, si las expectativas netas de empleo, derivadas de la encuesta que la firma ManpowerGroup realiza en todo el mundo, incluida Colombia, se cumplen, en el país habrá un impulso adicional de 32% en la generación de puestos de trabajo para el cuarto trimestre del 2023, lo que sin duda seguirá contribuyendo a la reducción de la tasa de desempleo, que en julio alcanzó 9,6% anual.

La encuesta revela, además, que los empleadores colombianos en organizaciones medianas de entre 50 a 249 empleados son los más optimistas, con una Expectativa Neta de Empleo (NEO) de 39%, lo que representa un aumento de 13 puntos porcentuales desde el tercer trimestre de este mismo año y se mantiene estable desde este mismo trimestre del año pasado.

El sector más competitivo de Colombia es Energía y Servicios Públicos, con una Expectativa Neta de Empleo (NEO) de 53%, aumentando en 36 puntos porcentuales desde el tercer trimestre de 2023.

“El reciente aumento en las expectativas laborales puede atribuirse a diversos factores, incluyendo las iniciativas del gobierno. Específicamente, las políticas enfocadas en la transición hacia la energía verde han contribuido al fortalecimiento de la confianza económica", advierte Javier Echeverri, presidente de ManpowerGroup para Colombia.

Según la firma, las mayores expectativas están en los sectores de energía y servicios públicos, con 53% (36 puntos porcentuales más que el tercer trimestre de 2023), seguido de cuidado de la salud y ciencias de la vida (36%); industrias materiales (33%), y transporte, logística y automotor (31%).

Por su parte, analistas económicos de Bancolombia explicaron que, aunque la inflación continúa disminuyendo, esta se sostiene en niveles elevados y consolida una tendencia de lento descenso, aunque prevén que se puede mejorar de cara al final del año.

Ante esta situación se debe enfrentar el mayor costo para apalancar con crédito la compra de bienes durables sería el elemento clave detrás de la fuerte disminución en las ventas de vehículos (-32%) y el retroceso en el segmento de equipos de telecomunicaciones e informáticos (-7%). Del mismo modo, cayeron las ventas de los productos farmacéuticos (-7,4%) y de aseo para el hogar (-4,6%).

Alternativas

Referente a las actividades que pueden tener resultados positivos para el final de año, está el sector del descanso, otro negocio que tiene buena demanda por parte de los hogares colombianos.

En tiempos duros para el bolsillo Industrias Spring trata de ofrecer productos de mayor asequibilidad, es decir que con menor valor una persona pueda obtener más cantidad de productos. “La gente quiere dormir mejor, pero con productos de alto costo no se les puede ofrecer un buen descanso”, dice José Luis Cala Carrizosa, gerente de la empresa.

Para este negocio el último trimestre del año es clave, pues en noviembre viene la temporada black (black friday, black week) que impulsa al comercio, y las primas y aguinaldos son otros dinamizadores del negocio.

Le puede interesar: El dólar supera los 150 yenes por primera vez en un año

Los muebles

Además, dentro de los nuevos negocios que están llegando en el último trimestre, está el de las tiendas Ikea de muebles, que hoy son la novedad en los centros comerciales junto a otras marcas.

Precisamente, Mauricio Mendoza, gerente de División Colombia y Perú de Mallplaza, las recientes aperturas de Ikea, H&M y Ktronix, entre otras marcas, fortalecen la propuesta de valor, particularmente, de los centros comerciales a su cargo.

Ikea, por ejemplo, abrió las puertas de su primera tienda en Colombia el pasado jueves. La reconocida marca sueca de muebles y decoración se instaló en Mallplaza NQS, con una tienda de 26.000 metros cuadrados, esperando atraer a los casi 10 millones de personas que viven en Bogotá. También está previsto que la compañía sume dos nuevas tiendas en Medellín y Cali en 2024.

En el segmento de tecnología, Mendoza destacó la llegada de Ktronix a Mallplaza NQS, uno de los distribuidores de electrodomésticos y dispositivos más grandes del país, lo que posibilitará el acceso de los consumidores a una variada oferta de computadores, teléfonos celulares y equipos de alta tecnología.

Los restaurantes

Por otro lado, en los últimos meses y ante las expectativas para el final del año, uno de los sectores que está deprimido es el de los restaurantes. Según información de Acodres, 28 establecimientos fueron cerrados definitivamente, de una muestra de 2.500. “Esto quiere decir que, si en Colombia tenemos 25.000 establecimientos formales, posiblemente 280.000 hayan cerrado sus puertas, lo cual es preocupante porque nosotros venimos denunciando el impacto de la inflación”, indicó Guillermo Enrique Gómez París, presidente de Acodres.

Acodres dice que no han recibido respuestas del Gobierno sobre la problemática del sector y que se revisará el tema tributario.

“Pedimos que se suspendiera el impuesto al consumo para frenar la quiebra de los restaurantes, que no regresara a una tarifa plena del 8%, sino que fuera desde el 4% y se le fuera aumentando un punto por año para nosotros poder tener cómo amortiguar el impacto. Al no tener herramientas, ya estamos llegando a puntos de cierre, pero el gobierno no ha respondido nada”, agregó Gómez.

Las cifras de Acodres revelan que tan solo en septiembre se registró el cierre de cinco restaurantes, con lo cual se eleva la cifra a 33 en lo corrido del 2023. Esto, según ellos, debe ser entendido no solo desde la óptica de los negocios que clausuran, sino de los empleos que se acaban y las pérdidas para proveedores y la economía en general.

Llegada de turistas

La industria del turismo y viajes en Colombia está optimista en la tendencia para el último trimestre del año. El incremento en el precio de los tiquetes durante el primer semestre, impactó directamente el precio de los paquetes turísticos que se determinó, principalmente, por la disminución en la oferta.

Pero el incremento en los precios de los tiquetes aéreos se ha moderado, y los paquetes turísticos se han elevado un 11% en el último trimestre.

Esto puede ser positivo, ya que se espera un incremento de por lo menos el 15% en la llegada de turistas para el cierre del año. “Esperamos que durante los siguientes meses siga moderado el incremento y ojalá con la posibilidad de una reducción de estos precios que favorezca al consumidor, generando un aumento a la demanda de productos y servicios, de cara a la temporada de final de año”, explicó Paula Cortés Calle, presidente de Anato.