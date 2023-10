Candidatos reaccionan a las afirmaciones de Juan Manuel Galán

ESTE MARTES la campaña a la Alcaldía de Bogotá se vio envuelta en una nueva polémica por cuenta de una publicación realizada por Juan Manuel Galán, excandidato presidencial y líder del Nuevo Liberalismo.

“Hoy, solamente un FRAUDE o una acción violenta evitaría que Carlos Fernando Galán llegue a la Alcaldía de Bogotá. ¿Lo estarán tramando?”, publicó el hermano del mencionado candidato en el trino a través de la red social X.

Las reacciones no se dieron espera. Juan Daniel Oviedo expuso su rechazo a través de su cuenta de X. “Difiero rotundamente doctor Galán. Bogotá tiene segunda vuelta y hay nueve candidatos. Ya la democracia y la conciencia de las personas de esta ciudad no aguanta más discurso de miedo. Por favor, confíen, sin miedo, voten por el mejor, voten por Oviedo”, sostuvo.

A su turno, Nicolás Ramos se despachó cuestionando cuántas veces más debe perder Galán en las elecciones para que aprendan a ser humildes. “Rechazo total a las afirmaciones de Juan Manuel Galán. Los habitantes de Bogotá son tan libres, que el día de la quema se verá el humo ¡Son 9 candidatos! Respeten la inteligencia de los bogotanos (as). Si realmente creen que va a haber un fraude, pues que lo denuncien”, manifestó.

Por su parte, Gustavo Bolívar publicó una reflexión en sus redes sociales sin referirse directamente a la situación en cuestión.

“El que miente en campaña miente gobernando. El que hace alianzas con sectores políticos corruptos, gobierna con la corrupción. El que por ambición vende el alma al diablo para salir elegido, gobierna sin alma. Por eso gobiernan mal y se olvidan de la gente. ¡Están pagando favores!”, aseveró.

Luego, Jorge Luis Vargas, excomandante en jefe de la Policía Nacional se mostró en desacuerdo con que los Galán ‘se embolsillen’ las elecciones, a cuatro semanas de que los bogotanos acudan a las urnas, y le exigió a Galán que si se va a mantener en su afirmación presente pruebas ante la Fiscalía:

“Hoy, Juan Manuel Galán, presidente del partido Nuevo Liberalismo, realizó unas irresponsables afirmaciones acerca de un posible fraude a la campaña electoral para la Alcaldía de Bogotá, relacionadas con su hermano, Carlos Fernando Galán. Si tiene las pruebas vaya a la Fiscalía y denuncie. Le pido sensatez en esta campaña, no enrarezca, hoy, la elección del alcalde mayor a la capital de la República”, enfatizó Vargas.

La respuesta de Galán

Aunque no respondió de manera directa ante la situación, horas después de la publicación de Juan Manuel Galán, el candidato Carlos Fernando escribió un mensaje en sus redes.

“Estos pocos días que faltan para la elección les pido a quienes me apoyan que trabajemos más duro que nunca. Nada de triunfalismos, nada está ganado. Defendamos la verdad. Confiamos en las instituciones, pero sobre todo en la gente que quiere que Bogotá salga adelante”, señaló.

No obstante, durante un conversatorio organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), el candidato Jorge Luis Vargas preguntó directamente a Carlos Fernando Galán por las afirmaciones de su hermano a lo que respondió con evasivas y señalamientos al presidente de la República, Gustavo Petro.

“Yo no conozco indicios de fraude. Lo que sí conozco es una intervención permanente en política del presidente de la República. Lo estamos viendo en Bogotá y yo pido que haya garantías al ejercicio de la política en Bogotá en este proceso electoral. Es fundamental que se garantice que el presidente no interviene, no utiliza y abusa del poder que tiene para llegar a las localidades a ofrecer un ‘poconon’ de cosas porque estamos a 26 días de las elecciones”, respondió Galán.

Las elecciones se llevarán a cabo el próximo domingo 29 de octubre. Allí, los candidatos Rodrigo Lara, Diego Molano, Gustavo Bolívar, Rafael Quintero, Nicolás Ramos, Jorge Enrique Robledo, Juan Daniel Oviedo, Jorge Luis Vargas y Carlos Fernando Galán se disputarán la Alcaldía de Bogotá para suceder a Claudia López.