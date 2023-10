Fiscalía pide indagar a Petro por dineros de su campaña

PARA QUE cada una investigue, de acuerdo con sus competencias, “la presunta ocurrencia de delitos relacionados con la financiación de la campaña presidencial” de Gustavo Petro (...) o cualquier otro hecho que revista característica de delito”, la Fiscalía compulsó copias de La Comisión de Acusación de la Cámara, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con el documento, firmado por Mario Andrés Burgos Patiño, fiscal primero delegado ante el Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá y encargado del caso de Nicolás Petro Burgos, la decisión se tomó luego del interrogatorio que rindió el hijo mayor del Presidente, el pasado 2 de agosto, en el que hizo algunas declaraciones sobre “la presunta materialización de conductas delictivas como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña presidencial”.

"El señor Petro Burgos realizó algunas manifestaciones sobre la presunta materialización de conductas delictivas como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña presidencial del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, actual presidente de la República de Colombia”, se indica en la carta enviada el fiscal Burgos la Corte, el CNE y la Comisión de Acusación.

“¿Su padre (Gustavo Petro) tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación de Euclides Torres a su campaña?”, preguntó el fiscal. “Sí, él sabía perfectamente que Euclides era el que financiaba la campaña”, respondió Nicolás Petro, según se reveló en un vídeo que se filtró a la prensa, sobre la declaración del exdiputado del Atlántico.

Añadió Nicolás Petro en este que: “Yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía; cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba Pedro Flórez (hoy senador), entonces él y yo hablábamos de la financiación, que Euclides financiaba”.

No caerá en “provocaciones”

Por otra parte, el fiscal Francisco Barbosa dijo ayer que no caerá en provocaciones frente a las manifestaciones de Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República, quien el pasado fin de semana rechazó que fuera filtrada a medios la declaración que hizo a la Fiscalía, en la cual entre otras manifestó que su padre estaba enterado de que el empresario Euclides Torres hizo aportes a la campaña presidencial en 2022.

Nicolás Petro, quien en los próximos días será imputado por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, a raíz de que habría recibido más de mil millones de pesos de aportantes a la campaña de Gustavo Petro, algunas personas de oscuro pasado, dijo en su cuenta en ‘X’ que “un juez me dio la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos. Para obtener esa declaración, la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos”.

Nicolás Petro había manifestado su intención de colaborar con la justicia, entre otros sobre los dineros que habrían ingresado a esta campaña presidencial y que la Fiscalía investiga si fueron reportados en los ingresos y gastos al Consejo Nacional Electoral.

En ese sentido, el hijo del presidente comenzó a colaborar con la justicia, como sucedió con la declaración que recoge el vídeo que fue filtrado a medios. No obstante, posteriormente, pidió aplazar dos citaciones que le hizo la Fiscalía, por lo que el ente acusador anunció que lo imputará por los delitos señalados.

Frente a las afirmaciones de Nicolás Petro, el fiscal Barbosa dijo al diario El País que “no le voy a dar el gusto a nadie de caer en ese tipo de provocaciones. Los instrumentos de colaboración previstos en la ley exigen voluntariedad y compromiso. Si eso no ocurre, la actuación debe seguir, porque la entidad tiene unos términos legales que debe respetar”.

Añadió que “la decisión de presentar escrito de acusación la adoptó el fiscal delegado respectivo en el marco de su autonomía e independencia, con apego a la ley y con suficiencia probatoria. Veremos a ver qué pasa”.