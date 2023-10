Exportaciones seguirían cayendo por situación de países compradores

DURANTE AGOSTO, las exportaciones habrían continuado retrocediendo principalmente por un debilitamiento de los países que le compran productos a Colombia. Así lo señalan unas primeras previsiones de los analistas financieros.

“Estimamos que el ingreso por exportaciones habría registrado, por octavo mes consecutivo, un debilitamiento anual, al situarse en torno a los US$ 3.950 millones (-11% anual). Este balance se explicaría principalmente por tres factores: (i) un efecto de alta base de comparación frente a periodos del año pasado en los cuales las exportaciones se ubicaron en niveles históricamente elevados; (ii) precios de las materias primas también más modestos que aquellos vigentes hace 1 año y; (iii) una menor fortaleza de la demanda por nuestra canasta exportadora”, sostienen unas previsiones anunciadas por los investigadores del Bancolombia.

Indican en un corto análisis, que esta situación también se presenta “como consecuencia de la desaceleración de la economía de nuestros principales socios comerciales. Consideramos que esta tendencia de menores exportaciones marcaría la pauta hasta principios de 2024”.

Esta tendencia del comercio exterior seguiría sin levantar cabeza como ha sucedido durante este año.

En efecto, en el último resultado dado a conocer por el DANE respecto a julio, se establece que, en lo acumulado de los primeros siete meses, las ventas externas sumaron US$ 28.683 millones, presentando una variación de -16,4% frente al mismo periodo de 2022 (US$ 34.325 millones) y de 21,8% frente a 2019 (US$ 23.557 millones). De igual forma, el volumen exportado alcanzó 57,6 millones de toneladas, registrando un decrecimiento de -5,7% frente a enero-julio de 2022.

Explican la investigación, que la caída del valor de las exportaciones colombianas fue explicada ante todo por el decrecimiento en las ventas al exterior de productos como el petróleo y productos derivados del petróleo (-28,6%), carbón (-19,2%), café (-27,4%), plásticos en formas primarias (-41,1%) y aceites y grasas fijos de origen vegetal (-32,8%).

En ese mismo sentido, en el corrido de 2023, las exportaciones agropecuarias se ubicaron en US$ 3.703 millones, presentando un decrecimiento de 14,5% frente al mismo periodo de 2022, cuando se alcanzaron ventas por un valor de US$ 4.332 millones.

Entre los principales productos que contribuyeron a esta caída se encuentran: café sin tostar (-27%), animales vivos (-29,7%), legumbres y frutas (-9,5%), y productos animales y vegetales (-1,6%). Por su parte, creció el valor de las ventas de corcho y madera (9,4%), cueros y pieles (7,8%) y semillas y frutos oleaginosos (20,5%).

Por su parte, entre enero y julio de 2023 las exportaciones de alimentos y bebidas sumaron US$ 2.300 millones, con un decrecimiento de 16% frente al mismo periodo de 2022 (US$ 2.738 millones).

El producto de mayor decrecimiento y contribución negativa a la variación total fue aceites y grasas fijas de origen vegetal, en bruto (-32,8%) y carne y preparados de carne (-13,9%). Por el contrario, el balance positivo se evidenció en productos como azúcares y preparados que creció 12,5%, pescado, crustáceos y sus preparados (23,1%) y cereales y preparados de cereales (17,0%). Además, se destaca el crecimiento significativo de aceites y grasas de origen animal o vegetal, elaborados (110,1%).

Combustibles

En el mismo periodo, las exportaciones del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas alcanzaron ventas por valor de US$ 14.861,7 millones con un decrecimiento de 23,8%. Esta caída estuvo principalmente explicada por el decrecimiento de las exportaciones del petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-28,6%). Por su parte, las exportaciones de hulla, coque y briquetas decrecieron 19,2%.

A julio de 2023, las ventas externas de manufacturas alcanzaron la cifra de US$ 5.866 millones, presentando un decrecimiento de 3,4% frente al mismo periodo de 2022.

La variación del grupo se explicó primeramente por la caída en las ventas externas de plástico en formas primarias (-41,1%), hierro y acero (-24,4%). Por su parte, compensó el aumento de las exportaciones en sectores claves como manufacturas de metales (36,4%), vehículos de carretera (44,7%), aceites esenciales y resinoides (12,8%) y maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos (14,8%).

Le puede interesar: Banco de la República bajó a 0,9% previsiones del PIB para este año

Otros sectores

A su vez, el grupo de otros sectores registró exportaciones por un valor de US$ 1.952 millones en el agregado de los siete primeros meses del año, presentando un crecimiento de 16,4%, explicado principalmente por el aumento de las ventas de oro no monetario, cuya variación fue de 16,3%.

No minero energéticas

Por otro lado, la canasta de exportación no minero-energética presentó una caída de 9,1% en el primer semestre de 2023, con un total exportador de US$ 11.690 millones. Lo anterior, debido a una fuerte reducción de la demanda externa que ha afectado particularmente a los productos agropecuarios como café, flores, banano y aceite de palma.

De igual manera, las exportaciones minero-energéticas decrecieron 20,8%, explicado ante que nada por la caída de las exportaciones de aceites crudos de petróleo (-32,8%). Por su parte, las exportaciones de hullas térmicas crecieron 14,8%.

Cabe señalar que ambos grupos mantienen una dinámica similar a la registrada en prepandemia, con un 59,2% para las exportaciones minero-energéticas y 40,8% para las exportaciones no minero-energéticas.

Entre los principales productos no minero-energéticos exportados en este periodo, según el capítulo arancelario, se encuentran los relacionados con café, té, yerba, mates y especial US$ 1.721,7 millones, seguido por plantas vivas y productos de la floricultura con US$ 1.364 millones y las materias plásticas y manufacturas US$ 867,3 millones.

En otro orden, para el grupo minero-energético (ME) el valor de sus exportaciones se ubicó en US$ 14.502,5 millones. Los productos con mayores ventas externas fueron aceites crudos de petróleo con US$ 6.732,6 millones y hullas térmicas con US$ 4.853,7 millones.

En lo corrido del año 2023 al mes de julio, el principal destino de las ventas externas colombianas continuó siendo Estados Unidos con un decrecimiento del 4,3%, al pasar de US$ 8.950 millones en 2022 a US$ 7.462 millones en 2023. Este destino representa el 26% de las ventas externas del país.

Los principales productos vendidos a este país fueron: combustibles y plantas y productos de la floricultura representando cerca 55% de exportaciones a este destino. Adicionalmente, los productos con mayor crecimiento fueron perlas y piedras preciosas (54,6%), maquinaria eléctrica (41%) y productos químicos (37,6%).

Según Analdex, en segundo lugar, se ubica la Unión Europea, destino que alcanzó ventas por un valor de US$ 4.424 millones, presentando un decrecimiento de 2,0%. Los productos exportados con gran variación fueron combustibles (20%) y textiles (117%). Por otro lado, productos como el café y alimentos y bebidas, decrecieron un -30,7 y -47,5%, respectivamente.

Panamá, en tercer lugar, pasó de una cifra de US$ 3.660 millones en los primeros siete meses de 2022 a US$ 2.541 millones en 2023, presentando un decrecimiento de 30,6%. El principal producto exportado hacia este destino fue combustible con una participación de 92% y una caída de 32,39%. Por su parte, los grupos de productos de mayor repunte fueron fundición, hierro y acero (203%), perlas y piedras preciosas (152,7%) y frutos comestibles (30,1%).

De esta manera, Estados Unidos (26%), la Unión Europea (15,4%) y Panamá (8,9%), representan el 50,3% del total de exportaciones colombianas. Los demás países tienen una participación de 49,7%. Se destaca el repunte del crecimiento de la Unión Europea, principalmente Croacia (66,1%) y Polonia (59,5%). Por su parte, el valor de las exportaciones hacia Puerto Rico creció un 82,9% y hacia Emiratos Árabes 56,4%.

Además de lo anterior, las exportaciones a Venezuela presentaron un crecimiento de 4,9% al pasar de US$ 342 millones en los primeros siete meses del 2022 a US$ 359 millones en el mismo periodo del 2023.

Los destinos

Observando el comportamiento en la participación de los destinos de las exportaciones colombianas en lo corrido del año hasta junio de 2023, se evidencia un cambio considerable en la diversificación de algunos mercados exportables, aumentando significativamente la participación en puntos porcentuales de los destinos tradicionales como Unión Europea (+2,3%), México y Chile (0,9%) y China (+1,0%). Por su parte, cayó la participación de Estados Unidos (-0,1%), Panamá (-1,8%) e India (-0,6%), principalmente por la caída de las exportaciones de combustibles.

Mientras que, al analizar la composición de las exportaciones entre países con Acuerdo y países sin Acuerdo, se evidencia que el 66,4% de las exportaciones colombiana en el corrido de 2023 tienen como destino países con los que se tiene Acuerdos Comerciales, lo que corresponde a US$ 19.043 millones de los US$ 28.683 millones totales exportados.