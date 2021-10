¿En qué invertir los ahorros?

¿Es usted una de las personas que tiene algunos recursos de ahorros y desea invertirlos antes de finalizar este año?

Lo mejor es que no siga el consejo de muchos que prefieren dejar los ahorros debajo del colchón. Es mejor mover esos recursos, pues en el mercado colombiano están surgiendo varias alternativas. Una de ellas es el dólar.

El peso colombiano ha estado cerca a los $4.000 hace mes y medio y aunque hoy cayó a $3.781, es una alternativa. Nuestra moneda es la más devaluada de lo corrido de este 2021, al representar una caída del 14,20%.

La moneda colombiana sigue en picada y ha llegado a ubicarse por encima de Turquía y Argentina, países en los que se ha registrado una dura crisis por cuenta de la devaluación.

Con este escenario, expertos en economía han encendido las alarmas y están invitando a los colombianos a invertir sus ahorros en dólares. Explican que aquellos que han invertido en CDTS, bonos, letras, pagares o cuentas de ahorro, con el comportamiento del peso actual no tendrán rentabilidad porque el valor adquisitivo del dinero se está perdiendo por la devaluación, lo que significaría pérdidas a largo plazo.

En dólares

Cabe destacar que los bancos colombianos no ofertan el ahorro en dólares, pero en el mercado virtual existen varias plataformas que permiten a los usuarios invertir en criptomonedas, por ejemplo. Pero en el mercado cambiario, es bueno poder comprar dólares cuando baja de precio como hoy, y esperar una mejor oportunidad cuando llegue a los $4.000.

Otro de los escenarios que podrían facilitar la inversión en dólares es a través del mercado bursátil, ya que la tecnología facilita la compra de acciones en la bolsa de Nueva York.

Finca raíz

Otra alternativa de ahorro a largo plazo es la inversión en finca raíz en Estados Unidos para luego alquilarla a turistas nacionales y extranjeros. En ese país, los colombianos se consolidan en el segundo puesto en el ranking de compradores internacionales de inmuebles con adquisiciones superiores a los US$957 millones durante el último año, lo que representa el 11% del total de las adquisiciones.

Pero además hay muchos colombianos que quieren establecerse allí.

Eduardo Pruna, director de ventas de Giralda Place, proyecto inmobiliario en Coral Gables que ofrece la posibilidad a los viajeros de mudarse de inmediato a residencias totalmente terminadas, dice que “la grave crisis por la que atraviesa Colombia y el aumento en el mercado de viajeros que vienen a Miami hacen que una vez acá, las personas piensen en radicarse por completo gracias a la estabilidad económica y jurídica y la seguridad que les ofrece el sur de la Florida”.

Este tipo de viviendas tienen la particularidad de que los nuevos residentes pueden disponer de su propiedad en el momento en que lo decidan más conveniente. Las residencias están diseñadas y amuebladas por firmas de renombre y prestigio tanto en interiores como en exteriores. Marcas como Saccaro, Wolf y Sub-Zero o Innerspace, se encargan de equipar las viviendas con muebles, cocinas, electrodomésticos y closets de alto nivel, por ejemplo.

Mercado bursátil

De otra parte, también está otra iniciativa de inversión en el mercado bursátil. Precisamente este año, la Bolsa de Valores de Colombia ha venido mostrando una dinámica interesante.

Rafael Hurtado, Profesor de Finanzas de OBS Business School, indicó que “Colombia viene teniendo una dinámica positiva en este año que se empieza a reflejar con la entrada de un nuevo emisor después de diez años, asociado al sector inmobiliario, además las comisionistas de bolsa aumentaron sus utilidades en 2,75% interanual en mayo de este año, alcanzando ganancias por $69.939 millones, lo que significó un incremento de 29,8% en comparación con abril”.

Ahora, la Bolsa de Valores de Colombia vive un proceso en el que el Colcap, índice bursátil que agrupa las acciones más líquidas, vivió una transición al Msci Colcap desde mayo. En ese proceso se ha identificado un crecimiento de 9,33%, cotizándose a 1.292,49 puntos y dejando un escenario positivo.

En ese orden de ideas, el panorama no es desesperanzador, pero hay que medir los pasos. Hurtado, indicó que hay un dicho bursátil que es “sell in may and go away”, es decir, vende en mayo y vete. Las posibles explicaciones sobre este fenómeno bursátil son varias, entre las que se encuentra el habitual menor nivel de liquidez, lo cual, en caso de existir algún evento negativo, puede provocar pérdidas de mayor impacto.

Ciertamente en el 2021, los mercados -aparentemente- podrían tener un buen desempeño. Sin duda, los principales mercados bursátiles acumulan importantes revalorizaciones durante el primer semestre y en el caso de Europa se revaloriza aproximadamente 15%, mientras que Estados Unidos alcanzó el 17%.

Los CDTs

Un certificado de depósito a término (CDT) es un ahorro que se realiza a un plazo determinado y con el cual se genera rentabilidad a una tasa de interés fija o variable. El CDT se puede disponer del dinero invertido una vez termine el plazo pactado e implica unas condiciones como las de circulación y negociación. Los certificados de depósitos de ahorro a término (CDTA), en cambio, permiten guardar el dinero a un término fijo, obtener rendimientos y redimirse en menos tiempo que un CDT y en algunas condiciones tasas de interés superiores a las de ahorro.

Después de realizar el depósito de dinero en un banco o gestionados a través de las plataformas digitales que la entidad ofrezca y se cumpla el plazo, recibirá el dinero de vuelta con un valor adicional que dependerá de la rentabilidad que se ofreció. Un ejemplo puede ser si se deposita en un CDT un millón de pesos para retirar en 60 días, con una tasa fija de 4%, el rendimiento será de $7.500 y no incluye los costos administrativos de la entidad en la que lo depositó.

Fondos de inversión

Los fondos de inversión colectiva (FIC), también forman parte del abanico de opciones que tienen los pequeños inversionistas. Según Alejandro Useche, MBA de la Universidad del Rosario, esta modalidad permite a través de una fiduciaria o corredores de bolsa el acceso a activos de los mercados financieros.

Según el experto, los FIC permiten realizar inversiones diversificadas, en algunos casos desde $20.000 a dichos activos. Agregó que a través de esta figura puede acceder a un portafolio de acciones que representan a las compañías del país. Sin embargo, debe tomar en cuenta son títulos de renta variable; es decir, que las acciones pueden subir o bajar de precio a través del tiempo. Ludwing Cubillos, director de Investigaciones Económicas de Fiducoldex, explica que en el Fondo de Inversión Colectiva 60 Moderado, el cual, en el último año ha rentado a tasas de 5%.

Analice antes de invertir su dinero

Cuando se quiere invertir, sin importar el monto, se debe considerar primero, la relación entre el riesgo asumido y el retorno esperado. Por lo general a mayor riesgo en la inversión mayor debería ser el retorno que esta ofrece; son pocos los casos en el que el riesgo es mínimo y la ganancia alta, explica Julián Villamizar, asesor bursátil. “Se debe revisar con mucho cuidado cuando usted recibe una oferta de una tasa de rentabilidad alta con muy bajo riesgo o como se dice, casi segura”.

El segundo aspecto por considerar es el perfil de riesgo del inversionista. “No todas las personas están dispuestas a asumir el mismo nivel de riesgo a cambio de una determinada rentabilidad. Por lo general las personas no suelen asumir riesgo”, agregó Villamizar. María Teresa Macías, docente de finanzas de la Universidad de la Sabana, precisa que toda decisión debe estar argumentada en información real, estudiaba y planificada a las necesidades.

“Muchas veces las personas se dejan cegar y dicen que el asesor financiero es el que sabe y es el experto, así que deciden hacerle caso. Esto es un error gravísimo. Usted debe entender muy bien de qué se trata la inversión que hará porque lo que está en riesgo es su patrimonio personal y familiar”, explica Macías. Alejandro Useche, director MBA de la Universidad del Rosario, agrega que antes de hacer cualquier tipo de inversión es necesario que evalúe con detenimiento las finanzas de su hogar.