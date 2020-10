Fecode anuncia paro por regreso a clases alternado

Una vez finalizada la Junta Directiva Nacional de Fecode, el gremio tomó la decisión de irse a paro por 48 horas los días 20 y 21 de octubre. Anunciaron que el motivo de este paro, entre otros varios, es el desacuerdo sobre el modelo de alternancia.

De acuerdo con Fecode, el gobierno debe garantizar las condiciones y recursos para terminar este año lectivo desde casa. Con esto, se lograría estructurar y preparar el regreso a clases presenciales de forma ordenada.

En diálogo con EL NUEVO SIGLO, Nelson Alarcón, presidente de Fecode, explicó los motivos de esta protestas y las peticiones que tienen al Gobierno Nacional.

Los motivos

El modelo de la alternancia para lo que resta del año es una opción que Fecode no considera viable. “Delegaron el trabajo a los entes territoriales y a los maestros”, afirmó. Sin embargo, lo que a su parecer es más grave es que “hay labores que no se pueden hacer simplemente porque no hay infraestructura, ni gente. ¿Quién va a hacer la desinfección, el aseo y todos los protocolos en colegios donde no hay trabajadores de servicios generales?”, dijo.

Fecode propone que lo que resta del año se haga sin presencialidad hasta encontrar una forma de hacer el retorno de forma segura.