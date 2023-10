‘No se debe hacer política con los servicios públicos’: Andesco

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, dijo a EL NUEVO SIGLO que el anuncio del presidente sobre una reforma a los servicios públicos y una rebaja a las tarifas, no es novedoso, porque desde hace varios meses el sector viene trabajando con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otras entidades gubernamentales en esta reforma.

Sostuvo que no es cierto que las tarifas se determinen según las utilidades de los empresarios, si no que todo el sector está vigilado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), con fundamentos en elementos técnicos. Asimismo, el dirigente gremial insistió que debe haber una concertación para establecer los cambios, pero no imposición.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la posición de Andesco a la propuesta del presidente Gustavo Petro de reformar los servicios públicos?

CAMILO SÁNCHEZ: “Nosotros venimos trabajando hace rato en la actualización de la ley 142. En el Congreso de Andesco hace 13 meses en Cartagena nos dijo que él iba a asumir las funciones de las Creg. Nosotros le dijimos que no se podía, que teníamos que mantener la parte técnica a través de ese mecanismo. Incluso cuando yo era senador de la República voté a favor de reformar la ley. El presidente dijo que no la había votado, pero que nosotros entendíamos que habían pasado 29 años y que ya la tecnología hacía necesaria una actualización y en eso hemos venido trabajando. Por eso nos parece muy divertido que haya salido a decir, como si fuera una amenaza, lo que ya venimos haciendo con el Superintendente Servicios públicos, con la ministra de Vivienda, fundamentalmente actualizando esa ley y poniendo todo lo necesario como siempre en función de los usuarios.

Sin claridad

ENS: ¿Qué han visto con esa propuesta?

CS: No hay claridades en lo que tiene que ver con los usuarios para nuestras empresas. Los usuarios son la razón de ser, siempre lo han sido, y en la ley 142 están de esta manera. Lo que no podemos decir mentiras es diciendo que los usuarios son los que van a decidir cómo van a llegar las tarifa. Eso no, eso lo hace la Creg en el caso de Energía y Gas y la CRA en el caso de agua potable y saneamiento básico. Además, estamos haciendo avances en la Creg para que tengamos períodos fijos de los funcionarios y actualización en el sentido de que tengan independencia y transparencia para poder avanzar.

La otra parte es que nosotros no queremos que suban las tarifas por encima la inflación, por el contrario, estamos haciendo todo lo necesario para que eso no suceda, pero es que además las empresas no ponen el valor de las tarifas, las empresas están totalmente reguladas por la Creg y por la CRA y ellas son las que dicen qué puede incorporarse y que no se puede incorporar. De esta manera, pues hay un control muy específico de lo técnico sobre lo político.

ENS: ¿Cree que todas esas posiciones del gobierno están generando incertidumbre en el sector?

CS: Vuelvo e insisto y es que no se debe hacer política con los servicios públicos, es que este es un sector que hemos logrado que la gente venga e invierta y lo que se requiere es mejorar el servicio y para eso lo que sí invitamos es que tengamos mucha prudencia en los anuncios, a que cumplamos con los aspectos técnicos, no se debe hacer política con los servicios públicos porque esto lo único que ocasiona es incertidumbre y crear unas expectativas que no van a hacer reales, si no se ponen recursos nuevos.

En la costa

ENS: ¿Qué ha pasado con las tarifas en la Costa?

CS: Lo que también venimos diciendo es que en la Costa se requieren recursos nuevos ya que se firmó un contrato con lo que era Electricaribe y que ahí están incorporadas las pérdidas y para que realmente bajen las tarifas en este momento, se requieren recursos frescos para que puedan avanzar en ese proceso y de la misma manera entregar la liquidez a las comercializadoras para que no vayamos a tener un apagón financiero, ya que tenemos mucho riesgo de que se queden ilíquidas. Además, sería muy peligroso modificar el precio de bolsa por decreto. Eso simplemente lo que haría es disparar aún más la posibilidad de que se incrementen las tarifas.

ENS: ¿Por qué el gobierno le echa la culpa de lo que sucede en el sector a los empresarios?

CS: Se le está diciendo a los usuarios de que los empresarios son los que deciden las tarifas. Por eso lo que nosotros estamos invitando es que haya concertación y no imposición. Por eso nos estamos sentando para mostrarles estudios técnicos al gobierno, donde peleemos contra los estudios y no contra las personas y decirles que no se equivoquen. Para las empresas en estos últimos 29 años de lo que ha sido la ley 142 y 143, los ciudadanos y usuarios siempre han estado en el centro de nuestras decisiones. Además, hay que ver que la cuestión de las tarifas también es porque es una coyuntura internacional donde los precios han subido de una manera muy fuerte. Y en el caso específico de Colombia con el fenómeno del Niño que se nos está viniendo mucho más fuerte, no hemos tenido mayor oferta de nuevas energías. Simplemente hay una mayor demanda que oferta y eso hace que suban los precios. Pero lo que sí está claro, es que queremos que tengamos el mejor precio posible, nunca por encima la inflación. Por eso tomamos la decisión de hacer el pacto tarifario donde se logró bajar el 4,5%, pero la costa requiere recursos nuevos si queremos bajar el costo del servicio, porque ahí quedaron incorporados las pérdidas que representan más del 30% del valor de la tarifa.

La Creg

ENS: ¿Cómo analiza los cambios que este gobierno le ha dado a la Creg con el cambio de funcionarios?

CS: Es que hoy el gobierno tiene mayoría absoluta, lo que no han hecho es nombrar a las personas. En estos momentos hay tres cargos que todavía no se han provisto y lo peor todo es que están interinos. Lo que estamos solicitando es que la Creg tiene que tener personas nombradas en propiedad para que sean independientes y cumplan su función técnica por encima de la política.

ENS: ¿Toda esta situación de reformas y falta de claridad de lo que sucede en el sector no desmotiva a los inversionistas?

CS: Eso lo venimos repitiendo continuamente, crear incertidumbre y adicionalmente inseguridad jurídica lo que hace es que la inversión disminuya, así que nosotros lo que estamos invitando al gobierno es que tenga prudencia en sus anuncios, y por el contrario se tengan más en cuenta los aspectos técnicos del sector y mejorar la matriz energética.

ENS: ¿Hay expectativas entre los usuarios que se van a incrementar las tarifas con lo del Niño, eso va a pasar?

CS: En este momento lo que hemos buscado es lograr mantener el equilibrio, hemos logrado romper la tendencia mundial que sigue creciendo y que está alta en Colombia porque ya empezó el fenómeno del Niño. Hemos tenido incrementos inferiores a lo que se esperaba. Además, se han presentado cifras que no son reales como que decían que Colombia era el segundo país más costoso en energía en la Ocde, lo que no le contaron es que para decir eso incorporaron en ese concepto a los combustibles, la gasolina, el Acpm. Es decir, metieron todo en la misma bolsa y eso hay que separarlo. Pero lo que hay que lograr es tener más recursos en la comercialización como ya lo anunció el Gobierno con líneas de crédito por $1 billón y tener más partidas en el presupuesto.

Posición sobre las tarifas

ENS: ¿Se va a mantener esas políticas de bajar las tarifas de cara al cierre del año?

Yo no puedo decir que vayan a bajar si no hay recursos nuevos, pero lo que sí está claro es que tener tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que hacer una política con el Gobierno para que haya un uso responsable de los recursos energéticos. hidráulicos e hídricos del país y lo más importante que tengamos disponibilidad de gas para que las térmicas que van a ser las que van a ayudarnos en el momento más crítico del Fenómeno del Niño. Más del 50% de la generación nos la van las térmicas y deben tener la disponibilidad de gas y de esta manera no vayamos a tener un apagón. Necesitamos que el sector no tenga un apagón financiero por eso es importante que tengamos claro que hay que usar responsablemente los recursos que tenemos disponibles.