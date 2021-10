Concejales piden revolcón en políticas de seguridad en la ciudad

Se llevó a cabo en el Concejo un debate de control político sobre la inseguridad en la capital, organizado por la bancada del movimiento Bogotá para la gente, que argumentó que la ciudad nunca había estado como ahora en esta materia.

En el marco de la discusión, el concejal Carlos Fernando Galán dijo que este es el momento de hacerle un revolcón a la política de seguridad e ir a la raíz de los problemas. “Hoy Bogotá sufre un grave fenómeno de crimen organizado. En el debate le entregué al Secretario de Seguridad algunas propuestas”, indicó.

Por su parte, la concejal Marisol Gómez señaló que el 2021 ha sido el peor año en términos de homicidio para Bogotá, y aunque el hurto a personas bajó respecto al 2019, comparando hasta agosto los dos años, es muy difícil que la percepción de inseguridad baje cuando hay violencia de por medio.

“Al comparar los homicidios entre los meses de enero y agosto, desde el 2019, hay una preocupante conclusión: la tendencia en el aumento de los homicidios en Bogotá en los últimos tres años es innegable. Este 2021, con 754 casos, ha sido el de mayor número de los últimos tres años. El año pasado fueron 654 y 656 en 2019. Y lo más serio de este delito es que, incluso en medio del aislamiento obligatorio que tuvimos por la pandemia, tuvo un comportamiento al alza”, aseguró la cabildante de Bogotá para la Gente.

Añadió en su intervención que si bien esta semana el Comandante de la Policía Metropolitana reportó una baja en este delito en las últimas 3 semanas de este mes, aún no se puede hablar de una tendencia.

Por último, para la concejal Gómez no deja de ser llamativo que mayo y junio del 2020 tuvieron el peor comportamiento en homicidios en medio del cierre casi total de la ciudad y llamó la atención sobre la manera en que cometen ahora los hurtos.

“Hace 20 años aquí atracaban con navaja, ahora matan y luego roban”, precisó la concejal. Y mostró cómo en 10 UPZ de la ciudad subieron los casos de hurto con arma de fuego en 2020, a pesar de las restricciones a la movilidad por las cuarentenas.

Por su parte, el cabildante Juan Baena, comenzó por referir que, de acuerdo con la alcaldesa López la seguridad está mejorando, pero "tanto las cifras, como el diálogo constante que tengo con la comunidad, evidencian que la inseguridad es una realidad y no una percepción, tal como lo sugiere la administración".

“Los bogotanos necesitamos recuperar la confianza en la ciudad y sentirnos seguros”, mencionó Baena al conocer las cifras presentadas por la Administración Distrital.

Agregó que la fecha, no hay avances en la implementación de tecnología para apoyar la labor de la Policía.

“En julio Transmilenio se comprometió a conectar las cámaras de seguridad de los buses con el C4 y hoy no vemos nada. Los bogotanos necesitamos que se tomen acciones concretas y no seguir escuchando promesas que no se van a cumplir”, complementó el Concejal de Bogotá para la gente.

Hurto a personas

Por su parte, refirió que el hurto a las personas aumentó en 26,81% durante agosto, y llegó así a 65.207 víctimas en lo corrido de 2021. Al ver el detalle de las cifras presentadas por la Secretaría de Seguridad, preocupa que este crimen creció en 17 de las 20 localidades. Además, el hurto de celulares presentó 4.472 casos, que equivale a 14,61% más robos que los reportados durante el mismo periodo de 2020.

La tasa de homicidios refleja que en lo corrido del año van 754 víctimas por este delito, 100 casos más que en el mismo periodo del año pasado, lo que equivale a un aumento de 15,66% en agosto, según lo reportado por la Administración Distrital. En lo que va de 2021 los delitos contra las mujeres también crecieron, con 66 mujeres muertas de forma violenta, lo que representa un incremento del 12% en comparación con el año anterior.

Al debate, vale añadirlo, fueron citados el secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández De Soto, secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y Luis Ernesto Gómez Londoño, secretario Distrital de Gobierno. Fueron invitados el brigadier general, Eliécer Camacho Jiménez; el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general David Leonardo Gómez; el comandante de la Décimo Tercera Brigada del Ejército Nacional, José Manuel Martínez Malaver y el personero Julián Enrique Pinilla Malagón y el defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo Assis, Defensor de Pueblo.