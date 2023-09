Para obtener esa declaración Fiscalía me doblegó: Nicolás Petro

Nicolás Petro, respondió a las recientes revelaciones de su declaración ante la Fiscalía en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La filtración de su testimonio, en el cual implicó a su padre en la financiación de la campaña presidencial, la cual desencadeno una serie de reacciones y debates en la esfera política colombiana.

Las declaraciones de Nicolás Petro, realizadas durante su colaboración con la Fiscalía en agosto pasado, se dieron a conocer a través de la revista Semana, generando escrutinio sobre la participación del actual presidente en actividades cuestionables. Según el testimonio de Petro, Gustavo Petro tenía pleno conocimiento de que el empresario Euclides Torres estaba financiando la campaña presidencial, una afirmación que coloco al mandatario en el centro de la polémica.

En respuesta a la publicación de sus declaraciones, Nicolás Petro manifestó su posición de manera categórica. A través de sus redes sociales, el exdiputado del Atlántico afirmó: "Un juez me dio la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos".

Un juez me dió la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos.



Para obtener esa declaración la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos.