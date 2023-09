Minhacienda descalifica propuesta del DNP sobre cambios en regla fiscal

EL MINISTRO de Hacienda, Ricardo Bonilla, salió ayer para apagar los fuegos y tranquilizar a los mercados, luego de que el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, señalará que el gobierno estaba analizando realizar cambios a la regla fiscal.

El jueves pasado, González, dijo que, en su intención de organizar las finanzas, “vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para ver cómo podemos mostrar alternativas de flexibilización de la regla fiscal”.

Para ello, el funcionario planteó que, para tener un mayor espacio, en el balance no se tuvieran en cuenta los gastos ‘verdes’ o de transformación energética. Inmediatamente esta iniciativa causó el rechazo general de gremios y analistas, al considerar que ese era uno de los peores mensajes para las calificadoras.

Sin embargo, aunque ayer el mismo González precisó que esa era solo una sugerencia de largo plazo, el ministro Bonilla fue enfático en decir: “Es necesario que ustedes sepan que cualquier modificación de la regla fiscal es un proyecto de ley que tiene que discutir y aprobar el Congreso de la República. Por lo tanto, no hemos pensado ni construido ni diseñado un proyecto de ley para radicar en el Congreso".

Expectativas

Bonilla agregó que: "Lo que hay es una discusión filosófica de si los contenidos actuales de la regla fiscal son o no son y cuáles serían las expectativas de examinar en el largo plazo qué es lo que hay que hacer allí".

"No hay en ningún momento ningún proyecto en curso y el Gobierno se ha comprometido a respetar la regla fiscal y así lo ha hecho y lo va a seguir haciendo", remarcó.

Ayer mismo, el director de Planeación se retractó y comentó que “solo es una idea de poner en discusión en el futuro una posibilidad de modificarla”.

Incluso, aseguró que no es un tema que se haya discutido al interior del Gobierno y tampoco el presidente Gustavo Petro ha dado una instrucción en ese sentido.

Mala idea

Consultado por EL NUEVO SIGLO, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo dijo que “la propuesta es una mala idea y que ni siquiera es conveniente plantearla como una reflexión académica porque lo que envía es un mensaje de incertidumbre a los mercados. ¡Enhorabuena!, el propio ministro de Bonilla dijo que no se va a presentar ningún proyecto sobre este tema y el propio director de Planeación señaló que era simplemente una discusión abierta para la reflexión hacia adelante. No es bueno hacer ese tipo de reflexiones por lo menos en espacios abiertos de política pública y si es una reflexión académica hay que hacerlo en los escenarios académicos porque no es buena”.

Restrepo sostuvo que “eso lo que significa es relajar la regla fiscal, es decir que no se van a obtener los resultados previstos de déficit fiscal y de deuda pública en relación al PIB, sino que se van a excluir unos gastos dedicados a proyectos verdes sostenibles y, por lo tanto, se va a abrir espacio para gastar más. Eso no genera nada distinto que más déficit fiscal y más deuda pública en relación al PIB”.

Efecto dominó

Indicó, asimismo, que “ si hay riesgo de elevación de tasa de cambio, se destruye la credibilidad de la política fiscal de cara a los calificadores de riesgo, a los inversionistas internacionales, hay un riesgo de elevación riesgo país, hay un riesgo también de aumento en tasas de interés en el endeudamiento público, lo que incluso entre otras se generaría menos espacio para gasto fiscal dedicado a otros propósitos y habría un mal mensaje para los inversionistas privados internacionales y nacionales”.

Señaló que “en síntesis, no es una buena idea y claramente lo que hay que seguir es, como Colombia lo ha hecho durante muchos años, es que es un compromiso activo con la macroprudencia que ha permitido sortear exitosamente momentos muy difíciles y tener un muy buen reconocimiento tanto de calificadoras de riesgo como del propio Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, así como de la banca”.

Por su parte Daniel Wills, vicepresidente técnico y de Estudios Económicos en Asofondos, explicó que todos los gobiernos tienen una motivación a gastar más de lo que reciben, algo que genera réditos políticos y les deja la deuda a los gobiernos siguientes.

“Para que la deuda no crezca sin parar se creó la regla fiscal. Esencialmente, le permite endeudarse, pero si la deuda es muy alta, obliga a reducirla. Por el sesgo natural de los gobiernos, se crea un incentivo a ‘acomodar las cifras’ para facilitar el cumplimiento de la regla. De ahí la importancia del Comité Autónomo y su equipo técnico”, agrega Wills.

Acomodar el gasto

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, aseguró que “no es una buena idea pensar en modificar la regla fiscal para acomodar más gasto público” por varias razones: una que la deuda del gobierno sigue siendo alta. En 2024 el gasto será el más alto de la historia y el déficit superior al 4% del PIB. La prima del riesgo país viene subiendo desde 2021.

Otro de los expertos, Andrés Pardo, estratega jefe de XP Investments, sostuvo a los medios que la medida implicaría “abrirle las puertas una menor calificación crediticia, y un aumento permanente de la prima de riesgo y de las tasas de interés, lo cual deterioraría las perspectivas macroeconómicas del país y la capacidad del gobierno para responder a choques y para gasto en programas sociales”. Además, Pardo considera que ya hubo un retroceso en el tema en el ajuste que comenzó en 2022.

En ese mismo sentido sobre los efectos negativos de ampliar la regla fiscal coincide el director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa SCB, Juan David Ballén, quien sostiene que produce otras consecuencias negativas como desincentivar la compra de TES por parte de extranjeros, aumentar la prima de riesgo y elevar el precio del dólar.

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, reiteró que los compromisos con la regla fiscal están relacionados también con el cumplimiento del país para los compromisos internacionales.

"La regla fiscal no es simplemente una norma que se haga en contra del gobierno. La regla fiscal es un instrumento que le sirve a Colombia para cumplir con las condiciones financieras que el mercado requiere", puntualizó Mac Master en su participación en el Congreso Nacional de Minería.

Cabe aclarar que la regla fiscal está sustentada en la Ley 1473 de 2011 y le pone un techo al gasto del gobierno, un tope que se debe cumplir para no poner en riesgo la salud de las finanzas públicas.

Las presiones del déficit fiscal

Desde la presentación del proyecto de presupuesto para el 2024, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) encendió la alerta roja. Lo anterior se desprende del análisis previo confeccionado por el comité de expertos al borrador del proyecto. El texto contempla un monto de $ 502 billones, un incremento del 19% en pesos corrientes frente al de este año. Es un tope riesgoso, según los expertos que trazan la carta de navegación en el tema, para el equilibrio y cumplimiento de las metas de déficit establecidas en la ley.

En un contexto de tensión política generada por los señalamientos del presidente Petro a la gestión fiscal del anterior gobierno, el Presupuesto General de la Nación (PGN) nace con varios retos por delante. Las dos esquinas políticas, aseguran los observadores, tienen algo de razón en sus quejas. El país, apurado por la gravedad y singularidad de la pandemia, salió con ciertas debilidades estructurales tras acelerar el gasto público. El déficit fiscal llegó al 57% del PIB, cuando el tope establecido es del 55%, y tensionó las cuerdas de las finanzas públicas al igual que ha ocurrido en el resto del mundo.