¿Qué tanto impactará alza en gasolina e intereses?

El incremento del precio del galón de gasolina, así como el aumento de la Tasa de Interés de referencia del Banco de la República, suponen un alza en el costo de vida de los colombianos.

Hoy el país amaneció con el precio del galón de la gasolina $200 más costoso, una medida anunciada por el Gobierno para frenar el aumento del déficit del Fondo de Estabilización de Precio de los Combustibles (FEPC).

En una columna del exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, publicada en este Diario la semana pasada, destaca que el “taxímetro” no se detuvo y siguió marcando, “sobre todo debido a que, como lo acota el experto Mauricio Cabrera, ‘el problema se agudizó en el último año, pues mientras que con la devaluación y el precio internacional el barril de petróleo pasó de $270.000 a $480.000, para un incremento del 185%, el galón de gasolina sólo llegó a $9.500, menor que antes de la pandemia’ y un incremento a duras penas del 8%”, dijo el economista.

Sostiene Acosta que, además, el gobierno Duque dispuso el congelamiento de los precios de los combustibles desde el mes de marzo de este año y solo decretó un alza de $200 en la gasolina y $100 en diésel a finales del mes de junio, “cuando ya estaba con un pie en el estribo para hacer dejación de la Presidencia”.

Esas decisiones pusieron en jaque al actual gobierno que, para tratar de parar un déficit que supera los $35 billones, debe incrementar los precios de los combustibles.

Barril sin fondo

Al respecto Acosta dijo en su escrito que “así las cosas el FEPC se convirtió en un barril sin fondo. Como este déficit debe ser cubierto, son tres puntos más del PIB que se viene a sumar al déficit fiscal para 2022 proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) del 5,6% se eleva al 8,6% del PIB. Una barbaridad. El FEPC y su déficit, es una verdadera bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento”.

Para Julián Villamizar, economista experto en el mercado bursátil, el aumento que realizará el Gobierno es muy pequeño, por lo que no impactará fuertemente en el precio para los consumidores, además de no incluir el ACPM dentro de esta resolución de la canasta.

Sostuvo el analista que “digamos que comparando a cómo están los precios a nivel internacional, $200 es bastante moderado. De igual manera, tampoco se va a reducir significativamente el déficit del Fondo de Estabilización, así que no creo que impacte significativamente”.

“Las reducciones de los precios internacionales del petróleo también ayudarán a que los precios de los combustibles se estabilicen, de manera que el FEPC no tenga que seguir aumentando su déficit”, explicó Villamizar. “A medida que el petróleo baja, la gasolina también lo está haciendo en Estados Unidos. Digamos que como que convergen los dos, empieza la subida del precio interno, pero también empieza un descenso en el precio internacional; para mí, la gasolina no va a tener un impacto tan fuerte en términos de precios a la canasta del consumidor”, explicó.

No obstante, para el exministro Acosta sí podría haber un aumento, “según la previsión que hizo el Banco de la República en agosto de este año, se esperaba un incremento del 15% de los precios de los combustibles. Huelga decir que, según el Ministerio de Hacienda, por cada $1.000 de alza en el precio de los combustibles, la inflación subiría 0,65 puntos porcentuales”.

Tasas de interés

De otra parte, el aumento de los precios para los consumidores durante lo corrido del año ha hecho que el Banco de la República controle la inflación, que actualmente se ubica en el 10,8%.

Al subir la tasa de interés, se espera disminuir la demanda de bienes y servicios por parte de las personas naturales y las empresas, disminuyendo así la inflación.

Dicha medida espera frenar el consumo y por ende la demanda. Iván Tunjano, docente de la Escuela de Administración y Competitividad del Politécnico Grancolombiano, dijo al respecto que “aunque el Banco debe controlar la inflación, no puede obligar a las empresas a que vendan más barato sus productos, a que cobren menos. Lo que sí puede hacer es desmotivar un poco la demanda, vía el aumento de tasas. Se supone que, si las tasas son altas, el crédito no se toma en exceso y no se genera esa demanda de bienes y servicios ‘desmedida’ que es lo que se busca evitar”.

En ese sentido, con el aumento de los tipos de interés se impactan directamente los bancos comerciales, ya que la cifra dada por el Banco de la República corresponde a la tasa de interés mínima que este les cobra a las entidades financieras.

Esto significa que los bancos comerciales deben ajustar sus nuevos créditos, es decir, subir también su tasa de interés. “Va a afectar a los colombianos, porque finalmente van a tener acceso al crédito más costoso. Pero no pensemos solamente en el colombiano de a pie, también pensemos en que las empresas van a tener que financiarse a un mayor costo en caso de que lo lleguen a necesitar”, complementó Tunjano.

Así mismo, Johann García, coordinador de la Tecnología en Gestión Bancaria de la misma universidad, explicó que “esto tiene un impacto bastante negativo para los consumidores, ya que, si van a acceder a un crédito, el mayor costo ocasionado por esa tasa de interés tan elevada se reflejará a la hora de adquirir un producto o un servicio o la simple utilización de la tarjeta de crédito”.

Sin embargo, para Julián Villamizar esta medida lo que hará es ayudar a reducir el costo de vida en general, por lo que el aumento de crédito no supone un golpe para la mayoría de colombianos. “Recordemos que la política monetaria tiene un rezago, eso significa que las subidas de meses anteriores hasta ahora está empezando a hacer efecto. También los costos de transporte han comenzado a disminuir, los precios de las commodities han caído en cierta medida o se han estabilizado, por lo que, básicamente, se esperaría que este sea de los últimos ascensos en tasa de interés”, manifestó.

¿Qué podría pasar?

A pesar de los incrementos en la tasa de intervención en los últimos meses, vemos cómo la inflación no ha cedido. Los expertos consideran que la tasa de interés va a subir hasta el 11% en 2022 y que los resultados se verán muy probablemente hacia el año 2023.

“Este fenómeno no es solamente a nivel Colombia, sino a nivel mundial. Los índices de inflación están desbordados casi que en todos los países. De hecho, vemos cómo la Reserva Federal de los Estados Unidos ha incrementado también su tasa con el fin de contraer un poco la inflación y evitar ese mayor endeudamiento por parte de los hogares y las empresas”, concluyó Johann García.

Aunque las tasas de interés hayan subido, y también el precio de la gasolina, es probable que la menor dinámica de la economía reduzca la inflación, por lo que el bolsillo de los colombianos no se vería afectado de manera sustancial.

Desaceleración

Durante la rueda de prensa de tasas de interés, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, manifestó que el panorama indica una desaceleración de la economía. Frente a ello, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, expresó que “los organismos financieros internacionales pronostican una desaceleración económica producto de las medidas restrictivas implementadas por los países para contrarrestar la inflación y la incertidumbre en los mercados mundiales, con altas tasas de interés para restringir el crédito y un ambiente de incertidumbre derivado del conflicto bélico en Europa”.

De acuerdo a ello, Lacouture manifestó: “Son situaciones que el sector productivo debe afrontar y para lo cual debería existir una política pública que contribuya a hacerle frente, darle al tejido empresarial las herramientas que le permitan seguir siendo el motor de desarrollo del país. Es indispensable un ajuste real a las necesidades del Gobierno que se traduzca en una reforma asertiva frente a las actuales circunstancias y las capacidades productivas para que la economía mantenga un ritmo adecuado que permita enfrentar de mejor manera el contexto nacional y extranjero”.