Gobierno se opone a proyecto que permitiría retiro parcial de pensiones

Un no rotundo dio el Gobierno al proyecto de ley que actualmente cursa en el Congreso para permitir que se autorice a los colombianos el retiro de hasta 4 salarios mínimos mensuales, cerca de $3,5 billones por una sola vez.

Le puede interesar: Ahorro de colombianos en fondos han rendido $5 billones este año

En efecto, el Ministerio de Hacienda envió una carta al Congreso de la República, en la que dio a conocer su posición frente al proyecto de ley que busca autorizar el retiro parcial, para contrarrestar las afectaciones económicas que han tenido los hogares colombianos por cuenta del coronavirus.

El Gobierno considera que esta iniciativa legislativa viola varios mandatos constitucionales como destinar el ahorro pensional a fines distintos a los de la seguridad social, por lo que se abstuvo de emitir concepto favorable y solicitó la posibilidad de que se archive la propuesta.

Uno de los argumentos del Gobierno es que “los recursos de la Seguridad Social no se encuentran en la misma situación jurídica de los demás dineros de los ahorradores e inversionistas particulares de una entidad financiera, pues en realidad no pueden ser utilizados con fines distintos para los cuales están destinados. Por tanto, no pueden ser embargados ni incluidos en los bienes de una liquidación”.

El Ministerio de Hacienda advirtió que "desahorrar" algún valor, especialmente para las personas jóvenes, puede significar una disminución importante de los montos ahorrados al final de la vida laboral de los individuos.

Las cuentas

Señala el documento que “por ejemplo, un hombre de 25 años que desahorra $1 millón, al final de su vida laboral puede ver su cuenta de ahorro individual (CAI) disminuida en cerca de $12 millones, lo anterior estimando una tasa real del 4,04%”.

En la carta, el Gobierno nacional también argumentó que existen recursos de destinación que también podrían utilizarse en primera medida, como por ejemplo las cesantías.

El proyecto de ley que surte su trámite en el Congreso, propone que los afiliados inactivos sin ingresos de los fondos privados (AFP) retiren de sus cuentas de ahorro individual los recursos, que deben ser restituidos los años siguientes a la fecha del desembolso, con intereses.

La iniciativa fue presentada por la bancada del Partido Liberal de la Cámara y señala que se crea el programa de retiro parcial de pensiones covid-19, el cual proporcionará un apoyo económico a desempleados e independientes afectados por la pandemia.

Sustento

“Esta es una oportunidad para que las más de 8 millones de personas afiliadas a los fondos de pensiones privados, tengan un sustento en la actual contingencia sanitaria. Desde el inicio de la emergencia hemos reiterado al Gobierno nacional, la necesidad de autorizar el retiro parcial de los aportes a la pensión, pero esta vez decidimos radicar este proyecto con el objetivo de lograr un alivio para las personas que no tienen posibilidades de acceder a otras ayudas económicas”, manifestó Harry Giovanny González, representante del Partido Liberal.

Actualmente, cerca de 17 millones de colombianos están afiliados a fondos de pensiones privados. De estos, casi nueve millones no han realizado contribuciones en los últimos meses, debido a la recesión económica más fuerte que se ha presentado en la historia del país.

Según el proyecto de ley, los trabajadores serían elegibles para retirar hasta 10% de sus ahorros, lo que equivaldría colectivamente a $26 billones (US$7.000 millones).

Sin embargo, dado que el proyecto solo aplicaría a los casi nueve millones de personas que no han realizado contribuciones en los últimos meses, y no a los 17 millones de colombianos afiliados a fondos privados de pensiones, en la práctica el monto será menor.

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, gremio que representa a los fondos privados, dice que se debe pensar en formas de ayudar a las personas distintas a la de “echar mano del ahorro para su pensión”. Dejar que utilicen esos recursos “es como decirles: ‘yo te quiero ayudar, pero con tu propio dinero’. Es como decirles: ‘vendamos tu vajilla, tu sofá y posiblemente, más adelante, tu casa o apartamento’, esa no es la forma”, insiste.